17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Xiaomi lancia in Italia la serie REDMI Note 17

La notizia in sintesi Xiaomi porta in Italia la serie REDMI Note 17 con quattro modelli.

Il REDMI Note 17 Pro Max 5G integra una batteria da 9.210 mAh.

Le offerte partono da 219,90 euro per REDMI Note 17.

Alcune configurazioni includono REDMI Watch 6 o incentivi trade-in.

Xiaomi ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della serie REDMI Note 17, composta da quattro smartphone: REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17. La gamma viene proposta con configurazioni di memoria, colori, prezzi e promozioni differenti a seconda del modello e del canale di vendita.

Il modello di vertice della serie è REDMI Note 17 Pro Max 5G, disponibile nelle colorazioni Cloud Blush, Green e Black. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, integra una batteria al silicio-carbonio da 9.210 mAh con ricarica HyperCharge a 100W e può raggiungere fino a tre giorni di autonomia con una carica. Xiaomi indica inoltre fino a sei anni di mantenimento delle prestazioni ottimali della batteria.

Caratteristiche dei modelli Pro

I modelli Pro della nuova serie adottano una struttura rinforzata e la certificazione TÜV SÜD 5-star. Xiaomi dichiara una resistenza alle cadute fino a tre metri su granito, protezione IP66/IP68 e la funzione Wet Touch 2.0, pensata per consentire l’uso del display anche con le dita bagnate.

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REDMI Note 17 Pro Max 5G dispone di un display 1.5K con luminosità di picco dichiarata di 3.500 nit e del processore Snapdragon 6 Gen 5. La dotazione software comprende Xiaomi HyperAI, Google Gemini e strumenti basati sull’intelligenza artificiale dedicati all’editing fotografico.

Per consultare immagini e materiali messi a disposizione per il lancio è disponibile la cartella stampa diffusa con il comunicato. Ulteriori materiali collegati alla distribuzione della nota sono accessibili anche tramite queste risorse del comunicato e questa versione dei materiali allegati.

Prezzi, configurazioni e promozioni

REDMI Note 17 Pro Max 5G nella versione 8GB+256GB è indicato a 599,90 euro con REDMI Watch 6 incluso, accessorio dal valore dichiarato di 119,99 euro. Presso canali selezionati è prevista in alternativa una supervalutazione trade-in di 100 euro senza bundle. La configurazione 8GB+512GB è proposta a 499,90 euro anziché 649,90 euro tramite il coupon MAXPOWER, riservato a mi.com e Amazon.

Per REDMI Note 17 Pro 5G, Xiaomi comunica un prezzo di 399,90 euro per la versione 8GB+512GB, anziché 599,90 euro, usando il coupon MAXPOWER su mi.com. La versione 12GB+256GB costa 429,90 euro anziché 549,90 euro su mi.com e Amazon. Il modello 6GB+256GB viene proposto a 499,90 euro con REDMI Watch 6, oppure con 100 euro di extra trade-in presso canali selezionati.

REDMI Note 17 5G è in vendita a 359,90 euro nella configurazione 8GB+256GB, a 329,90 euro per 6GB+256GB e a 299,90 euro per 6GB+128GB. Tutte le offerte indicate escludono gli operatori, salvo il modello 8GB+256GB disponibile su mi.com e Amazon.

Il prezzo più basso della serie riguarda REDMI Note 17: la versione 4GB+128GB è proposta a 219,90 euro anziché 249,90 euro, mentre la configurazione 6GB+256GB costa 269,90 euro anziché 299,90 euro. Entrambe le offerte escludono gli operatori.

La nota è stata inoltrata alla redazione di Assodigitale, testata disponibile anche all’indirizzo www.assodigitale.it e nella versione con barra finale del sito della testata. Il messaggio riportava inoltre il profilo LinkedIn del direttore Michele Ficara Manganelli, raggiungibile qui.

Tra i collegamenti tecnici inclusi nella comunicazione figurano anche una pagina per la gestione dell’iscrizione alla mailing list e l’informativa sulla privacy del mittente.

FAQ

Quali modelli include la serie REDMI Note 17?

La gamma comprende REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17.

Quanto costa il REDMI Note 17 più economico?

La versione REDMI Note 17 con 4GB di RAM e 128GB di memoria è proposta a 219,90 euro anziché 249,90 euro.

Quale batteria monta REDMI Note 17 Pro Max 5G?

Il modello Pro Max 5G monta una batteria al silicio-carbonio da 9.210 mAh con ricarica HyperCharge a 100W.

Quali offerte includono REDMI Watch 6?

REDMI Watch 6 è incluso con REDMI Note 17 Pro Max 5G 8GB+256GB e REDMI Note 17 Pro 5G 6GB+256GB.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.