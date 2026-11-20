20 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/AI4I crea a Torino un centro per l’IA applicata alle macchine

L’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) ha annunciato a Torino, il 20 novembre 2026, la costituzione del Center for Physical Intelligence Systems, dedicato all’intelligenza artificiale applicata a macchine e sistemi che operano nel mondo fisico. Il centro avvia un programma di ventiquattro mesi per sviluppare e sperimentare tecnologie di automazione industriale. Tra le prime iniziative figura LUCE, un laboratorio congiunto con il Competence Center CIM4.0 per l’impiego dell’IA nelle lavorazioni laser.

L’obiettivo dichiarato è contenere costi e complessità dell’automazione, ampliando il numero di imprese che possono adottarla. La struttura riunisce cinque laboratori di ricerca, un’unità incaricata del trasferimento delle tecnologie in fabbrica e l’infrastruttura di calcolo AI Foundry Peano. Il lavoro riguarderà sia le capacità dei sistemi robotici sia i metodi utilizzati per svilupparli e verificarne il funzionamento.

Dall’apprendimento dei robot alla verifica dei sistemi

La Physical AI riguarda sistemi capaci di raccogliere informazioni dall’ambiente, apprendere e compiere azioni fisiche. Per la manifattura, il programma di AI4I punta a ottenere robot e macchine autonome che sappiano adattarsi a operazioni e condizioni differenti, mantenendo affidabilità nell’esecuzione dei compiti.

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La ricerca seguirà due percorsi. Il primo, denominato Agentic Robotics, si concentrerà sull’apprendimento di nuove operazioni e sulla capacità dei robot di modificare il proprio comportamento in ambienti complessi. Il secondo, Agent-first Autonomy Engineering, studierà come affidare ad agenti di intelligenza artificiale alcune fasi dello sviluppo dei sistemi robotici.

In questo secondo ambito rientrano la produzione dei dati, le simulazioni, l’addestramento e le attività di prova e validazione. L’intento è intervenire non soltanto sul comportamento della macchina finita, ma anche sul lavoro necessario a progettarla e prepararla all’impiego.

Come è organizzato il centro

Le attività saranno ripartite fra cinque laboratori dell’Istituto. EIS – Edge AI & Intelligent Sensing, sotto la direzione di Michele Magno, lavorerà sulla percezione e sul trattamento dei dati a bordo dei dispositivi. PHI – Physical Holistic Intelligence, diretto da Leonel Rozo, si occuperà di apprendimento dei robot e manipolazione avanzata.

A MIRA – Machine Intelligence for Robot Autonomy, guidato da Daniele Gammelli, faranno capo i modelli di IA destinati ai sistemi autonomi. IDeaLS – Intelligent Development and Large-Scale Systems, diretto da Sebastiano Panichella, seguirà gli aspetti di ingegnerizzazione, simulazione e verifica. AIS – AI Security, diretto da Nicola Franco, si concentrerà sulla sicurezza, sulla protezione e sull’affidabilità dei sistemi.

Il passaggio dalla ricerca alle prove industriali sarà seguito anche dall’AI Deployment Unit, guidata da Stefano Cavallari. L’AI Foundry Peano metterà a disposizione la capacità di calcolo per addestrare i modelli ed eseguire simulazioni e verifiche. Alla Direzione Servizi alle Imprese spetterà invece il raccordo con le aziende: individuazione delle applicazioni, valutazione delle tecnologie e accompagnamento alla sperimentazione.

LUCE parte dalle lavorazioni laser

Il laboratorio LUCE – Laser Processes: Understanding, Control & Engineering With AI porterà questo impianto di ricerca nei processi manifatturieri che utilizzano il laser, cominciando dall’additive manufacturing. La collaborazione affiancherà le competenze di AI4I alle conoscenze dei processi produttivi, alle linee pilota e ai rapporti con le imprese di CIM4.0.

Le prove si svolgeranno su macchine e impianti reali. I sistemi da sviluppare dovranno osservare l’andamento delle lavorazioni, riconoscere eventuali anomalie, stimare la qualità del risultato e assistere la regolazione dei parametri produttivi. Si tratta di obiettivi di ricerca: il programma prevede di verificarne l’applicabilità attraverso la sperimentazione.

Un altro criterio sarà la possibilità di riutilizzare dati, modelli e strumenti su macchinari, materiali e configurazioni diversi. L’attenzione al trasferimento verso le piccole e medie imprese rientra nell’obiettivo di rendere le tecnologie utilizzabili oltre il singolo caso sperimentale.

Le tappe del programma biennale

Nei ventiquattro mesi previsti, il centro selezionerà casi industriali, costruirà dimostratori e condurrà prove sia fisiche sia digitali. La validazione dovrà avvenire in condizioni rappresentative delle lavorazioni produttive, per valutare le tecnologie rispetto alle esigenze delle applicazioni individuate.

Oltre ai processi laser, gli ambiti indicati comprendono automotive, elettronica, componentistica, tessile e moda, logistica, agroalimentare, economia circolare e rigenerazione industriale. L’eventuale estensione ad altre tecnologie e filiere è prevista come sviluppo progressivo del modello. Il primo banco di prova sarà quindi il passaggio dai risultati di laboratorio a strumenti sperimentati su processi industriali, con l’obiettivo di un’automazione più adattabile ed economicamente sostenibile.