18 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG lancia due monitor OLED gaming: fino a 480 Hz in Full HD

LG Electronics presenta due monitor OLED per il gaming con impostazioni diverse: il modello curvo UltraGear evo AI OLED 45GX950B da 45 pollici punta sul formato panoramico, mentre l’UltraGear AI OLED 32GX870B da 32 pollici arriva fino a 480 Hz riducendo la risoluzione al Full HD. Annunciati il 18 novembre 2026, in occasione della Giornata Internazionale del Gaming, i due schermi sono disponibili sul sito LG ai prezzi consigliati rispettivamente di 1.998,99 euro e 1.100,00 euro.

Il tratto comune è la possibilità di scegliere tra una definizione maggiore e una frequenza di aggiornamento più alta attraverso la funzione Dual Mode. Entrambi integrano inoltre strumenti basati sull’intelligenza artificiale per intervenire sulle immagini, sulle impostazioni dello schermo e sull’audio. Le differenze principali riguardano dimensioni, formato, caratteristiche del pannello e combinazioni disponibili di risoluzione e refresh rate.

Il 45 pollici abbina formato panoramico e risoluzione 5K2K

L’UltraGear evo AI OLED 45GX950B utilizza un pannello curvo da 45 pollici in formato UltraWide 21:9. La risoluzione è di 5120 × 2160 pixel, indicata come 5K2K: una configurazione rivolta a chi preferisce uno schermo ampio e un campo visivo esteso durante il gioco.

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La modalità a piena risoluzione raggiunge una frequenza di aggiornamento massima di 165 Hz. Passando invece alla risoluzione WFHD, il limite sale a 330 Hz. La scelta consente di privilegiare il dettaglio grafico oppure la frequenza, a seconda del titolo e delle preferenze del giocatore, senza cambiare monitor.

Per questo modello LG dichiara un tempo di risposta di 0,03 millisecondi GtG. Il display dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e di una copertura tipica dello spazio colore DCI-P3 pari al 98,5%. Sono caratteristiche che affiancano la risoluzione nella descrizione della resa del pannello, senza coincidere con le prestazioni di aggiornamento selezionabili tramite Dual Mode.

Il 32 pollici passa dal 4K a 240 Hz al Full HD a 480 Hz

L’UltraGear AI OLED 32GX870B adotta uno schermo da 32 pollici con risoluzione 4K UHD, pari a 3840 × 2160 pixel, e densità di 140 PPI. Il pannello è un OLED Tandem di quarta generazione, con certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e copertura DCI-P3 dichiarata del 99,5%.

La luminosità di picco indicata da LG raggiunge i 1.500 nit. Il valore è stato misurato in test interni in HDR con APL dell’1,5%: non va quindi interpretato come una luminosità costante in qualsiasi condizione. La resa effettiva può cambiare in base all’ambiente di utilizzo.

Su questo monitor la funzione Dual Mode, certificata VESA, permette di utilizzare il 4K UHD fino a 240 Hz oppure il Full HD fino a 480 Hz. La prima combinazione mantiene la maggiore definizione per giochi come RPG e adventure; la seconda mette a disposizione una frequenza più elevata per titoli rapidi, tra cui sparatutto e giochi di guida. Anche in questo caso il tempo di risposta dichiarato è di 0,03 millisecondi GtG.

LG propone il 32 pollici anche per streaming, multitasking e creazione di contenuti. Questi impieghi si affiancano al gaming, ma la distinzione tecnica rispetto al 45 pollici rimane soprattutto nel formato dello schermo e nelle modalità di funzionamento disponibili.

Funzioni AI e collegamenti comuni

Su entrambi i modelli, AI Upscaling elabora il segnale in ingresso per modificarne dettaglio e nitidezza percepiti. Secondo LG, la funzione non richiede l’aggiornamento della GPU, ma i risultati dipendono dalla sorgente. Per i giochi serve un dispositivo esterno compatibile; l’azienda indica l’impostazione di PC o console a 1080p e 60 Hz per ottenere le prestazioni ottimali dell’upscaling.

AI Scene Optimization interviene invece sulle regolazioni del monitor in base al contenuto riconosciuto, modificando parametri come temperatura colore, impostazioni cromatiche e nitidezza. AI Sound si occupa della componente sonora, elaborando dialoghi, effetti e musica. Si tratta di automatismi destinati a ridurre gli interventi manuali sulle impostazioni audiovisive.

La dotazione condivisa comprende collegamenti HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C, oltre a regolazioni ergonomiche della posizione dello schermo. La scelta tra i due modelli ruota quindi attorno a una differenza concreta: il 45 pollici offre un’area panoramica in 5K2K, mentre il 32 pollici combina il 4K con una modalità Full HD dalla frequenza massima più elevata, a un prezzo consigliato inferiore.