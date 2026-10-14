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Instax SQUARE 2: scatti quadrati con esposizione automatica

Instax SQUARE 2: scatti quadrati con esposizione automatica

14 Ottobre 2026

14 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Instax SQUARE 2: scatti quadrati con esposizione automatica

La notizia in sintesi

  • Instax SQUARE 2 utilizza pellicole quadrate con immagini da 62 × 62 millimetri e dieci scatti per confezione.
  • La fotocamera dispone di esposizione automatica, tre intervalli di messa a fuoco e flash sempre attivo.
  • Lo sviluppo richiede circa 90 secondi, con tempi variabili in base alla temperatura ambiente.
  • L’alimentazione richiede quattro batterie AA; il peso dichiarato è di 450 grammi senza batterie, cinghietta e pellicola.

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Fotografie quadrate su pellicola, esposizione automatica e messa a fuoco a partire da 30 centimetri: sono le caratteristiche della instax SQUARE 2. La fotocamera utilizza materiale istantaneo FUJIFILM instax SQUARE e affida all’automatismo anche la regolazione della luminosità del flash.

FLATLAY October 2026 (SNS & Web ready) instax SQUARE 2 Lifestyle images IMAGE 1 1X1 YELLOW

La pellicola compatibile è venduta separatamente dalla fotocamera. Ogni film pack permette di realizzare dieci fotografie.

Il numero di scatti disponibili dipende quindi dalle confezioni caricate, ciascuna con la stessa capacità.

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instax SQUARE 2 stills 7

L’immagine misura 62 × 62 millimetri: il formato fotografico è quadrato.

Il supporto completo è invece di 86 × 72 millimetri, dimensioni che comprendono anche lo spazio esterno all’immagine.

instax SQUARE 2 stills 9

Le due misure distinguono dunque la superficie fotografica dalle dimensioni complessive della stampa.

È il formato instax SQUARE, indicato come pellicola compatibile per questo modello.

instax SQUARE 2 stills 12

Espulsione automatica e tempi di sviluppo

Dopo lo scatto, la fotocamera espelle automaticamente la pellicola. Non è previsto un intervento dell’utente per estrarla dal corpo macchina.

La fotografia richiede poi circa 90 secondi per svilupparsi.

instax SQUARE 2 stills 39

Il tempo di sviluppo non è fisso: può cambiare secondo la temperatura dell’ambiente.

I 90 secondi vanno quindi considerati un valore indicativo, distinto dal momento in cui la stampa viene espulsa.

instax SQUARE 2 stills 25

L’obiettivo ha una focale di 65,75 millimetri e un’apertura indicata come 1:12,6.

Lo schema ottico comprende due componenti e due elementi.

instax SQUARE 2 stills 6

Per comporre l’inquadratura è disponibile un mirino galileano inverso, dotato di punto di mira.

L’ingrandimento dichiarato del mirino è pari a 0,4×.

instax SQUARE 2 stills 1

Tre intervalli per la messa a fuoco

La gamma complessiva di messa a fuoco va da 0,3 metri all’infinito.

All’interno di questa estensione sono indicati tre intervalli: CLOSE-UP, STANDARD e LANDSCAPE.

instax SQUARE 2 stills 4

L’intervallo CLOSE-UP copre le distanze comprese fra 0,3 e 0,5 metri.

È quindi quello destinato ai soggetti più vicini, entro i limiti minimi previsti dalla fotocamera.

instax SQUARE 2 stills 41

Per distanze maggiori, l’intervallo STANDARD si estende da 0,5 a 3 metri.

Questa fascia occupa la parte intermedia della gamma di messa a fuoco dichiarata.

instax SQUARE 2 stills 42

L’impostazione LANDSCAPE parte invece da 3 metri e arriva all’infinito.

I soggetti lontani rientrano dunque in un intervallo distinto da quelli ripresi a distanza ravvicinata.

instax SQUARE 2 stills 38

La distanza del soggetto è il riferimento che distingue i tre intervalli indicati nelle specifiche.

Il limite minimo resta di 30 centimetri; la gamma dichiarata non comprende distanze inferiori.

instax SQUARE 2 stills 37

Dimensioni del corpo e peso

Il corpo macchina misura 139,0 × 119,5 × 71,0 millimetri.

Questi ingombri si riferiscono alla fotocamera, mentre le misure della pellicola descrivono il supporto utilizzato per le stampe.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images Group image

Il peso dichiarato della instax SQUARE 2 è di 450 grammi.

La misurazione esclude batterie, cinghietta e film pack.

(Retailer ready) instax SQUARE 2 Promotional images Front on with print WHITE WP

Il valore non corrisponde quindi al peso della fotocamera completa di tutto il necessario per scattare.

Per l’uso occorre aggiungere l’alimentazione e caricare una confezione di pellicola compatibile.

(Retailer ready) instax SQUARE 2 Promotional images Floating WHITE

Esposizione e flash

Il controllo dell’esposizione è automatico e opera nell’intervallo Lv 5,0–15,5.

La regolazione dell’esposizione non viene quindi affidata a valori impostati manualmente dall’utente.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images Hero without print BLUE

L’intervallo di esposizione dichiarato fa riferimento a ISO 800.

Questo dato accompagna i limiti entro i quali lavora il sistema automatico della fotocamera.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images Floating RED

L’otturatore elettronico programmato utilizza tempi compresi fra mezzo secondo e 1/400 di secondo.

Il funzionamento combina dunque il controllo automatico dell’esposizione con una gamma definita di tempi di scatto.

(Retailer ready) instax SQUARE 2 Promotional images Hero with print WHITE WP

Per le condizioni di scarsa illuminazione è prevista la sincronizzazione lenta.

La funzione rientra nelle caratteristiche dichiarate dell’otturatore, insieme ai suoi limiti di velocità.

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Il flash è ad attivazione costante: interviene durante gli scatti con una regolazione automatica della luminosità.

L’automatismo riguarda quindi anche la luce emessa dal flash.

instax SQUARE 2 SALATE BLUE 001 WITHOUT FILTER basic promotional image

La portata effettiva dichiarata del flash va da 0,3 a 2,2 metri.

Questa distanza massima è inferiore al limite superiore dell’intervallo di messa a fuoco STANDARD.

(Retailer ready) instax SQUARE 2 Promotional images SQUARE prints WHITE

Fra un’attivazione e la successiva, il flash richiede un tempo di ricarica.

Con batterie nuove, il valore indicato è di 7,5 secondi o meno.

instax SQUARE 2 SALATE BLUE 006 WITHOUT FILTER basic promotional image 1

Batterie, autonomia e dotazione

L’alimentazione utilizza quattro batterie alcaline AA, identificate dalla sigla LR6.

Un set di quattro batterie di questo tipo è compreso nella dotazione iniziale.

instax SQUARE 2 BRICK RED 008 ORANGE FILTER basic promotional image

Con batterie nuove, l’autonomia dichiarata arriva a circa 30 cartucce instax SQUARE da dieci scatti ciascuna.

Il risultato dipende però dalle condizioni di utilizzo.

instax SQUARE 2 BRICK RED 009 basic promotional image

La capacità indicata non è quindi una durata garantita in ogni situazione.

Anche le batterie fornite servono per l’impiego iniziale e devono essere sostituite quando si esauriscono.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images Strap BLUE

Per la sostituzione sono ammesse quattro alcaline AA LR6 oppure quattro batterie al nichel-metallo idruro AA HR6.

Le due tipologie non devono essere combinate nello stesso set.

(SNS & Web ready) instax SQUARE 2 Promotional images Selfie WHITE

Le batterie al manganese non sono utilizzabili con questo modello.

La scelta dell’alimentazione resta quindi circoscritta alle tipologie AA indicate per la fotocamera.

(SNS & Web ready) instax SQUARE 2 Promotional images Hero with print WHITE WP

Lo spegnimento automatico interviene dopo cinque minuti.

Un conta scatti permette inoltre di controllare le fotografie disponibili nella confezione caricata.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images SQUARE prints RED

Una finestra sul corpo consente di verificare la presenza del film pack.

La dotazione comprende anche una cinghietta da polso e la guida utente, oltre alle quattro batterie alcaline.

(High resolution) instax SQUARE 2 Promotional images SQUARE prints BLUE

Per iniziare a fotografare resta necessario acquistare separatamente la pellicola instax SQUARE compatibile.

Formato quadrato, esposizione automatica e flash sempre attivo definiscono il funzionamento della macchina; distanza del soggetto e condizioni ambientali restano riferimenti per lo scatto e lo sviluppo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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