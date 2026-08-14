Ferragosto, oltre 24 milioni di spostamenti e bollino rosso sulle strade

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anas stima oltre 24 milioni di spostamenti per Ferragosto.

stima oltre 24 milioni di spostamenti per Ferragosto. Bollino rosso previsto venerdì pomeriggio, sabato mattina e domenica.

Sospesi o chiusi 1.175 cantieri fino al 7 settembre.

Divieto per i mezzi pesanti nelle fasce orarie più trafficate.

( Riassunto generato con AI)

Ferragosto, traffico intenso sulla rete Anas

Anas prevede oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade italiane nel ponte di Ferragosto, tra le partenze last minute e i primi rientri verso le grandi città. L’allerta riguarda l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle grandi arterie del Centro-Sud e, al Nord, ai raccordi autostradali diretti verso i valichi di confine. Secondo le indicazioni di Viabilità Italia, il bollino rosso è atteso nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, nella mattinata di sabato 15 agosto e per tutta domenica 16 agosto.

Il picco iniziale è legato agli spostamenti dai grandi centri urbani verso località di mare e villeggiatura, anche per soggiorni brevi. La giornata di domenica dovrebbe invece essere segnata dall’avvio dei rientri, con maggior pressione sulle direttrici verso le città. Il potenziamento operativo deciso da Anas punta a contenere disagi e rallentamenti in uno dei fine settimana più sensibili dell’estate.

Cantieri ridotti e controlli rafforzati

Per aumentare la capacità della rete durante l’esodo, Anas ha ridimensionato la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre risultano chiusi o sospesi 1.175 interventi, pari all’83% dei 1.414 cantieri attivi. La misura concentra le risorse sulle tratte con maggiori flussi e riduce le possibili strozzature dovute ai lavori stradali. Restano operativi circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, affiancati dalle Sale Operative Territoriali e dalla Sala Situazioni Nazionale.

L’organizzazione prevede monitoraggio continuo dei flussi e servizi di pronto intervento, in coordinamento con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Forze dell’ordine. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha indicato come priorità la scorrevolezza e la sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale gestita dal gruppo. Ha inoltre richiamato gli automobilisti alla prudenza, ricordando il messaggio: “Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Un elemento concreto della gestione del traffico riguarda i veicoli pesanti: il divieto di transito è previsto venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22 e sabato 15 e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22. La limitazione mira a separare, nelle ore più delicate, il traffico turistico dalle percorrenze dei mezzi pesanti. Per chi viaggia, la pianificazione dell’orario di partenza e il controllo delle condizioni della viabilità restano strumenti essenziali per ridurre l’esposizione alle code.

Il ritorno può pesare più delle partenze

Il dato da osservare è la distribuzione dei flussi: venerdì e sabato la pressione sarà concentrata sulle uscite dai centri urbani, mentre domenica il traffico potrà spostarsi verso le direttrici di rientro. Questa successione rende il weekend di Ferragosto diverso da un semplice esodo estivo, perché riunisce partenze brevi e primi ritorni nello stesso arco temporale. La sospensione dei cantieri fino a settembre offre maggiore continuità alla circolazione, ma non elimina il rischio di rallentamenti nei nodi più frequentati.

La raccomandazione operativa resta quella di evitare distrazioni al volante, in particolare l’uso del cellulare durante la guida. Il presidio rafforzato di Anas può agevolare assistenza e gestione delle criticità, ma la sicurezza dipende anche dal comportamento di ogni conducente.

FAQ

Quando è previsto il bollino rosso?

Sì, il bollino rosso è previsto venerdì 14 agosto pomeriggio, sabato 15 agosto mattina e per l’intera giornata di domenica 16 agosto.

Quanti spostamenti sono stimati per Ferragosto?

Sì, Anas stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli tra le partenze last minute e i primi rientri del ponte di Ferragosto.

Dove sono attesi i maggiori rallentamenti?

Sì, i flussi più intensi possono interessare le grandi arterie del Centro-Sud, i raccordi verso i valichi di confine e le direttrici turistiche.

Quali sono gli orari del divieto per i mezzi pesanti?

Sì, il divieto vale venerdì dalle 16 alle 22 e sabato e domenica dalle 7 alle 22 per i veicoli pesanti.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Agenzia ANSA.