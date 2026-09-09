9 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/OMODA & JAECOO entra tra i primi dieci marchi italiani

La notizia in sintesi OMODA & JAECOO ha immatricolato 2.883 vetture in Italia ad agosto.

Il marchio ha raggiunto il nono posto nel mercato italiano mensile.

Le vendite globali di agosto sono state 65.576, in aumento del 101,7%.

OMODA 4 sarà presentata al Salone Auto Torino dall’11 al 13 settembre.

OMODA & JAECOO ha chiuso agosto con 2.883 immatricolazioni in Italia, entrando per la prima volta tra i primi dieci marchi del mercato nazionale. Il brand del Gruppo Chery si è collocato al nono posto nella graduatoria mensile ed è risultato il costruttore cinese con il maggior numero di immatricolazioni nel periodo.

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Il risultato arriva poco più di due anni dopo l’avvio delle attività italiane, avvenuto nel luglio 2024. Nei primi otto mesi del 2026, secondo i dati diffusi dall’azienda, OMODA & JAECOO ha totalizzato 28.269 immatricolazioni nel Paese, pari al 2,48% del mercato. La gamma proposta comprende SUV e crossover con motorizzazioni a benzina, full hybrid, plug-in hybrid ed elettriche.

Il dato italiano si inserisce in un mese di crescita dichiarata anche a livello internazionale. Ad agosto il marchio ha venduto 65.576 vetture nel mondo, il 101,7% in più rispetto allo stesso mese del 2025. È il sesto mese consecutivo oltre le 60.000 unità, mentre le vetture elettrificate hanno raggiunto 49.712 consegne, con un aumento del 167,5% su base annua.

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Tra gennaio e agosto le vendite globali sono state 514.425. Il totale cumulato dal debutto del marchio ha così superato 1,3 milioni di veicoli. Il modello con i volumi più alti ad agosto è stato JAECOO 5, indicato con 29.520 unità vendute a livello mondiale.

I risultati nei mercati europei

Nel Regno Unito OMODA & JAECOO ha registrato 6.238 immatricolazioni ad agosto e una quota di mercato del 6,62%, posizionandosi al secondo posto nella classifica mensile indicata dal comunicato. Tre modelli del marchio sono entrati nella top ten britannica: JAECOO 7 è risultato secondo con 2.022 unità, JAECOO 5 quarto con 1.670 e OMODA 5 sesto con 1.465.

Il marchio comunica inoltre di aver superato nel Regno Unito le 100.000 vetture vendute dall’ingresso nel Paese, con 67.971 immatricolazioni attribuite ai primi mesi del 2026. I dati mostrano una presenza in crescita in un mercato che il gruppo considera centrale per l’espansione europea.

In Spagna, ad agosto, sono state immatricolate 2.312 vetture, il 43,3% in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una quota del 3,4%. Il cumulato da gennaio ad agosto è indicato in 25.465 unità, in aumento dell’80,2%, già oltre il risultato dell’intero 2025. Le versioni ibride e plug-in hybrid con tecnologia SHS hanno rappresentato l’89,5% delle consegne spagnole del mese.

In Francia le immatricolazioni di agosto sono state 1.518, per una quota dell’1,64%. Fuori dall’Europa, il comunicato segnala 2.200 unità in Australia, dove la crescita viene quantificata nel 340,6%, e 5.902 immatricolazioni in Brasile. Nel mercato brasiliano il marchio riferisce di aver superato le 28.000 vetture nel 2026, dopo il settimo record mensile consecutivo.

I prossimi appuntamenti

Dopo il debutto europeo di agosto a Barcellona, OMODA 4 sarà mostrata per la prima volta in Italia al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro della città. L’evento sarà l’occasione per presentare al pubblico nazionale il nuovo modello del marchio.

In ottobre OMODA & JAECOO parteciperà per la prima volta al Salone di Parigi. In quella sede è prevista la première francese di OMODA 4 e la prima presentazione pubblica europea dell’AI cockpit. Il 20 ottobre, a Wuhu in Cina, è inoltre in programma il Chery International User Summit, con la partecipazione di media, clienti e rappresentanti delle community internazionali.

L’ingresso nella top ten italiana costituisce quindi un indicatore della crescita del marchio nel mercato nazionale, mentre i risultati di agosto delineano un’espansione dichiarata su più Paesi. I prossimi saloni europei saranno il banco di prova per la visibilità dei nuovi modelli e delle tecnologie che il gruppo intende presentare al pubblico.

FAQ

Quante OMODA & JAECOO sono state immatricolate in Italia?

Ad agosto sono state immatricolate 2.883 vetture OMODA & JAECOO in Italia.

Quale posizione ha raggiunto il marchio in Italia?

Il marchio si è classificato al nono posto del mercato italiano ad agosto, primo tra i costruttori cinesi secondo il comunicato.

Qual è stato il modello più venduto nel mondo?

JAECOO 5 è stato il modello più venduto ad agosto, con 29.520 unità a livello globale.

Quando sarà presentata OMODA 4 in Italia?

OMODA 4 sarà presentata al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro cittadino.

Come è stato verificato questo contenuto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.