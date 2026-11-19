19 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/MediaWorld apre a Milano e Bagnolo Cremasco: Smart Store e Xpress

MediaWorld apre due punti vendita in Lombardia a un giorno di distanza: uno Smart Store in piazza Gae Aulenti, nell’area di Portanuova a Milano, e un negozio Xpress all’interno dell’ipermercato Bennet di Bagnolo Cremasco. Le aperture riguardano due formati diversi per dimensioni e collocazione: il primo occupa 300 metri quadrati e conta 10 collaboratori, il secondo si estende su 550 metri quadrati e impiega 7 persone.

A Milano il nuovo indirizzo si aggiunge ai 16 negozi già presenti nella città metropolitana. A Bagnolo Cremasco l’apertura prosegue invece la collaborazione commerciale fra MediaWorld e Bennet, con uno spazio dedicato alla tecnologia inserito nell’ipermercato. A distinguere i due interventi sono quindi sia la posizione sia l’organizzazione dell’offerta: da una parte un punto vendita urbano con accesso al catalogo anche digitale, dall’altra il formato Xpress ospitato nella struttura Bennet.

A Milano assortimento selezionato e accesso al catalogo

Lo Smart Store di piazza Gae Aulenti propone una selezione di prodotti negli spazi del negozio, affiancata dalla possibilità di accedere all’intero catalogo MediaWorld attraverso il servizio denominato Scaffale Infinito. L’offerta disponibile non coincide dunque soltanto con quella esposta nei 300 metri quadrati: il collegamento al catalogo estende la scelta oltre l’assortimento fisicamente presente nel punto vendita.

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Foto: MediaWorld

Il negozio comprende anche uno Smartbar, lo spazio riservato alla consulenza e all’assistenza tecnica. La configurazione milanese riunisce così vendita, accesso al catalogo e supporto al cliente nello stesso indirizzo. Il gruppo di lavoro è composto da 10 collaboratori, mentre l’apertura amplia una rete che nell’area metropolitana contava già 16 punti vendita prima dell’arrivo dello Smart Store di Portanuova.

La scelta di piazza Gae Aulenti porta questo formato nel quartiere milanese con una superficie più contenuta rispetto a quella del nuovo Xpress di Bagnolo Cremasco. I due negozi non replicano quindi lo stesso impianto: a Milano il rapporto fra assortimento selezionato, catalogo completo e servizi di assistenza costituisce la caratteristica principale dell’offerta descritta per lo Smart Store.

Foto: MediaWorld

Schermi anche per la pubblicità dei marchi

Nell’allestimento milanese trovano posto vetrine digitali e due ledwall, uno esterno e uno interno. Quest’ultimo misura 20 metri quadrati. Accanto agli spazi per i prodotti e per l’assistenza, il negozio dispone quindi di superfici digitali destinate anche alla comunicazione commerciale dei marchi partner.

Foto: MediaWorld

È questa la componente di retail media prevista per il nuovo indirizzo: gli schermi offrono ai brand spazi pubblicitari all’interno dell’esperienza di acquisto. L’apertura riguarda perciò anche un canale di comunicazione rivolto ai clienti del negozio, oltre all’ampliamento della rete commerciale. Questa dotazione è indicata per lo Smart Store milanese e si affianca ai servizi di consulenza e assistenza tecnica.

A Bagnolo Cremasco il formato Xpress dentro Bennet

Il punto vendita di Bagnolo Cremasco ha una superficie di 550 metri quadrati, superiore a quella del nuovo negozio milanese, e una squadra di 7 collaboratori. Lo spazio si trova nell’ipermercato Bennet e aggiunge alla struttura un’offerta di prodotti tecnologici e servizi MediaWorld destinata alla clientela locale.

Foto: MediaWorld

Le due inaugurazioni ampliano dunque la presenza dell’insegna in Lombardia seguendo modalità differenti. A Portanuova l’apertura rafforza la rete metropolitana con un negozio che combina esposizione fisica, catalogo digitale, assistenza e pubblicità sugli schermi. A Bagnolo Cremasco lo sviluppo passa invece dalla collaborazione con Bennet e dall’inserimento del formato Xpress nell’ipermercato.

Foto: MediaWorld