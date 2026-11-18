18 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ASUS ProArt GR1X arriva in Italia: IA locale da 5.999 euro

Il mini PC ASUS ProArt GR1X arriva in Italia il 18 novembre 2026 con prezzi suggeriti a partire da 5.999 euro. Basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark e su Windows 11, è destinato a chi vuole eseguire agenti di intelligenza artificiale e modelli di grandi dimensioni sul proprio computer, senza affidare necessariamente al cloud prompt e file di lavoro. Le prime configurazioni disponibili prevedono 64 o 128 GB di memoria unificata; altre due versioni sono attese nelle prossime settimane.

Il ProArt GR1X concentra l’hardware in uno chassis da 150 x 150 x 51 millimetri, con un volume di 1,1 litri e un peso di 1,48 chilogrammi. Le finiture previste sono nero anodizzato e argento sabbiato, entrambe con trattamento contro le impronte. ASUS lo propone come macchina per attività continuative, dall’automazione tramite agenti alla produzione di contenuti.

Hardware e modelli eseguiti in locale

La piattaforma combina una GPU Blackwell RTX con 6.144 core e una CPU Grace a 20 core, collegate tramite NVLink-C2C e affiancate da un unico insieme di memoria condivisa. ASUS dichiara prestazioni IA fino a 1 PetaFLOPS in FP4 e il supporto a modelli linguistici da 120 miliardi di parametri, con una finestra di contesto fino a un milione di token. Sono caratteristiche rivolte anche all’analisi di progetti e basi di codice estese.

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L’esecuzione locale permette di elaborare i dati sul dispositivo, evitando il caricamento nel cloud per queste attività e i relativi addebiti per token o generazione. Rimane possibile scegliere servizi cloud oppure combinare elaborazione locale e remota, secondo le esigenze del lavoro. Su Windows 11 sono supportati CUDA in modalità nativa, l’accelerazione RTX per applicazioni 3D, video e IA, oltre a DLSS, Reflex e ray tracing.

Per il funzionamento continuativo, il sistema di raffreddamento utilizza due ventole, 57 alette, quattro heat pipe e una regolazione della ventilazione su sette livelli. Il progetto termico deve gestire un TDP di 140 watt. La connettività comprende Ethernet 10GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, quattro porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e HDMI 2.1. Il computer può gestire fino a quattro schermi 4K, con uscita HDMI fino a 8K, e dispone di due slot M.2 per SSD NVMe con supporto PCIe 5.0/4.0.

Gli strumenti per agenti e produzione creativa

Il nuovo desktop si aggiunge alla famiglia ProArt RTX Spark, che comprende già i notebook P16 e P14. Sul versante software, ASUS indica il supporto a flussi di lavoro ComfyUI validati e ad Adobe Creative Cloud. La dotazione comprende inoltre un abbonamento gratuito di tre mesi a Creative Cloud, incluso Premiere, per affiancare gli strumenti di montaggio alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

L’accordo con Nous Research porta sui computer della gamma Hermes Agent, un agente autonomo open source che può operare tra applicazioni desktop, terminale e file locali. Attraverso l’integrazione ufficiale Hermes x MuseTree, l’agente si collega ad ASUS MuseTree e può controllare ComfyUI. ASUS mette a disposizione anche pacchetti di risorse per generare immagini e video con quest’ultima piattaforma.

Tra le applicazioni previste figurano Zenni Claw, dedicata alle attività quotidiane e al controllo dei dispositivi ASUS, e MuseTree, che utilizza i modelli FLUX e Wan per produrre immagini e video in locale. StoryCube serve invece a organizzare i contenuti multimediali attraverso il riconoscimento degli ambienti basato sull’IA. L’offerta riunisce quindi strumenti per automatizzare operazioni e applicazioni per creare o catalogare materiali.

Le altre macchine per lo sviluppo IA

Il GR1X rientra nel catalogo ASUS per l’IA agentica, insieme ai sistemi con GPU GeForce RTX serie 50. Per attività differenti, l’azienda propone Ascent GX10, basato su NVIDIA DGX Spark e destinato a fine-tuning, prototipazione e inferenza, ed ExpertCenter Pro ET900, basato su NVIDIA DGX Station, per sviluppo avanzato e addestramento di modelli su larga scala.

Configurazioni e prezzi in Italia

Le due versioni del mini PC subito in vendita includono Windows 11 Pro: quella con 64 GB di memoria e SSD da 1 TB ha un prezzo suggerito di 5.999 euro; il modello con 128 GB e SSD da 2 TB costa 8.999 euro. La distribuzione passa dagli ASUS Gold Store, dai rivenditori del programma Powered by ASUS e dai principali partner commerciali dell’azienda.

Nelle prossime settimane si aggiungeranno una configurazione con 64 GB di memoria e SSD da 2 TB, a 6.499 euro, e una con 128 GB e SSD da 4 TB, a 11.499 euro. Anche queste comprenderanno Windows 11 Pro: l’ampliamento riguarderà dunque soprattutto la capacità di archiviazione disponibile nelle due fasce di memoria.