20 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Fujifilm porta Serie X e GFX in sei città per prove gratuite

Sei appuntamenti gratuiti in altrettante città italiane per provare fotocamere e sistemi destinati alla fotografia e al video. Il programma FUJIFILM Experience Day si svolgerà dal 2 al 19 dicembre 2026 nei negozi specializzati di Bari, Milano, Avellino, Firenze, Roma e Modena. Al centro degli incontri ci saranno le gamme Serie X e GFX, con specialisti dell’azienda disponibili per spiegazioni e domande tecniche.

Il tour consentirà ai partecipanti di esaminare direttamente l’attrezzatura e valutarla rispetto alle proprie esigenze. L’accesso è aperto a tutti: gli incontri si rivolgono tanto a chi non conosce ancora i sistemi Fujifilm quanto a fotografi, fotoreporter e videomaker interessati a individuare strumenti adatti al proprio lavoro.

Le prove e le novità del 2 dicembre

Le giornate saranno dedicate alla prova dei prodotti, affiancata dal confronto con il personale tecnico. I partecipanti potranno chiedere chiarimenti sulle caratteristiche dei sistemi Serie X e GFX e approfondire gli aspetti che incidono sulla scelta del corredo. La formula prevista è quella dell’incontro in negozio, con l’attrezzatura a disposizione e la possibilità di rivolgersi direttamente agli specialisti.

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Nel programma rientrano anche le novità che Fujifilm presenterà durante l’X Summit del 2 dicembre. L’apertura del tour coincide dunque con la data dell’evento di presentazione. Non sono indicati i nomi o le specifiche dei prodotti in arrivo: l’annuncio riguarda la possibilità di conoscerli e provarli nel corso dell’iniziativa, senza anticiparne le caratteristiche tecniche.

Per chi si avvicina al marchio, gli appuntamenti offriranno un primo contatto con le due gamme. Per chi utilizza già attrezzatura fotografica o video, il confronto potrà invece concentrarsi sulla scelta dei prodotti in funzione del proprio flusso di lavoro. Le prove saranno ospitate dai rivenditori coinvolti, che costituiscono il punto di riferimento locale per ciascuna tappa.

Il calendario nelle sei città

La partenza è fissata per mercoledì 2 dicembre, con due incontri nello stesso pomeriggio. A Bari l’appuntamento sarà da Foto Diego, dalle 15:00 alle 18:30. A Milano sarà invece FCF a ospitare le prove, dalle 15:30 alle 18:30.

Il giorno successivo, 3 dicembre, il programma raggiungerà Avellino. Anche qui la sede sarà Foto Diego e l’orario previsto andrà dalle 15:00 alle 18:30. Sarà la terza tappa del calendario, dopo i due appuntamenti di apertura.

Il 5 dicembre toccherà a Firenze, dove l’incontro si terrà presso Il Fotoamatore. La sessione sarà pomeridiana, dalle 15:00 alle 18:00. Con questa data si chiuderà il primo gruppo di appuntamenti, concentrato tra il 2 e il 5 dicembre.

A Roma l’Experience Day arriverà il 10 dicembre da Fotoforniture Sabatini. A differenza delle tappe precedenti, il programma sarà diviso in due fasce: una al mattino, dalle 10:00 alle 13:00, e una al pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.

L’ultimo incontro si svolgerà il 19 dicembre a Modena, presso Officina Fotografica. Anche in questo caso saranno disponibili una sessione mattutina, dalle 10:00 alle 13:00, e una pomeridiana, dalle 15:00 alle 18:00.

Accesso gratuito e informazioni sulle tappe

La partecipazione è gratuita per tutte le date. Per i dettagli relativi ai singoli incontri, i riferimenti sono i negozi che li ospitano e la pagina degli eventi Fujifilm Italia. Il percorso si concluderà quindi a Modena, dopo aver portato le prove dei sistemi Serie X e GFX in sei punti vendita, con modalità di accesso comuni ma orari diversi da città a città.