6 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Renault Group annuncia novità al Salone di Parigi con Dacia e Alpine

La notizia in sintesi Renault, Dacia e Alpine presenteranno novità di prodotto al Salone dell’Auto di Parigi 2026.

La presenza di Renault Group comprenderà anche iniziative negli spazi espositivi.

Gli stand saranno nei padiglioni 6 e 7.1 del Parc des Expositions a Porte de Versailles.

Non sono ancora specificati i modelli coinvolti né il calendario delle iniziative.

Renault, Dacia e Alpine porteranno novità di prodotto al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Renault Group ha annunciato la partecipazione dei tre marchi alla manifestazione, con stand nei padiglioni 6 e 7.1 del Parc des Expositions a Porte de Versailles. Per i visitatori, il programma comprenderà presentazioni e iniziative negli spazi espositivi, anche se non sono ancora specificati i modelli coinvolti e i singoli appuntamenti.

L’annuncio riguarda quindi la presenza del gruppo e l’impostazione del programma, non il dettaglio delle vetture che saranno esposte. La componente di prodotto sarà al centro della partecipazione, affiancata da attività negli stand. Al momento non viene distinta l’offerta dei singoli marchi, né viene precisato quali novità spettino a Renault, quali a Dacia e quali ad Alpine.

Tre marchi, un programma ancora da dettagliare

Questo è il perimetro dell’annuncio: Renault, Dacia e Alpine saranno presenti con un programma legato ai prodotti. Non è invece disponibile una ripartizione delle presentazioni che consenta di ricostruire separatamente ciò che ciascun marchio porterà alla manifestazione.

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La definizione di novità di prodotto non permette, da sola, di stabilire se si tratterà di nuovi modelli, aggiornamenti di vetture esistenti o altre proposte. Non vengono indicati nomi commerciali, caratteristiche tecniche, motorizzazioni o allestimenti. Mancano anche informazioni su prezzi e disponibilità, per cui non è possibile collegare l’appuntamento parigino a specifiche scadenze di vendita.

Per la stessa ragione, le presentazioni annunciate non possono essere descritte come anteprime mondiali o europee: il loro ambito non è precisato. Il dato confermato resta l’arrivo di novità per i tre marchi durante l’edizione 2026 del Salone. Ogni valutazione sui singoli prodotti richiederà informazioni ulteriori rispetto a quelle finora rese note.

Gli spazi a Porte de Versailles

L’indicazione più concreta per chi intende visitare gli stand riguarda la sede. Gli spazi di Renault Group saranno collocati nei padiglioni 6 e 7.1 del Parc des Expositions a Porte de Versailles. Sono questi i riferimenti annunciati per trovare le esposizioni del gruppo all’interno della manifestazione parigina.

Non viene specificato, tuttavia, come i tre marchi saranno distribuiti fra i due padiglioni. L’indicazione degli spazi non comprende una mappa degli stand, una suddivisione per marchio o un percorso di visita. Consente dunque di individuare i padiglioni interessati, ma non ancora di pianificare nel dettaglio gli appuntamenti legati alle singole presentazioni.

Accanto ai prodotti sono previste iniziative negli stand. Anche questa parte del programma resta senza un calendario: non sono indicati contenuti, orari o modalità di partecipazione. Non è quindi possibile anticipare quali attività accompagneranno le esposizioni o distinguere gli appuntamenti dedicati ai diversi marchi.

Le informazioni ancora attese

La partecipazione al Salone è annunciata, mentre il programma operativo deve ancora essere precisato. I dettagli sui modelli e sulle iniziative permetteranno di capire la portata delle novità e di organizzare la visita. Per ora, i riferimenti disponibili sono i tre marchi coinvolti, l’edizione 2026 della manifestazione e i due padiglioni che ospiteranno gli stand del gruppo.