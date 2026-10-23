23 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Chery destina 12 milioni di dollari all’istruzione con UNICEF

La notizia in sintesi Dal 2023 Chery ha destinato 12 milioni di dollari ai programmi educativi UNICEF in sei Paesi.

La collaborazione con IUCN, avviata nel 2024, riguarda biodiversità, clima, educazione ambientale e comunità locali.

Al Summit di Wuhu, una pedalata di 10,6 chilometri ha coinvolto giornalisti, partner e clienti.

Presentati sistemi di ricarica megawatt e V2G, che consentono alle auto di restituire energia alla rete.

Chery ha fatto il punto sulle collaborazioni con UNICEF e Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) al suo International User Summit 2026 di Wuhu, in Cina. Nella giornata dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale, il 23 ottobre, il gruppo automobilistico ha illustrato gli interventi per l’istruzione finanziati dal 2023 con 12 milioni di dollari in sei Paesi. All’incontro hanno trovato spazio anche i progetti per la biodiversità e le tecnologie per la ricarica elettrica.

I programmi educativi sostenuti attraverso UNICEF interessano Messico, Cina, Sudafrica, Turchia, Indonesia e Vietnam. Le attività cambiano secondo le esigenze dei territori: dall’insegnamento delle discipline scientifiche nelle aree rurali al rientro a scuola dopo i terremoti, fino all’acquisizione di competenze digitali.

I progetti per la scuola nei sei Paesi

In Cina il sostegno riguarda le materie scientifiche e tecnologiche, indicate con l’acronimo STEM, nelle scuole rurali. In Sudafrica, insieme al ministero dell’Istruzione di base, il contributo ha accompagnato la sperimentazione di uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per valutare le competenze e l’avvio del programma nazionale di coding e robotica.

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In Indonesia e Vietnam le iniziative si concentrano sulle competenze digitali e ambientali di bambini e adolescenti. In Turchia gli interventi hanno consentito a bambini colpiti dai terremoti di riprendere le lezioni in aule sicure. Nello stato messicano di Guerrero, invece, il traguardo fissato per il 2030 è ridurre della metà il numero di bambini incapaci di leggere e comprendere un testo semplice.

Nel corso del 2026 una delegazione Chery ha visitato i progetti messicani insieme a Kitty van der Heijden, Assistente Segretaria generale delle Nazioni Unite e vicedirettrice esecutiva dell’UNICEF. Il gruppo ha inoltre preso parte per la prima volta all’incontro sul Learn AI Global Compact durante la settimana di alto livello dell’Assemblea generale ONU. A Wuhu ha donato all’UNICEF Cina alcune maglie del marchio firmate da Robert Lewandowski, ambasciatore globale di Chery e ambasciatore UNICEF per la Polonia.

La collaborazione con IUCN e la pedalata a Wuhu

Il versante ambientale passa dalla partnership «Cherish the Nature», avviata da Chery e IUCN nel 2024. La collaborazione comprende attività per conservare la biodiversità, affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere l’educazione ambientale e sostenere le comunità locali.

Al Summit l’IUCN ha illustrato «Nature 2030: One Nature, One Future», il programma quadriennale che guida le attività dell’Unione. I riferimenti sono l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e il Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montréal.

La giornata ha coinvolto anche giornalisti internazionali, partner industriali e rappresentanti dei clienti in un percorso ciclistico di 10,6 chilometri intorno a un parco lacustre. Per l’iniziativa «Ride Green Life», i partecipanti hanno registrato tramite codice QR l’impronta di carbonio del proprio tragitto.

La pedalata si inserisce nel programma condiviso «One Nature, One Future». L’obiettivo dichiarato è integrare la tutela della natura e della biodiversità nelle scelte sui prodotti, nelle relazioni con i clienti e nei processi decisionali aziendali.

Ricarica rapida e scambio di energia con la rete

Nello spazio espositivo Chery ha mostrato il Volt-dragon Charger e il V2G Smart Charging Center. Per la ricarica di classe megawatt, il costruttore indica la possibilità di recuperare 500 chilometri di autonomia in cinque minuti.

La tecnologia V2G, sigla di Vehicle-to-Grid, riguarda invece il rapporto fra veicolo e rete elettrica. Il sistema permette di caricare la batteria quando la domanda di elettricità è più bassa e di restituire energia alla rete durante le ore di maggiore richiesta.

Le due applicazioni affrontano quindi aspetti diversi dell’uso dell’auto elettrica: il tempo necessario per recuperare autonomia e la gestione dell’energia accumulata. Nel secondo caso, la batteria del veicolo viene impiegata anche come riserva mobile a servizio della rete urbana.