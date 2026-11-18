18 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/AURA anticipa il nuovo frontale dei futuri modelli LEPAS

Il frontale della concept car AURA anticipa quello dei prossimi modelli LEPAS: una superficie nera unica riunirà calandra e prese d’aria, affiancata da luci diurne ispirate agli occhi del leopardo. A indicare la direzione è Ivan Dulanović, capo designer del marchio del Gruppo Chery. Il progetto definisce alcuni degli elementi destinati alle future vetture di serie, mentre in Italia l’ampliamento della gamma prevede l’arrivo della L6 a inizio 2027.

AURA è stata presentata in anteprima mondiale a ottobre a Wuhu, in Cina, durante la prima LEPAS Global Elegant Lifestyle Week. È la prima concept car globale del marchio e raccoglie in un unico progetto le scelte di proporzioni, superfici e illuminazione con cui LEPAS intende caratterizzare i suoi prossimi modelli.

Il frontale come riferimento per la serie

Il cambiamento più esplicito riguarda il muso. Nei modelli attuali, la calandra arrotondata e le aperture laterali sono elementi distinti; su AURA vengono invece integrate in una sola area nera. È questa impostazione, insieme al disegno delle luci diurne, a essere indicata come riferimento per le future auto di produzione.

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Il concept esplora anche l’impiego di superfici luminose personalizzabili. Nella parte anteriore, uno schermo consente di visualizzare grafiche, effetti luminosi e animazioni. Al posteriore, un display di forma ellittica permette di modificare la firma dei fanali. Sono soluzioni descritte per AURA, distinte dall’indicazione sul frontale destinato a orientare la gamma di serie.

Il progetto cerca così di affiancare un’identità visiva comune alla possibilità di intervenire sull’aspetto dell’illuminazione. Il disegno generale mantiene i riferimenti del marchio, mentre i display introducono elementi che possono cambiare in base alle preferenze di chi utilizza l’auto.

Il richiamo al leopardo passa dalle proporzioni

Alla base del progetto c’è il linguaggio stilistico denominato Leopard Aesthetics. Il riferimento al felino non viene proposto come una riproduzione letterale del suo aspetto, ma come un criterio per definire assetto e volumi. Dulanović associa al concept tre caratteri: eleganza, sicurezza e mistero.

Ivan Dulanović, capo designer di LEPAS, ne spiega così il principio: «Il cuore della Leopard Aesthetics non è portare l’immagine del leopardo sull’auto, ma trasmetterle il carattere che lo rende unico».

Questa intenzione si traduce in un passo lungo, sbalzi contenuti e carreggiate ampie. La carrozzeria bassa e le spalle pronunciate richiamano le diverse posture dell’animale, dalla quiete alla corsa. A queste forme si affiancano superfici più fluide, trattate con una finitura lucida che prende a modello la porcellana e rimanda alla tradizione ceramica cinese.

Tre tinte legate ai cambiamenti della luce

Anche i colori esterni seguono un tema preciso: il passaggio dall’alba al tramonto. Le tre proposte si chiamano Dawn Pearl, Bacalar Blue e Provence Twilight e associano ciascun momento della giornata a un luogo e a una diversa combinazione cromatica.

Dawn Pearl riprende le sfumature rosate dell’alba a Tahiti. Bacalar Blue guarda invece al colore dell’acqua della laguna messicana di Bacalar nelle ore centrali del giorno. Per Provence Twilight, il riferimento sono i campi di lavanda provenzali al crepuscolo.

Quest’ultima tinta lavora sulle tonalità del viola, con un effetto ispirato alla trasparenza dei petali: le sfumature diventano più intense al diminuire della luce. Il trattamento del colore completa quindi il lavoro sulle superfici, accanto alla finitura che richiama la porcellana.

La gamma italiana attende la L6

In Italia LEPAS è presente da luglio con la L8, SUV ibrido plug-in da 279 CV. Il prossimo ingresso annunciato è quello della L6, previsto per l’inizio del 2027: un SUV compatto lungo 4,55 metri, premiato al Salone Auto Torino con il TADA per il miglior design degli interni nella categoria City Car.

Per la gamma sono previste una garanzia sulla vettura di 7 anni o 150.000 chilometri e una copertura sulle componenti elettrificate di 8 anni o 160.000 chilometri. L’arrivo della L6 costituisce il prossimo appuntamento commerciale italiano; AURA indica invece la direzione estetica dei modelli successivi, a partire dal nuovo frontale.