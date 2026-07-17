Bit Mobility sospende i monopattini per problemi con le nuove polizze Rc auto

17 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bit Mobility ha sospeso i monopattini condivisi su tutto il territorio nazionale.

ha sospeso i monopattini condivisi su tutto il territorio nazionale. Lo stop è legato alle difficoltà nell’attivazione delle nuove polizze Rca.

La società segnala offerte assicurative arrivate soltanto alla vigilia dell’obbligo.

La riattivazione dipende dalla soluzione delle criticità ancora aperte.

Riassunto generato con AI

Bit Mobility sospende i monopattini in Italia

Bit Mobility ha sospeso temporaneamente il proprio servizio di micromobilità in tutta Italia, disabilitando l’uso dei mezzi condivisi per le criticità nell’attivazione delle coperture assicurative richieste dal nuovo obbligo di Rca per i monopattini. La società, con sede operativa nel mercato nazionale, ha comunicato lo stop nella giornata precedente alla nota diffusa il 17 luglio da Roma, come riportato da ANSA.

La sospensione riguarda tutti i veicoli della piattaforma e nasce dall’impossibilità di rendere operative le polizze nei tempi necessari. L’azienda indica una possibile riattivazione nelle prossime ore, ma precisa che il ritorno del servizio resterà subordinato alla soluzione dei problemi ancora in corso.

Il nodo, secondo Bit Mobility, non riguarda l’obiettivo della norma, orientato a una maggiore tutela dei cittadini, bensì le condizioni concrete per rispettarla. L’episodio mette così in evidenza la dipendenza dei servizi in sharing dalla piena operatività del mercato assicurativo.

Il nodo delle polizze e della proroga

Nella nota, Bit Mobility sostiene che lo stop confermi le difficoltà segnalate nei giorni precedenti. Per la società, la proroga avrebbe dovuto consentire alle compagnie di formulare le offerte e ai contraenti di valutarle e sottoscriverle con tempi adeguati, evitando un’interruzione del servizio.

L’azienda afferma invece che le proposte assicurative siano arrivate soltanto alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo. Di conseguenza, i contraenti non avrebbero avuto il tempo necessario per compiere una valutazione delle condizioni disponibili prima della sottoscrizione.

“Come azienda ci siamo adeguati a quanto richiesto”, evidenzia Bit Mobility, spiegando di avere accettato immediatamente le condizioni contrattuali. Tuttavia, secondo la ricostruzione della società, le compagnie non sarebbero riuscite ad attivare le polizze in tempo utile.

La lettura proposta dall’impresa sposta quindi l’attenzione dalla disponibilità delle aziende a conformarsi alle nuove regole alla sequenza temporale dell’intero processo. Il presunto collo di bottiglia, per Bit Mobility, è stato il periodo insufficiente tra la formulazione dell’offerta e la sottoscrizione da parte del contraente.

La società richiama esplicitamente la tempistica della proroga del Mimit, che a suo giudizio non avrebbe previsto un intervallo adeguato. Si tratta di un elemento rilevante perché l’obbligo Rca, pur applicandosi ai monopattini, richiede l’effettiva disponibilità di contratti assicurativi attivabili.

L’impresa segnala inoltre un aumento dei costi fino a oltre sedici volte nel proprio caso, senza variazioni nei mezzi, nel loro utilizzo o nella sinistrosità. Il dato viene presentato come una criticità ulteriore per la sostenibilità del servizio.

Le richieste per evitare nuovi stop

Bit Mobility chiede alle istituzioni un regime transitorio, un periodo congruo per sottoscrivere le polizze e una verifica del corretto funzionamento del mercato assicurativo. L’obiettivo dichiarato è evitare che l’applicazione dell’obbligo Rca comprometta la continuità dei servizi di sharing mobility.

La riattivazione annunciata non viene quindi indicata come certa né come immediatamente definita. Dipenderà dalla capacità di superare le criticità contrattuali e assicurative che hanno causato la disabilitazione dei mezzi.

La vicenda mostra che l’efficacia di un nuovo obbligo non dipende solo dalla regola, ma anche dalla possibilità pratica di applicarla entro scadenze sostenibili per operatori e utenti.

FAQ

Perché Bit Mobility ha sospeso il servizio?

Sì, la sospensione è stata causata dalle difficoltà nell’attivazione delle coperture assicurative Rca previste per i monopattini.

Dove è stato fermato il servizio?

Sì, Bit Mobility ha disabilitato l’utilizzo di tutti i propri mezzi sull’intero territorio nazionale.

Quando torneranno disponibili i monopattini?

Sì, la società prevede una riattivazione nelle prossime ore, ma solo dopo la risoluzione delle problematiche assicurative ancora aperte.

Quale ruolo ha avuto la proroga del Mimit?

Sì, secondo Bit Mobility, la proroga non ha lasciato tempo adeguato tra l’arrivo delle offerte assicurative e la loro sottoscrizione.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.