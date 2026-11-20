20 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Lepas ottiene cinque stelle Euro NCAP con L4, L6 e L8

Le Lepas L4, L6 e L8 hanno ottenuto cinque stelle nei test Euro NCAP, condotti secondo i nuovi protocolli 2026. Per il marchio del Gruppo Chery sono i primi modelli sottoposti alle valutazioni dell’ente indipendente sulla sicurezza delle auto nuove vendute in Europa. Il risultato riguarda anche la L8 plug-in hybrid già commercializzata in Italia e la L6, il cui arrivo è previsto all’inizio del 2027.

Le tre vetture hanno superato le soglie richieste nelle quattro aree di valutazione introdotte quest’anno. La L4 ha raggiunto il 90% nella protezione in caso di incidente, mentre L6 e L8 hanno ottenuto il 95% nella sicurezza successiva all’impatto. I risultati comprendono sia le prove d’urto sia le verifiche sui sistemi di assistenza e sulle funzioni che agevolano i soccorsi.

Come cambiano le valutazioni Euro NCAP

Il protocollo 2026 divide l’esame in quattro ambiti, ognuno valutato su 100 punti. Il Safe Driving riguarda il controllo dell’attenzione del conducente, i comandi e l’assistenza alla guida. Il Crash Avoidance verifica invece le tecnologie per evitare gli incidenti, tra cui la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento della corsia.

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La Crash Protection misura la protezione negli urti, includendo pedoni e ciclisti. La Post Crash Safety considera ciò che accade dopo l’incidente: chiamata d’emergenza, supporto ai soccorritori e gestione dei sistemi ad alta tensione. Per ottenere cinque stelle non basta quindi un buon risultato complessivo: occorre raggiungere una soglia minima in ciascuna area.

I risultati della L4 elettrica

La L4, SUV compatto elettrico testato con batteria da 67 kWh, ha registrato i punteggi più alti fra i tre modelli nelle categorie Safe Driving, Crash Avoidance e Crash Protection. Nelle prove di urto frontale ha ottenuto il 97%, arrivando al 100% per tutti gli occupanti nel test a piena larghezza. Negli impatti laterali il risultato è stato del 99%.

Alla valutazione ha contribuito anche il dispositivo che segnala la presenza di un bambino rimasto a bordo. L’assistenza alla velocità è stata verificata su strade di Regno Unito, Francia e Belgio: il sistema ha riconosciuto il limite nell’80% dei casi, corrispondenti al 91% della distanza percorsa.

L6, i test e l’arrivo in Italia

La L6 è stata esaminata nella variante elettrica. Nell’urto laterale contro barriera mobile ha raggiunto il 100% per la protezione del guidatore e dei passeggeri posteriori; nella prova di tamponamento ha ottenuto il 98%. Punteggio pieno anche nei test relativi alle collisioni a bassa velocità agli incroci e con pedoni in attraversamento.

Per il riconoscimento dei limiti di velocità, il percorso ha attraversato Francia, Italia e Spagna. Il limite è stato individuato nel 77% dei casi, pari all’88% della distanza. Il debutto italiano della L6 è previsto a inizio 2027, con una versione elettrica da 65 kWh e 450 km di autonomia e una plug-in Super Hybrid da 279 CV.

La valutazione della L8 già in vendita

La L8 plug-in hybrid condivide la struttura con la L6. Il suo giudizio deriva in larga parte dalle prove delle L6 elettrica e plug-in, con punteggi identici nei quattro ambiti. Nella protezione degli utenti vulnerabili la L8 ha ottenuto il 70%, il risultato più alto fra i tre SUV. Le cinque stelle valgono per tutte le L8, inclusi gli allestimenti Essence ed Elegance, disponibili in Italia da luglio rispettivamente a 41.700 e 44.700 euro chiavi in mano.

Su tutti e tre i modelli è previsto di serie un airbag centrale fra i sedili anteriori. Nella prova laterale contro un palo il dispositivo ha protetto la testa del conducente e del passeggero.

Le dotazioni comuni comprendono inoltre l’avviso del rischio di aprire una portiera al passaggio di un ciclista e la frenata automatica dopo un urto, destinata a evitare un secondo impatto. L’eCall avanzato trasmette informazioni sugli occupanti e sulle caratteristiche dell’incidente, a supporto dell’intervento dei soccorritori.

Per il mercato italiano, il risultato accompagna dunque due fasi diverse della gamma: la vendita della L8 plug-in hybrid e l’introduzione della L6 all’inizio del 2027. I nuovi criteri Euro NCAP affiancano alla resistenza negli urti la valutazione dei sistemi di prevenzione e delle funzioni di soccorso, rendendo questi aspetti parte del giudizio finale.