10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/GWM porta H7 e Tank 300 al Salone Auto Torino

La notizia in sintesi GWM espone sette modelli al Salone Auto Torino fino al 13 settembre.

Il SUV H7 arriverà nelle concessionarie a ottobre.

Il fuoristrada Tank 300 è previsto sul mercato italiano a novembre.

ORA 5 sarà disponibile per test drive gratuiti ai Giardini Reali.

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GWM presenta al Salone Auto Torino sette modelli destinati, in parte, al mercato italiano e annuncia i prezzi promozionali di H7 e Tank 300. La manifestazione si svolge nel centro di Torino fino a domenica 13 settembre, con accesso gratuito per il pubblico.

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Lo spazio del costruttore è allestito in piazza Castello, mentre le vetture destinate alle prove su strada sono disponibili nell’area compresa tra piazza Castello e i Giardini Reali. Tra i modelli esposti c’è ORA 5, già in vendita in Italia dallo scorso luglio.

La gamma portata al Salone comprende anche H7, Jolion Max, Tank 300, il pick-up P500, la monovolume a sette posti WEY G9 e la motocicletta SOUO. Quest’ultima è presente in esposizione, ma la sua commercializzazione in Italia non è prevista.

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L’iniziativa segna la prima presentazione congiunta della gamma che GWM intende introdurre nel Paese entro il 2027. L’offerta annunciata comprende modelli con alimentazioni a benzina, diesel, full hybrid, plug-in hybrid ed elettrica.

H7 in concessionaria da ottobre

Il GWM H7, SUV lungo 4,68 metri, arriverà nelle concessionarie italiane nel mese di ottobre. Il prezzo chiavi in mano indicato dall’azienda parte da 37.000 euro, mentre la promozione annunciata per il modello parte da 29.990 euro.

Per H7 sono previste quattro motorizzazioni: un 2.0 turbo benzina con trazione integrale, una versione full hybrid e due varianti plug-in hybrid, rispettivamente a trazione anteriore e integrale. La plug-in hybrid a quattro ruote motrici utilizza la tecnologia Hi4, indicata dall’azienda come al debutto europeo.

GWM specifica che una versione è ancora in corso di omologazione e che i dati potranno cambiare al termine dell’iter previsto. Nel comunicato non vengono forniti ulteriori dettagli su potenza, autonomia o dotazioni delle singole configurazioni.

Tank 300 atteso a novembre

Nel mese di novembre è invece programmato l’arrivo di Tank 300, modello con cui GWM introdurrà in Italia il marchio Tank. Si tratta di un fuoristrada costruito su telaio a longheroni e proposto con trazione integrale.

Le motorizzazioni annunciate sono due: un 2.4 turbodiesel e una plug-in hybrid Hi4-T. Anche per questa tecnologia GWM segnala un debutto europeo e precisa che una versione è in fase di omologazione, con possibili variazioni dei dati dichiarati.

Il prezzo promozionale comunicato per Tank 300 parte da 39.940 euro. Il comunicato non indica invece un listino chiavi in mano ordinario, né definisce nel dettaglio le condizioni commerciali applicate alla promozione.

Test drive per ORA 5

ORA 5 è il modello che il pubblico potrà guidare durante il Salone. I test drive gratuiti si svolgono su un percorso cittadino e sono accompagnati da istruttori del marchio, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Il C-SUV misura 4,47 metri ed è disponibile presso le concessionarie GWM italiane da luglio. Il prezzo di listino chiavi in mano parte da 26.950 euro; in presenza di permuta o rottamazione, la promozione annunciata parte da 21.990 euro, con messa su strada e IPT escluse.

Per ORA 5 sono indicate tre proposte tecniche: un motore 1.5 turbo benzina da 160 CV con cambio automatico, un full hybrid da 223 CV con tecnologia Hi2 e una versione elettrica da 204 CV.

Gli altri veicoli in mostra

Accanto ai modelli destinati ai prossimi lanci commerciali, GWM utilizza il Salone torinese per mostrare altre tipologie di veicolo. Il P500 è il pick-up della gamma, mentre WEY G9 è una monovolume con sette posti.

La presenza di modelli con carrozzerie e motorizzazioni differenti offre una prima indicazione della strategia del gruppo sul mercato italiano: ampliare progressivamente l’offerta oltre ORA 5, con SUV, fuoristrada, pick-up e veicoli per il trasporto di più passeggeri.

Il Salone rappresenta quindi un passaggio pubblico per i modelli già commercializzati e per quelli attesi nelle concessionarie nei prossimi mesi, a partire da H7 in ottobre e Tank 300 in novembre.

Per i visitatori, l’accesso alla manifestazione è gratuito. Le vetture GWM sono visibili in piazza Castello, mentre l’attività di prova è concentrata tra la stessa piazza e i Giardini Reali.

Con la presentazione torinese, l’azienda rende noti i primi riferimenti di prezzo per H7 e Tank 300 e affianca all’esposizione statica la possibilità di provare ORA 5 su strada.

FAQ

Quando arriva GWM H7 in Italia?

GWM H7 è previsto nelle concessionarie italiane a ottobre, con un prezzo chiavi in mano a partire da 37.000 euro.

Quanto costa GWM H7 in promozione?

La promozione annunciata da GWM per H7 parte da 29.990 euro. Il comunicato non specifica ulteriori condizioni dell’offerta.

Quando sarà disponibile Tank 300?

Tank 300 arriverà in Italia a novembre con due motorizzazioni a trazione integrale: 2.4 turbodiesel e plug-in hybrid Hi4-T.

Dove si possono provare le GWM al Salone?

I test drive gratuiti di ORA 5 si svolgono tra piazza Castello e i Giardini Reali, su percorso cittadino con istruttori del marchio.

Qual è la fonte delle informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.