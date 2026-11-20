20 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Private banking supera le banche commerciali con una quota del 37,9%

Il private banking supera per la prima volta le banche commerciali nella gestione della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane: a giugno 2026 la sua quota raggiunge il 37,9%, contro il 36,7% degli istituti commerciali. Il dato è stato presentato il 20 novembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, durante il XXII Forum dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB), dedicato all’impatto economico del settore e alle sue prospettive.

Il confronto con il 2015 mostra lo spostamento delle quote: allora il private banking era al 26,7% e le banche commerciali al 47,3%. Secondo le stime di Prometeia per AIPB, i patrimoni gestiti arriveranno a 1.551 miliardi di euro alla fine del 2026 e a 1.764 miliardi nel 2028.

La crescita media annua indicata per il periodo 2007-2026 è del 7,9%. Nello stesso arco temporale, la soddisfazione dei clienti per la consulenza ricevuta è passata dal 59% al 92%. Sono numeri che descrivono l’espansione di un servizio rivolto a famiglie con patrimoni articolati, le cui esigenze comprendono investimenti, immobili e partecipazioni aziendali.

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Portafogli, rendimenti e responsabilità della consulenza

Nei portafogli della clientela private la liquidità pesa per il 15%, rispetto al 51% delle altre famiglie; le azioni rappresentano il 31%, contro il 14%, mentre le obbligazioni raggiungono il 49%. Per il periodo tra il 2023 e il primo semestre 2026, i dati presentati al Forum indicano rendimenti medi annui del 7,8% per i clienti private e dell’1,8% per le famiglie non assistite dal settore, a fronte di queste diverse composizioni degli investimenti.

Andrea Ragaini, presidente AIPB, ha dichiarato: «Il Forum di quest’anno ci offre l’occasione per riflettere sul percorso compiuto dal Private Banking e sulle responsabilità che derivano dal ruolo raggiunto nel sistema finanziario italiano».

«In oltre vent’anni siamo passati da un segmento specializzato dell’attività bancaria a un’industria che gestisce oltre 1.500 miliardi di euro e rappresenta oggi il primo canale di gestione della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. La rilevanz a raggiunta comporta una responsabilità crescente: il valore del Private Banking non si misura soltanto nei patrimoni gestiti, ma anche nel contributo concreto che genera per le famiglie, le imprese e l’economia del Paese. Il risparmio è da sempre una grande virtù privata degli italiani: la responsabilità del Private Banking è contribuire a trasformarlo in una risorsa per lo sviluppo collettivo».

Le risorse destinate a imprese e finanza pubblica

Le famiglie private investono nelle imprese italiane 168 miliardi di euro, tra impieghi diretti e indiretti: il 66% del totale considerato nell’analisi. Di questi, 33 miliardi riguardano investimenti azionari e 4 miliardi i private markets. Sul fronte dei passaggi di proprietà aziendale, nel 2025 sono state registrate 394 operazioni, con 21 miliardi di liquidità generata, per il 70% riconducibile al private banking.

Gli investimenti nel settore pubblico ammontano invece a 360 miliardi: 185 miliardi direttamente e 175 attraverso intermediari finanziari. Il contributo fiscale attribuito al comparto nel 2025 è di 11,5 miliardi, dei quali 7,1 miliardi derivano dalla tassazione delle plusvalenze.

Il peso del settore emerge anche nei ricavi bancari: nel 2025 ha prodotto il 34% delle commissioni complessive del sistema italiano, pari a 28 miliardi. Tra il 2023 e giugno 2026 ha inoltre generato 60 miliardi di raccolta netta per l’asset management e 15 miliardi per le assicurazioni vita, rispettivamente il 97% e oltre il 99% dei flussi totali.

Successioni, intelligenza artificiale e nuovi servizi

Una delle principali sfide riguarda il trasferimento della ricchezza: tra il 2026 e il 2036 passeranno di generazione 1.210 miliardi di euro delle famiglie private, distribuiti tra attività finanziarie, immobili e aziende. L’invecchiamento della popolazione accresce inoltre l’attenzione verso previdenza e protezione assicurativa: il tasso di sostituzione della pensione pubblica è previsto in discesa dal 73,6% del 2010 al 60,5% nel 2050.

La tecnologia modifica intanto le aspettative sulla consulenza. Secondo i dati illustrati, l’87% dei clienti private si fida dei consigli di investimento supportati dall’intelligenza artificiale. Per gli asset reali tokenizzati è stata presentata una stima di mercato globale di 2.300 miliardi di dollari entro il 2030. Al tema delle nuove infrastrutture e della tokenizzazione è stato dedicato l’intervento di Sandy Kaul, Executive Vice President, Head of Digital Assets and Innovation di Franklin Templeton.

Anche le intenzioni di investimento riflettono lo scenario internazionale: nei prossimi due anni il 54% dei responsabili del settore prevede un aumento dell’esposizione azionaria e il 79% una crescita degli investimenti nei private markets.

Sulle prospettive, Ragaini, presidente AIPB, ha concluso: «Dal Forum emerge una convinzione: il Private Banking ha davanti a sé un potenziale di crescita significativo, ma per esprimerlo deve continuare a evolvere».

«Tre sono le priorità su cui la nostra industria è chiamata ad agire. Ampliare le strategie di protezione e investimento, integrando previdenza e soluzioni assicurative e orientando maggiormente i portafogli alla crescita di lungo periodo. Completare l’evoluzione verso una consulenza patrimoniale integrata, capace di accompagnare le famiglie nelle scelte che riguardano l’intero patrimonio, finanziario, immobiliare e imprenditoriale, anche attraverso il passaggio generazionale. Investire in nuovi modelli di servizio e nelle competenze, valorizzando team multigenerazionali e multidisciplinari e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Sono queste le direttrici su cui costruire la prossima fase di sviluppo del Private Banking, rafforzando il valore che possiamo generare per le famiglie, le imprese e il Paese»

Le priorità indicate dall’associazione spostano dunque l’attenzione dalla sola gestione finanziaria alla pianificazione dell’intero patrimonio familiare, con successioni, previdenza e coperture assicurative tra i principali ambiti di sviluppo del servizio.