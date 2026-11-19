19 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/iliad dà un nome ufficiale al suo rosso con Pantone

Il rosso di iliad prende ufficialmente il nome di “Rosso iliad” attraverso una collaborazione con Pantone. L’operatore telefonico porta l’accordo al centro della campagna natalizia, al via in televisione domenica 22 novembre 2026 e prevista anche su affissioni, mezzi audio e piattaforme digitali. Nello stesso periodo torna disponibile TOP 30 MONDO, l’offerta mobile che comprende traffico dati in Italia e in roaming in oltre 110 Paesi, con un canone di 12,99 euro al mese.

Le due iniziative affiancano un’operazione sull’identità visiva del marchio a una proposta commerciale rivolta a chi viaggia all’estero. La collaborazione con Pantone riguarda la denominazione del colore già utilizzato da iliad; l’offerta mobile avrà invece una comunicazione dedicata, distinta da quella costruita intorno al rosso del brand.

Il colore al centro della comunicazione natalizia

L’intesa con Pantone assegna un nome ufficiale alla tonalità che caratterizza l’immagine dell’operatore. Non si tratta quindi dell’introduzione di un nuovo colore, ma di un intervento su un elemento già presente nella comunicazione di iliad. Il periodo delle feste, nel quale il rosso ricorre negli allestimenti e nelle decorazioni, costituisce il contesto scelto per presentare l’iniziativa.

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L’obiettivo dichiarato dall’azienda è rendere più riconoscibile il proprio colore e collegarlo al posizionamento commerciale del marchio. Iliad associa infatti la scelta cromatica ai concetti di trasparenza, semplicità e chiarezza, richiamando nella campagna il tema della stabilità dei prezzi e delle condizioni delle offerte. Si tratta del messaggio con cui l’operatore accompagna l’accordo con Pantone, non di nuove condizioni tariffarie introdotte dalla collaborazione.

Spot televisivi, affissioni e canali digitali

La partenza televisiva è fissata per il 22 novembre, con spot in due durate: 30 e 15 secondi. Il piano comprende anche la televisione connessa, indicata come CTV, e una presenza pubblicitaria negli spazi esterni, sia attraverso affissioni di grande formato sia mediante impianti digitali.

Le uscite sono previste nelle principali città e nelle stazioni italiane. Alla componente video e alle affissioni si aggiungono una pianificazione audio e digital audio e iniziative con alcune realtà editoriali. Il messaggio sarà inoltre diffuso sulle piattaforme digitali, sui profili social del marchio e attraverso i canali commerciali.

La distribuzione su più mezzi servirà a riproporre l’associazione tra iliad e la tonalità denominata con Pantone. Il colore diventa così il filo conduttore delle diverse uscite, dalla televisione agli spazi pubblicitari nelle città, fino ai contenuti online.

TOP 30 MONDO torna fino al 21 gennaio

Accanto alla campagna sul marchio, iliad ripropone TOP 30 MONDO. La finestra di disponibilità si apre alle 10:00 del 19 novembre 2026 e si chiude alle 15:00 del 21 gennaio 2027. Il canone annunciato è di 12,99 euro al mese, che l’operatore dichiara invariato nel tempo.

L’offerta comprende 300 GB da utilizzare in Italia e 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi, inclusi quelli dell’Unione europea. Sono previsti anche minuti e SMS illimitati in Italia e nell’UE. La dotazione dati destinata ai viaggi riguarda dunque un insieme di Paesi che si estende oltre i confini europei, mentre l’indicazione su chiamate e messaggi illimitati si riferisce all’Italia e all’Unione europea.

La proposta sarà sostenuta da messaggi specifici sul traffico disponibile e sull’utilizzo all’estero. Il programma natalizio dell’operatore procederà quindi su due piani: la riconoscibilità del marchio attraverso il colore e la promozione dell’offerta mobile, disponibile nella finestra indicata fino a gennaio.