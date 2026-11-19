19 Novembre 2026

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Adriano Panatta entra nella campagna di Unieuro per il Black Friday. Dal 19 novembre 2026 l’ex tennista è il terzo protagonista di “Celebrity Black Friday”, dopo Tina Cipollari e Gabriele Vagnato. La pubblicità mette in scena un casting per scegliere il testimonial dell’iniziativa, ma ribalta la competizione tra personaggi noti: al centro del racconto rimangono i prodotti e le offerte, anziché la celebrità candidata a rappresentarli.

L’arrivo di Panatta porta lo sport in una sequenza che ha già coinvolto due volti diversi dell’intrattenimento. Il suo ingresso non modifica la struttura della campagna: anche il campione viene presentato come un aspirante testimonial, inserito in una selezione nella quale la notorietà dei partecipanti serve a costruire l’attesa attorno alle promozioni del rivenditore.

Il casting come filo conduttore

La scelta creativa consiste nel dare continuità alla pubblicità attraverso l’avvicendamento dei protagonisti. Cipollari, Vagnato e ora Panatta occupano lo stesso spazio narrativo: ciascuno si propone come volto del Black Friday, mentre il racconto sposta l’attenzione dalla candidatura alle offerte. Il casting è dunque la cornice della campagna, non l’annuncio di una selezione professionale aperta al pubblico.

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Con Panatta, questo schema assume un riferimento sportivo. La competizione per il ruolo di testimonial viene raccontata come una partita nella quale il nome del campione non basta a conquistare la scena. È il meccanismo scelto da Unieuro per collegare episodi e personaggi differenti senza cambiare il messaggio commerciale che li accompagna.

La successione dei volti permette inoltre di sviluppare la campagna in più momenti, anziché concentrarla su un unico protagonista. L’episodio con Panatta segue quelli già dedicati a Cipollari e Vagnato e prosegue una narrazione costruita su anticipazioni e sorprese. Il nuovo ingresso è quindi un aggiornamento del racconto pubblicitario già avviato per il Black Friday.

Dalla televisione ai punti vendita

La diffusione comprende televisione, radio, negozi, canali digitali, social e attività di relazione con i clienti attraverso il CRM. L’impianto è quello di una campagna distribuita su più mezzi per accompagnare l’intero periodo del Black Friday. Il casting fornisce il tema comune alle diverse uscite, legando la presenza dei personaggi alla comunicazione delle offerte.

Ai social di Unieuro è affidata anche la pubblicazione di teaser e indizi sui successivi sviluppi. Questi contenuti affiancano gli episodi con le celebrità e mantengono aperta la sequenza narrativa. Dopo il passaggio da Cipollari a Vagnato e quindi a Panatta, la prosecuzione del racconto passa anche dalle anticipazioni diffuse attraverso i canali del marchio.

Le firme della produzione

La creatività offline è curata da VML Italia, mentre Visionaria Film firma la produzione televisiva. La regia degli spot TV è di Valerio Musilli e la direzione della fotografia di Emanuele Zarlenga. Alla componente sonora lavorano Matteo De Marinis per la produzione musicale ed Eccetera per quella audio.

Sul versante digitale, l’agenzia è BCUBE e la casa di produzione è Random Name Studio. La regia digital è affidata a Fabio Cotichelli e Daniele Brunelletti, mentre Zenith Media segue la pianificazione dei mezzi. Sono queste le strutture coinvolte nella realizzazione e nella diffusione pubblicitaria della campagna sui diversi canali.

Il capitolo con Panatta prosegue dunque una formula già riconoscibile: cambiano i candidati al ruolo di testimonial, non il ribaltamento finale a favore di prodotti e promozioni. I prossimi sviluppi saranno accompagnati dai contenuti social, mantenendo il casting come collegamento tra le diverse fasi del Black Friday Unieuro.