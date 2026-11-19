19 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/LG personalizza la visione TV con webOS e intelligenza artificiale

Il televisore riunisce ormai programmazione tradizionale, streaming, videogiochi e servizi digitali. È su questa trasformazione che LG concentra l’attenzione in vista del World Television Day del 21 novembre: al centro c’è webOS, la piattaforma dei suoi televisori, che affianca all’accesso alle applicazioni strumenti di intelligenza artificiale per riconoscere gli utenti, suggerire contenuti e fornire assistenza.

La ricorrenza arriva a trent’anni dal primo World Television Forum, organizzato il 21 e 22 novembre 1996 nella sede delle Nazioni Unite a New York. Da allora, alla visione scandita dai palinsesti si sono aggiunte modalità di fruizione diverse, dai cataloghi on demand ai canali gratuiti finanziati dalla pubblicità. Per chi guarda, il cambiamento riguarda tanto la quantità dell’offerta quanto il modo di orientarsi tra servizi differenti.

Dalle applicazioni ai canali gratuiti

Nel caso di LG, presente in Italia dal 1996, webOS è il punto di accesso a questa offerta. La piattaforma permette di utilizzare servizi come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube e DAZN. Attraverso LG Content Store sono inoltre disponibili applicazioni dedicate a informazione, musica, fitness e intrattenimento.

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Il televisore diventa così un’interfaccia comune per attività che non coincidono più soltanto con la scelta di un programma in onda. Film, serie, sport e gaming convivono sullo stesso schermo, mentre l’accesso ai contenuti passa attraverso applicazioni e servizi con modalità di fruizione differenti.

Una parte dell’offerta è costituita da LG Channels, il servizio gratuito sostenuto dalla pubblicità che adotta il modello FAST. Secondo i dati diffusi dall’azienda, a luglio 2026 il servizio aveva superato i 5.000 canali in 37 Paesi. Il tempo di visione risultava aumentato di oltre il 45% rispetto all’anno precedente.

Sono cifre che descrivono la diffusione del servizio su più mercati, non la sola offerta italiana. I canali finanziati dagli inserzionisti si affiancano alle piattaforme di streaming e alla televisione tradizionale, aggiungendo un’altra modalità di accesso ai contenuti sullo schermo domestico.

L’intelligenza artificiale per scegliere cosa guardare

Con l’aumento delle applicazioni, la ricerca diventa una parte dell’esperienza televisiva. La direzione indicata da LG per webOS è quella della personalizzazione: usare il riconoscimento vocale, le preferenze e la cronologia di visione per proporre contenuti più vicini agli interessi del singolo utente.

Tra le funzioni descritte dall’azienda c’è Voice ID, che riconosce la voce e richiama automaticamente il profilo corrispondente. I suggerimenti vengono quindi associati alle preferenze e alle visioni di quella persona. Il riconoscimento serve a distinguere gli utenti anche quando utilizzano lo stesso televisore.

AI Chatbot è invece dedicato all’interazione in linguaggio quotidiano: comprende le richieste e offre assistenza legata al contesto, supporto e suggerimenti personalizzati. AI Concierge utilizza abitudini e storico di visione per proporre contenuti, ricerche e funzioni pertinenti. Le tre funzioni intervengono dunque su aspetti diversi: identificazione del profilo, assistenza e scoperta dell’offerta.

Una ricorrenza sul ruolo della televisione

Il World Television Day fu proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su richiesta dell’Italia, che aveva organizzato il Forum del 1996. L’incontro riunì esponenti dei media per discutere il peso crescente della televisione. La giornata richiama il contributo del mezzo all’informazione, alla circolazione della cultura e alla formazione dell’opinione pubblica, insieme alle sfide poste dall’evoluzione digitale.

Secondo l’ONU, la televisione rimane la prima fonte di consumo di contenuti video al mondo. La trasformazione descritta da LG riguarda il modo di accedervi: non più soltanto scegliere un canale, ma muoversi tra cataloghi, applicazioni e suggerimenti. Per l’azienda, lo sviluppo di webOS si concentra sulla semplificazione di questi passaggi e sulla personalizzazione della visione.