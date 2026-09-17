DENZA inaugura a Torino il primo showroom del Nord-Ovest

17 Settembre 2026

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La notizia in sintesi DENZA ha inaugurato a Torino il primo showroom per il Nord-Ovest italiano

La sede si trova a Venaria Reale, in corso Giuseppe Garibaldi 187

L’apertura avvia la collaborazione commerciale tra DENZA e la concessionaria ForZa

Lo showroom presenta anche la DENZA Z9GT elettrica e Super Hybrid DM-i

DENZA apre il primo showroom del Nord-Ovest a Torino

DENZA ha inaugurato il suo primo showroom dedicato al Nord-Ovest d’Italia a Venaria Reale, nell’area metropolitana di Torino. La nuova sede, aperta il 16 settembre, si trova in corso Giuseppe Garibaldi 187 e segna l’avvio della collaborazione con ForZa, concessionaria attiva in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il marchio premium del gruppo BYD, dedicato ai veicoli a nuova energia, amplia così la propria presenza sul mercato italiano. L’apertura torinese rientra nel piano di sviluppo europeo di DENZA, che il gruppo prevede di introdurre nel continente nel 2026 con una gamma iniziale di tre modelli.

ForZa opera dal 1993 come concessionaria ufficiale di marchi automobilistici premium nelle tre regioni del Nord-Ovest indicate dall’azienda. Il nuovo punto vendita affida quindi alla rete locale l’attività commerciale e di assistenza al cliente per il brand DENZA in un territorio storicamente legato all’industria dell’auto.

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La presentazione e il ruolo della nuova sede

L’inaugurazione ha riunito esponenti del management del gruppo BYD, rappresentanti del settore automotive, stakeholder e clienti. Al posto di una conferenza stampa tradizionale, l’evento è stato organizzato attorno a un confronto dedicato alla mobilità premium e alle prospettive dell’elettrificazione.

La sede di Venaria Reale diventa il riferimento DENZA per il Nord-Ovest, una delle aree in cui il marchio intende costruire la propria rete commerciale italiana. Il comunicato non indica né il numero di addetti previsti per la struttura né ulteriori aperture programmate, ma presenta Torino come un passaggio dello sviluppo della rete nazionale.

DENZA è stato fondato nel 2010 come partnership tra BYD e Daimler e ha lanciato il primo veicolo nel 2014. Oggi il marchio fa parte del gruppo BYD e viene proposto come divisione premium del costruttore, con una gamma focalizzata sulle alimentazioni elettrificate.

Al centro dello showroom la Z9GT

Tra i modelli mostrati durante la serata c’è la DENZA Z9GT, vettura con carrozzeria shooting brake disponibile in configurazione completamente elettrica e Super Hybrid DM-i. Le due versioni sono destinate a rispondere a esigenze differenti: la prima punta sulla guida elettrica, mentre la seconda combina propulsione elettrificata e flessibilità nei tragitti più lunghi.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la Z9GT adotta il sistema FLASH Charging del gruppo BYD, con una potenza dichiarata fino a 1.500 kW. DENZA associa alla tecnologia la promessa “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3”, senza specificare nel comunicato le condizioni di prova, la capacità della batteria o il significato operativo dei tempi indicati.

Lo showroom torinese consentirà quindi al pubblico locale di conoscere da vicino i modelli del marchio e di ricevere informazioni sulle due configurazioni della Z9GT. L’apertura consolida inoltre il rapporto tra BYD e una concessionaria già presente nel comparto premium del Nord-Ovest, mentre DENZA prepara il proprio debutto commerciale europeo nel corso del 2026.

FAQ

Dove si trova lo showroom DENZA di Torino?

La sede è in corso Giuseppe Garibaldi 187, a Venaria Reale, nella Città metropolitana di Torino.

Quale concessionaria gestisce la sede?

ForZa è il partner della nuova apertura e opera dal 1993 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Quali versioni della DENZA Z9GT sono previste?

La Z9GT è disponibile in versione completamente elettrica e nella variante Super Hybrid DM-i.

Quale potenza dichiara il sistema FLASH Charging?

DENZA comunica una potenza fino a 1.500 kW per il sistema FLASH Charging del gruppo BYD.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.