14 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/OPPO presenta il nuovo motore fotografico LUMO per Find X10

La notizia in sintesi OPPO presenta per la serie Find X10 una nuova generazione del sistema di elaborazione fotografica LUMO True Image Engine.

Find X10 integra due fotocamere da 200 MP; Find X10 Pro Max ne utilizza tre.

Gli scatti predefiniti sono da 26 MP, mentre la modalità Hasselblad Hi-Res permette risoluzioni superiori.

L’elaborazione interviene su dettagli, colori e rapporti tra luci e ombre per ridurre gli effetti artificiali.

OPPO punta sulla resa fotografica della serie Find X10 con una nuova generazione di LUMO True Image Engine, presentata il 14 ottobre 2026. Il sistema abbina fotocamere ad alta risoluzione e nuovi processi di elaborazione, con l’obiettivo dichiarato di limitare colori esasperati, contorni troppo marcati e squilibri nella luminosità delle immagini.

Le novità riguardano Find X10 e Find X10 Pro Max, entrambi dotati di un sistema fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad. Il primo dispone di due fotocamere da 200 MP, mentre il secondo ne integra tre. La differenza interessa anche l’ultra-grandangolo, che sul modello Pro Max utilizza un sensore da 200 MP.

Scatti da 26 MP senza cambiare modalità

La gestione delle immagini è suddivisa fra tre componenti: Hyper Pixel Engine interviene sui dettagli, True Color Engine sulla riproduzione cromatica e Natural Tone Engine sui rapporti tonali. OPPO presenta questa organizzazione come un modo per utilizzare le informazioni raccolte dai sensori senza ricorrere a un’elaborazione eccessivamente visibile.

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Nell’impiego quotidiano, Hyper Pixel Engine consente di fotografare a 26 MP con l’impostazione predefinita, dall’ultra-grandangolo fino allo zoom 9,9×. Non occorre quindi selezionare una modalità separata per ottenere questa risoluzione. Rispetto ai 12 MP citati come riferimento dall’azienda, la maggiore quantità di pixel dovrebbe conservare più particolari, mantenendo file adatti all’uso ordinario.

La modalità Hasselblad Hi-Res offre invece scatti da 50 MP a cinque lunghezze focali, purché l’illuminazione sia sufficiente. Sulle focali native delle fotocamere da 200 MP, il sistema combina più fotogrammi per produrre immagini alla risoluzione massima. Questa possibilità riguarda principale e teleobiettivo di entrambi i modelli, oltre all’ultra-grandangolo del Pro Max.

Le risoluzioni superiori lasciano più margine per ritagliare o ingrandire una fotografia. La loro disponibilità va però distinta dalla modalità automatica ordinaria: i 26 MP sono l’impostazione di base, mentre i formati Hi-Res rispondono a esigenze specifiche e, per gli scatti da 50 MP, dipendono dalle condizioni di luce.

L’elaborazione dei dettagli riguarda anche le superfici e i ritratti. Secondo OPPO, Hyper Pixel Engine cerca un equilibrio tra rumore e nitidezza, contenendo sia i bordi troppo accentuati sia le texture artificiali. Un trattamento dedicato alla pelle punta a evitare tanto la levigatura eccessiva quanto una definizione innaturale.

La misurazione del colore prima della correzione

Per la componente cromatica, la serie impiega una fotocamera True Color con rilevamento multispettrale a 24 canali e tecnologie DAG e DCG-HDR. La gamma dinamica dichiarata arriva a 15 EV. Il sistema è pensato per raccogliere informazioni sul colore anche con sorgenti luminose differenti o in presenza di forti contrasti.

Questi dati alimentano True Color Engine e vengono utilizzati per regolare il bilanciamento del bianco. Tra le situazioni considerate ci sono ambienti con luci calde e fredde contemporaneamente, variazioni rapide dell’illuminazione e tramonti in controluce. L’obiettivo indicato dal produttore è ridurre gli scostamenti cromatici rispetto alla scena fotografata.

La scelta riguarda soprattutto elementi immediatamente riconoscibili, come incarnati, cielo e vegetazione. Invece di aumentare sistematicamente la saturazione, l’elaborazione dovrebbe mantenerne una resa più contenuta. Si tratta dell’approccio descritto da OPPO per la nuova serie, non di un risultato accertato attraverso prove indipendenti.

Un diverso equilibrio fra luci e ombre

Natural Tone Engine affronta un altro effetto dell’elaborazione automatica: la correzione separata delle diverse zone dell’inquadratura. Schiarire molto un volto o recuperare ogni ombra può alterare il rapporto con lo sfondo, riducendo il contrasto che rende percepibili profondità e direzione della luce.

Il riferimento scelto è la curva tonale globale di Hasselblad Master Mode, modalità introdotta con la serie Find X7. Sui Find X10 questo criterio viene applicato alla modalità automatica predefinita, attraverso una gestione complessiva dei toni affiancata da interventi locali più controllati.

Nei controluce, per esempio, il sistema mira a rendere leggibile il soggetto senza portare tutta l’immagine allo stesso livello di luminosità. Il recupero delle zone scure dovrebbe quindi convivere con ombre ancora riconoscibili e punti luminosi brillanti, evitando di appiattire le differenze presenti nella scena.

La proposta fotografica dei Find X10 combina dunque acquisizione ad alta risoluzione e interventi software su tre aspetti distinti dell’immagine. I dettagli della serie sono disponibili nella pagina dedicata di OPPO. Le caratteristiche illustrate spiegano la direzione del progetto: conservare più informazioni durante lo scatto e contenere le correzioni che possono allontanare il risultato dalla scena originale.