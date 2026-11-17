17 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Chery Italy apre a Roma una sede per le relazioni istituzionali

Chery Italy apre il 17 novembre 2026 una sede di rappresentanza a Roma, in viale dell’Arte 25, dedicata allo sviluppo del business, alle relazioni istituzionali e ai public affairs. La nuova struttura affianca quella di Milano, senza sostituirla: nel capoluogo lombardo restano le attività legate a prodotto, marketing, vendite e post-vendita. L’apertura arriva mentre OMODA & JAECOO supera le 37.000 immatricolazioni italiane nei primi dieci mesi dell’anno.

Per il gruppo, entrato nel mercato nazionale nell’estate del 2024, gli uffici romani diventano il presidio per i rapporti con istituzioni e interlocutori del settore. La ripartizione dei compiti mantiene quindi a Milano la gestione operativa e assegna alla capitale le attività di rappresentanza e una parte dello sviluppo commerciale.

«Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata» Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email. #Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Lo ha dichiarato Kevin Cheng, CEO di Chery Italy, descrivendo le funzioni della nuova sede.

Le immatricolazioni e la nuova struttura multibrand

Tra gennaio e ottobre 2026, le immatricolazioni di OMODA & JAECOO in Italia sono aumentate del 235,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, oltrepassando quota 37.000. Nel solo ottobre sono state registrate circa 5.000 vetture, con una crescita del 171,8% e una quota mensile del mercato pari al 3,8%.

L’espansione dei due marchi si inserisce in un mercato automobilistico italiano in crescita, ma con un ritmo inferiore: secondo i dati UNRAE riportati, nei primi dieci mesi dell’anno le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 1,401 milioni, in aumento dell’8,3%. Il 3,8% indicato per OMODA & JAECOO riguarda dunque ottobre, non l’intero periodo gennaio-ottobre.

Alla crescita commerciale si accompagna un cambiamento societario. Da ottobre, la società italiana ha adottato la ragione sociale CHERY ITALY S.r.l., all’interno di un’organizzazione che comprende più marchi. I dati sulle immatricolazioni italiane comunicati per i primi dieci mesi si riferiscono invece a OMODA & JAECOO.

Nel portafoglio del gruppo, OMODA è orientata alla tecnologia e alla mobilità intelligente, mentre JAECOO si concentra sui SUV. LEPAS, già presente sul mercato, punta sul design; per CHERY è prevista un’offerta destinata alla mobilità familiare. Il piano comprende inoltre iCAUR, con SUV elettrificati.

Rete commerciale, ricambi e assistenza

Il consolidamento della presenza italiana passa anche dalla distribuzione e dal servizio successivo all’acquisto. La rete indicata da Chery Italy comprende 137 punti vendita e assistenza, dei quali dieci in apertura: il totale include quindi anche strutture non ancora operative.

«I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali».

È l’obiettivo indicato da Kevin Cheng, CEO di Chery Italy, per la fase successiva alla crescita delle immatricolazioni.

La distribuzione dei ricambi fa capo al centro nazionale di Basiano, nel Milanese. Il magazzino occupa 7.500 metri quadrati e dispone di oltre 11.000 referenze, per un totale di 400.000 parti. Secondo quanto indicato dall’azienda, i rifornimenti alle concessionarie italiane avvengono in 24-48 ore.

Per le vetture di tutti i marchi del gruppo è prevista una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri. La copertura indicata per le componenti elettrificate arriva invece a otto anni o 160.000 chilometri.

I numeri internazionali e i prossimi obiettivi

Su scala mondiale, Chery Automobile ha venduto oltre 2,5 milioni di veicoli nei primi dieci mesi del 2026, il 9,3% in più rispetto al periodo di confronto. Di questi, 1,75 milioni sono stati venduti all’estero, con un aumento del 64,8%. Il gruppo dichiara complessivamente più di 21 milioni di clienti.

Nel 2025 gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati pari a circa 1,8 miliardi di euro, con 20.366 addetti dedicati in Cina. Le attività comprendono batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica, inclusi i robot umanoidi di AiMOGA Robotics.

In Italia, la fase annunciata dall’azienda riguarda soprattutto il rafforzamento della rete, dell’assistenza e delle competenze locali. La sede romana aggiunge a questo programma un presidio istituzionale, mentre Milano conserva la responsabilità delle principali attività operative.