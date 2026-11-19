19 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/vivo: Black Friday con sconti fino al 36% nello store ufficiale

Dal 21 al 30 novembre 2026 vivo applicherà sconti su smartphone e accessori acquistati nel proprio negozio online, con riduzioni che potranno raggiungere il 36% rispetto al prezzo consigliato al pubblico. La campagna per il Black Friday comprenderà tutti i prodotti disponibili, inclusi i nuovi modelli di fascia alta. La percentuale massima non riguarderà però l’intero catalogo: dipenderà dal dispositivo scelto e dalla possibilità di sommare il codice dedicato alle promozioni già attive.

Le offerte scatteranno alla mezzanotte del 21 novembre e termineranno il 30 novembre compreso, salvo esaurimento delle scorte. Il canale interessato è lo store ufficiale vivo. Per gli acquisti effettuati durante questo intervallo è previsto anche un caricatore vivo FlashCharge in omaggio, al quale l’azienda attribuisce un valore indicativo di 34,90 euro.

Quali smartphone saranno in promozione

Tra i dispositivi coinvolti figurano vivo X500 Pro Max e vivo X Fold6. Il primo è il nuovo modello di vertice dell’azienda; il secondo è uno smartphone pieghevole realizzato in collaborazione con ZEISS. Per entrambi è annunciata una riduzione del 20% sul prezzo di listino. Le configurazioni indicate per la campagna dispongono di 512 GB di memoria.

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Il vivo X Fold6 512 GB parte da un listino di 2.199,90 euro, mentre il vivo X500 Pro Max 512 GB ha un prezzo di riferimento di 1.799,90 euro. Sono questi gli importi rispetto ai quali viene presentato lo sconto fino al 20% per i due modelli. La campagna comprende dunque anche i dispositivi più costosi tra quelli elencati dall’azienda, ma con una riduzione percentuale inferiore al massimo pubblicizzato.

Per il vivo X500 Pro nella versione da 256 GB, il prezzo di listino indicato è invece di 1.399,90 euro e lo sconto potrà arrivare al 28%. Le percentuali salgono per i due modelli della serie V70 inclusi nella selezione: il vivo V70 256 GB, con listino di 649,90 euro, avrà una riduzione fino al 33%; il vivo V70 Lite 256 GB, proposto a listino a 399,90 euro, raggiungerà il 36%.

Come si applicano gli sconti

Il meccanismo previsto passa dai codici BLACK-FRIDAY20 e BLACK-FRIDAY15. Secondo quanto annunciato da vivo, saranno già presenti nel carrello e applicati automaticamente in funzione del prodotto selezionato. Non è quindi prevista la necessità di inserirli manualmente per ottenere la riduzione associata all’articolo acquistato.

Gli sconti dedicati al Black Friday potranno essere sommati alle altre promozioni vivo già in corso. È questa combinazione a consentire di raggiungere il 36% rispetto al prezzo suggerito al pubblico. La distinzione è rilevante per leggere le offerte: il valore massimo deriva dal cumulo dei vantaggi e non corrisponde a un unico taglio applicato indistintamente a ogni prodotto.

Accessori e caricatore incluso

La promozione non si limiterà agli smartphone. Una riduzione del 20% rispetto al listino interesserà anche gli accessori vivo Headphones Studio, vivo Buds Ultra e vivo Buds Clip, inclusi nell’ecosistema IoT del marchio. Per questi prodotti non sono indicati prezzi di partenza nella selezione delle principali offerte.

Il caricatore FlashCharge sarà invece incluso in omaggio con tutti gli acquisti effettuati nel periodo promozionale. Per chi intende acquistare, i riferimenti da considerare saranno quindi il modello, la relativa configurazione di memoria e lo sconto effettivamente applicato nel carrello. La finestra annunciata rimarrà aperta fino al 30 novembre, con disponibilità subordinata alle scorte.