21 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/OMODA 7 debutterà con un sistema full hybrid e batteria da 5 kWh

La notizia in sintesi OMODA 7 porterà al debutto mondiale un sistema full hybrid con batteria da 5 kWh e alimentazione esterna V2L.

Presentata a Wuhu OMODA X, anticipazione dello stile della prossima generazione di modelli.

Annunciati un tetto a isolamento termico per OMODA 4 e il parcheggio automatico per JAECOO 5 e 7.

In Italia registrate 32.945 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2026, in crescita del 256%.

Una batteria da 5 kWh per una motorizzazione full hybrid: è la novità annunciata da OMODA & JAECOO il 20 ottobre a Wuhu, in Cina, con debutto mondiale previsto su OMODA 7. L’accumulatore servirà sia a ridurre la rumorosità durante la marcia sia ad alimentare dispositivi esterni. Il programma di prodotto prevede inoltre una gamma di 13 modelli entro tre anni.

La capacità dichiarata supera quella normalmente impiegata sulle full hybrid, che secondo i dati presentati dal marchio non oltrepassa in genere i 2 kWh. Il nuovo sistema consentirà di utilizzare la modalità Super Quiet Mode, pensata per contenere il rumore in partenza, in accelerazione e alle velocità autostradali.

La batteria supporterà anche la funzione V2L, ossia vehicle-to-load, con una potenza fino a 2,2 kW per apparecchi esterni. Fra gli utilizzi indicati c’è una macchina per il caffè durante una sosta. La riserva energetica servirà inoltre alla climatizzazione, alla sorveglianza del veicolo parcheggiato, alle modalità per il riposo nell’abitacolo e alle attività programmate.

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A illustrare le novità è stato Shawn Xu, CEO di OMODA & JAECOO International, durante la OMODA X Night, organizzata nell’ambito del CHERY International User Summit 2026. La presentazione ha affiancato agli sviluppi delle motorizzazioni nuove funzioni di bordo, sistemi di parcheggio e anticipazioni sul design dei prossimi modelli.

Il trattamento termico debutta su OMODA 4

OMODA 4 sarà invece il primo modello a ricevere la Super Thermal Insulation Coating Technology. Si tratta di un rivestimento argentato del tetto, progettato per limitare il riscaldamento dell’abitacolo senza impedire agli occupanti di vedere il cielo. La vettura era stata presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino.

Nelle prove comparative riferite dall’azienda, effettuate nelle medesime condizioni, la temperatura interna è risultata inferiore di 8-10 °C rispetto a quella di un modello concorrente. Il confronto con la stessa vettura dotata di tendina parasole chiusa ha invece mostrato una differenza di 5 °C. Sono risultati dichiarati dal costruttore.

OMODA X anticipa il nuovo stile

A Wuhu ha debuttato anche OMODA X, crossover che introduce un’impostazione estetica definita «mecha», ispirata ai robot della fantascienza. Il suo ruolo nel piano annunciato non si limita al singolo modello: questa impostazione guiderà il disegno della prossima generazione di vetture OMODA.

L’aggiornamento del linguaggio stilistico accompagnerà l’ampliamento dell’offerta. Nell’arco dei prossimi tre anni, la gamma complessiva OMODA & JAECOO dovrà raggiungere 13 modelli. L’annuncio affianca quindi la presentazione del crossover a un obiettivo più ampio di sviluppo del catalogo.

L’espansione riguarderà anche la presenza commerciale. Il marchio opera attualmente in 79 mercati attraverso oltre 1.700 showroom e punta ad arrivare a 99 mercati entro il 2027. Tra i Paesi indicati per questa estensione figurano Giappone, Corea del Sud e Canada.

Assistente vocale e parcheggio automatico

Sul versante della guida assistita, l’azienda ha richiamato la dimostrazione effettuata durante il Salone di Parigi con un prototipo di JAECOO 7. La vettura ha percorso le strade cittadine, affrontando anche la rotatoria dell’Arco di Trionfo. La prova riguarda dunque un prototipo, distinto dalle funzioni commerciali annunciate per la gamma.

Per l’interazione con le funzioni di bordo è prevista invece la diffusione dell’assistente vocale SIAS, presentato a luglio. La sua introduzione avverrà progressivamente sulle OMODA 4 nei diversi mercati: l’estensione annunciata riguarda tutti i Paesi in cui il modello sarà commercializzato.

Il sistema SIVP, acronimo di Super Intelligent Valet Parking, sarà offerto su JAECOO 5 e JAECOO 7. Negli ambienti supportati potrà portare la vettura incontro al conducente, individuare un posto libero ed eseguire il parcheggio. Il funzionamento descritto è quindi legato alla compatibilità del contesto in cui viene utilizzato.

Le prime consegne delle vetture con questa funzione sono previste a breve nel Sud-est asiatico e in Medio Oriente. Per il parcheggio automatico, il calendario annunciato parte dunque da queste due aree, mentre l’estensione dell’assistente vocale segue un programma progressivo su tutti i mercati di OMODA 4.

Europa al 48% delle vendite

I programmi di ampliamento arrivano dopo 1,4 milioni di vetture vendute in tre anni e mezzo. Per il 2026 OMODA & JAECOO prevede di superare le 800.000 unità, con un incremento di circa il 110% rispetto al 2025. Le motorizzazioni elettrificate costituiscono l’81% delle vendite.

L’Europa pesa per il 48% sui volumi globali, a due anni e mezzo dall’ingresso nel continente. Nel Regno Unito il marchio ha raggiunto il secondo posto del mercato ad agosto e settembre; JAECOO 7 è risultata l’auto più venduta a settembre. In Francia le vendite mensili hanno oltrepassato le 3.000 unità a meno di sei mesi dal lancio.

In Italia, dove il marchio è presente dal luglio 2024, i dati UNRAE riportano 4.678 immatricolazioni a settembre, equivalenti a una quota del 3,31%. Il totale dei primi nove mesi del 2026 è di 32.945 vetture, in aumento del 256%. Su questa crescita si innestano i prossimi passaggi annunciati: il debutto dell’ibrido su OMODA 7, l’introduzione delle nuove funzioni e l’allargamento della gamma.