21 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA X debutta a Wuhu: crossover con 200 mm di altezza da terra

La notizia in sintesi OMODA X ha debuttato il 20 ottobre a Wuhu, durante l’International User Summit del gruppo Chery.

Il crossover dichiara 200 mm di altezza da terra e una capacità di guado di progetto superiore a 700 mm.

L’abitacolo combina due schermi, comandi fisici e un assistente vocale senza parola di attivazione.

Tra le dotazioni figurano visione notturna a infrarossi fino a 90 metri e modalità di guida personalizzata.

OMODA amplia la propria famiglia di crossover con OMODA X, presentata il 20 ottobre a Wuhu, in Cina, durante una serata dedicata nell’ambito dell’International User Summit del gruppo Chery. Il modello è destinato a un impiego che comprende città e percorsi fuori dall’asfalto: tra i dati annunciati figurano 200 mm di altezza libera dal suolo, una capacità di guado di progetto superiore a 700 mm e una massa rimorchiabile fino a 1.800 kg.

Il marchio definisce la nuova vettura il proprio primo «Cross Off-Road Vehicle». La formula descrive l’intenzione di combinare l’utilizzo quotidiano di un SUV con caratteristiche adatte al fuoristrada e un’impostazione stilistica sportiva. Nella gamma crossover OMODA presente in Italia figurano già OMODA 4, OMODA 5, OMODA 7 e OMODA 9.

Carrozzeria geometrica e abitacolo con due schermi

Per il disegno della carrozzeria, OMODA ha ripreso i riferimenti della cultura «Mecha», legata a robot e velivoli futuristici. La sagoma presenta spalle marcate e un restringimento nella zona centrale, mentre le superfici sono scandite da forme geometriche. Al posteriore, i gruppi ottici hanno un profilo a saetta.

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Il richiamo stilistico prosegue all’interno, dove la plancia è articolata su una struttura a doppia ala. Il tunnel centrale, sospeso e disegnato a X, completa l’impostazione dell’abitacolo, denominata MECHA Command Cockpit dal costruttore.

Davanti al conducente si trova una strumentazione digitale da 10,25 pollici, affiancata da un display centrale touch da 13,2 pollici. Le funzioni di uso frequente non passano tutte dallo schermo: per la climatizzazione e la scelta delle modalità di guida sono previsti anche comandi fisici.

La configurazione mantiene dunque due modalità di accesso alle funzioni di bordo, attraverso superfici touch e pulsanti dedicati. A queste si aggiunge l’interazione vocale, che costituisce un altro elemento del sistema tecnologico annunciato per il modello.

Le caratteristiche per i percorsi fuori dall’asfalto

Sul versante dell’impiego su fondi non asfaltati, i riferimenti principali sono la distanza dal terreno di 200 mm e il guado superiore a 700 mm. Per quest’ultimo valore, il costruttore specifica che si tratta di una capacità di progetto: il dato va quindi letto con questa qualificazione.

La possibilità di trainare fino a 1.800 kg amplia gli impieghi previsti per il crossover. Al dato sul rimorchio si affianca una portata sul tetto di 75 kg, destinata al trasporto di carichi esterni.

Per gli oggetti da sistemare all’interno, l’abitacolo dispone invece di 39 vani portaoggetti. Biciclette, tavole da surf e attrezzature sportive sono gli esempi di utilizzo indicati dal marchio per spiegare l’orientamento del progetto verso le attività del tempo libero.

Assistente vocale e visione notturna

Il sistema SIAS, acronimo di Super Intelligent AI Space, permette di impartire richieste all’auto senza pronunciare una parola di attivazione. Secondo la descrizione del costruttore, l’interazione non richiede neppure di attenersi a una sequenza rigida di comandi.

La modalità X-MODE consente invece di personalizzare le impostazioni e la risposta della vettura in funzione delle preferenze del guidatore. Tra le dotazioni annunciate compare inoltre un sistema di visione notturna a infrarossi termici, concepito per aiutare a individuare potenziali pericoli fino a 90 metri di distanza.

Una parte delle funzioni di bordo riguarda l’intrattenimento. Open Mic utilizza quattro zone indipendenti di captazione dell’audio per consentire il karaoke senza microfoni. I MECHA Pets sono invece piccoli personaggi magnetici dotati di tecnologia NFC, proposti come elementi di personalizzazione dell’ambiente interno.

La presentazione ha così affiancato alle caratteristiche per gli spostamenti quotidiani quelle rivolte alle uscite all’aperto. Altezza da terra, trasporto delle attrezzature e organizzazione degli spazi sono gli aspetti sui quali OMODA costruisce questa doppia destinazione d’uso.

Il coinvolgimento dei clienti

Alla serata di debutto hanno partecipato quattro clienti provenienti da Indonesia, Brasile, Sudafrica e Polonia. Ciascuno ha presentato una propria interpretazione di OMODA X, collegandola alle passioni personali e alla cultura del Paese di provenienza.

L’iniziativa avvia l’OMODA X Co-Creation Project, attraverso il quale il marchio intende coinvolgere utenti di diversi Paesi nella definizione della personalità del modello. Il percorso annunciato prosegue quindi sul terreno della personalizzazione, accanto alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni illustrate al debutto.