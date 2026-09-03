Skoda Peaq percorre 936 chilometri senza ricariche in test certificato

3 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Skoda Peaq ha percorso 936 chilometri senza ricariche.

ha percorso 936 chilometri senza ricariche. Il test certificato è partito da Mladá Boleslav ed è terminato a Zandvoort .

ed è terminato a . La prova ha superato l’autonomia WLTP dichiarata di 289 chilometri.

Il risultato dipende da percorso, aerodinamica e guida orientata all’efficienza.

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Skoda Peaq, 936 chilometri senza ricarica

La Skoda Peaq, SUV elettrico a sette posti della casa ceca, ha percorso 936 chilometri senza soste per la ricarica durante una prova su strada certificata da TÜV SÜD. La partenza è avvenuta il 25 agosto, a mezzogiorno, dalla sede Skoda di Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca, con arrivo a Zandvoort, nei Paesi Bassi. Al volante si sono alternati i dipendenti Skoda Marek Jež e Jakub Krs, ideatori del test.

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L’obiettivo era misurare quanto un tracciato selezionato e una guida votata all’efficienza potessero estendere l’autonomia della versione di serie. Il risultato supera di 289 chilometri la percorrenza WLTP massima dichiarata e segnala il peso decisivo delle condizioni d’impiego.

La configurazione tecnica e il percorso europeo

Nel test è stata utilizzata una Skoda Peaq 90, dotata di batteria da 91 kWh, con 86 kWh netti, motore posteriore da 210 kW, circa 286 CV, trazione posteriore e cerchi da 19 pollici con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. Il consumo medio rilevato lungo l’intero tragitto è stato di 9,2 kWh ogni 100 chilometri. Per la Peaq 90, l’autonomia ufficiale arriva fino a 647 chilometri nel ciclo WLTP: la prova ha quindi registrato circa il 45% in più.

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A favorire il dato hanno contribuito anche il coefficiente aerodinamico Cx di 0,249 e la pianificazione di un itinerario adatto. Attraversando la Germania, Marek Jež e Jakub Krs si sono alternati alla guida, raggiungendo i Paesi Bassi nelle prime ore di mercoledì. Il percorso è stato completato nel pomeriggio sulla costa di Zandvoort, senza fermate per rifornire la batteria.

La certificazione di TÜV SÜD attribuisce verificabilità al risultato, ma i parametri impiegati descrivono una prova di efficienza e non un utilizzo ordinario del veicolo.

Ordini e tecnologie del nuovo SUV

La Skoda Peaq è il modello più grande e spazioso della gamma del costruttore ed è prodotto nello stabilimento principale di Mladá Boleslav. Il SUV introduce maniglie a filo carrozzeria, tetto panoramico con Dynamic Shade Control e ricarica bidirezionale. Skoda comunica inoltre oltre 10.000 ordini già raccolti per il nuovo sette posti.

La prova non trasferisce i 936 chilometri alla guida quotidiana, ma offre un riferimento concreto sull’effetto combinato di velocità, percorso e condotta sui consumi elettrici.

FAQ

Qual è l’autonomia WLTP della Skoda Peaq 90?

La versione Peaq 90 dichiara fino a 647 chilometri secondo il ciclo WLTP, valore inferiore di 289 chilometri rispetto alla prova certificata.

Che batteria montava la Skoda Peaq del test?

La vettura impiegata montava una batteria da 91 kWh, con capacità netta di 86 kWh, abbinata a motore posteriore.

Chi ha guidato la Skoda Peaq nel test?

Marek Jež e Jakub Krs, dipendenti Skoda e ideatori dell’iniziativa, si sono alternati alla guida lungo il percorso europeo.

Chi ha certificato il record di percorrenza?

TÜV SÜD ha verificato l’impresa realizzata tra Mladá Boleslav e Zandvoort, conclusa senza alcuna sosta destinata alla ricarica.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.