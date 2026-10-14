14 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Instax SQUARE 2: scatti quadrati con esposizione automatica
La notizia in sintesi
- Instax SQUARE 2 utilizza pellicole quadrate con immagini da 62 × 62 millimetri e dieci scatti per confezione.
- La fotocamera dispone di esposizione automatica, tre intervalli di messa a fuoco e flash sempre attivo.
- Lo sviluppo richiede circa 90 secondi, con tempi variabili in base alla temperatura ambiente.
- L’alimentazione richiede quattro batterie AA; il peso dichiarato è di 450 grammi senza batterie, cinghietta e pellicola.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
INSTAX SQUARE FILM EU 10/PK – Confezione da 10 Foto, Bordo Bianco, 10 colpi
Produci foto istantanee in formato SQUARE, Dimensioni pellicola 86 (A) x 72 (L), dimensioni immagine 62 (A) x 62 (L) mm · Pellicola ISO 800, che utilizza la tecnologia Fujifilm Real Film · Rapido sviluppo delle immagini con una riproduzione dei colori vivaci che dura anni e anni
Fotografie quadrate su pellicola, esposizione automatica e messa a fuoco a partire da 30 centimetri: sono le caratteristiche della instax SQUARE 2. La fotocamera utilizza materiale istantaneo FUJIFILM instax SQUARE e affida all’automatismo anche la regolazione della luminosità del flash.
La pellicola compatibile è venduta separatamente dalla fotocamera. Ogni film pack permette di realizzare dieci fotografie.
Il numero di scatti disponibili dipende quindi dalle confezioni caricate, ciascuna con la stessa capacità.
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L’immagine misura 62 × 62 millimetri: il formato fotografico è quadrato.
Il supporto completo è invece di 86 × 72 millimetri, dimensioni che comprendono anche lo spazio esterno all’immagine.
Le due misure distinguono dunque la superficie fotografica dalle dimensioni complessive della stampa.
È il formato instax SQUARE, indicato come pellicola compatibile per questo modello.
Espulsione automatica e tempi di sviluppo
Dopo lo scatto, la fotocamera espelle automaticamente la pellicola. Non è previsto un intervento dell’utente per estrarla dal corpo macchina.
La fotografia richiede poi circa 90 secondi per svilupparsi.
Il tempo di sviluppo non è fisso: può cambiare secondo la temperatura dell’ambiente.
I 90 secondi vanno quindi considerati un valore indicativo, distinto dal momento in cui la stampa viene espulsa.
L’obiettivo ha una focale di 65,75 millimetri e un’apertura indicata come 1:12,6.
Lo schema ottico comprende due componenti e due elementi.
Per comporre l’inquadratura è disponibile un mirino galileano inverso, dotato di punto di mira.
L’ingrandimento dichiarato del mirino è pari a 0,4×.
Tre intervalli per la messa a fuoco
La gamma complessiva di messa a fuoco va da 0,3 metri all’infinito.
All’interno di questa estensione sono indicati tre intervalli: CLOSE-UP, STANDARD e LANDSCAPE.
L’intervallo CLOSE-UP copre le distanze comprese fra 0,3 e 0,5 metri.
È quindi quello destinato ai soggetti più vicini, entro i limiti minimi previsti dalla fotocamera.
Per distanze maggiori, l’intervallo STANDARD si estende da 0,5 a 3 metri.
Questa fascia occupa la parte intermedia della gamma di messa a fuoco dichiarata.
L’impostazione LANDSCAPE parte invece da 3 metri e arriva all’infinito.
I soggetti lontani rientrano dunque in un intervallo distinto da quelli ripresi a distanza ravvicinata.
La distanza del soggetto è il riferimento che distingue i tre intervalli indicati nelle specifiche.
Il limite minimo resta di 30 centimetri; la gamma dichiarata non comprende distanze inferiori.
Dimensioni del corpo e peso
Il corpo macchina misura 139,0 × 119,5 × 71,0 millimetri.
Questi ingombri si riferiscono alla fotocamera, mentre le misure della pellicola descrivono il supporto utilizzato per le stampe.
Il peso dichiarato della instax SQUARE 2 è di 450 grammi.
La misurazione esclude batterie, cinghietta e film pack.
Il valore non corrisponde quindi al peso della fotocamera completa di tutto il necessario per scattare.
Per l’uso occorre aggiungere l’alimentazione e caricare una confezione di pellicola compatibile.
Esposizione e flash
Il controllo dell’esposizione è automatico e opera nell’intervallo Lv 5,0–15,5.
La regolazione dell’esposizione non viene quindi affidata a valori impostati manualmente dall’utente.
L’intervallo di esposizione dichiarato fa riferimento a ISO 800.
Questo dato accompagna i limiti entro i quali lavora il sistema automatico della fotocamera.
L’otturatore elettronico programmato utilizza tempi compresi fra mezzo secondo e 1/400 di secondo.
Il funzionamento combina dunque il controllo automatico dell’esposizione con una gamma definita di tempi di scatto.
Per le condizioni di scarsa illuminazione è prevista la sincronizzazione lenta.
La funzione rientra nelle caratteristiche dichiarate dell’otturatore, insieme ai suoi limiti di velocità.
Il flash è ad attivazione costante: interviene durante gli scatti con una regolazione automatica della luminosità.
L’automatismo riguarda quindi anche la luce emessa dal flash.
La portata effettiva dichiarata del flash va da 0,3 a 2,2 metri.
Questa distanza massima è inferiore al limite superiore dell’intervallo di messa a fuoco STANDARD.
Fra un’attivazione e la successiva, il flash richiede un tempo di ricarica.
Con batterie nuove, il valore indicato è di 7,5 secondi o meno.
Batterie, autonomia e dotazione
L’alimentazione utilizza quattro batterie alcaline AA, identificate dalla sigla LR6.
Un set di quattro batterie di questo tipo è compreso nella dotazione iniziale.
Con batterie nuove, l’autonomia dichiarata arriva a circa 30 cartucce instax SQUARE da dieci scatti ciascuna.
Il risultato dipende però dalle condizioni di utilizzo.
La capacità indicata non è quindi una durata garantita in ogni situazione.
Anche le batterie fornite servono per l’impiego iniziale e devono essere sostituite quando si esauriscono.
Per la sostituzione sono ammesse quattro alcaline AA LR6 oppure quattro batterie al nichel-metallo idruro AA HR6.
Le due tipologie non devono essere combinate nello stesso set.
Le batterie al manganese non sono utilizzabili con questo modello.
La scelta dell’alimentazione resta quindi circoscritta alle tipologie AA indicate per la fotocamera.
Lo spegnimento automatico interviene dopo cinque minuti.
Un conta scatti permette inoltre di controllare le fotografie disponibili nella confezione caricata.
Una finestra sul corpo consente di verificare la presenza del film pack.
La dotazione comprende anche una cinghietta da polso e la guida utente, oltre alle quattro batterie alcaline.
Per iniziare a fotografare resta necessario acquistare separatamente la pellicola instax SQUARE compatibile.
Formato quadrato, esposizione automatica e flash sempre attivo definiscono il funzionamento della macchina; distanza del soggetto e condizioni ambientali restano riferimenti per lo scatto e lo sviluppo.
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