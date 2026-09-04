Dacia Sandero Hybrid 155 arriva con consumi da 4,2 l/100 km

4 Settembre 2026

4 Settembre 2026/Home/MOTORI/Dacia Sandero Hybrid 155 arriva con consumi da 4,2 l/100 km

La notizia in sintesi

  • Dacia Sandero Hybrid 155 introduce un motore full hybrid derivato da Renault.
  • Il sistema combina benzina 1.8, due motori elettrici e batteria da 1,4 kWh.
  • I consumi dichiarati sono pari a 4,2 litri ogni 100 chilometri.
  • I prezzi partono da 19.900 euro per l’allestimento Expression.

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Dacia Sandero Hybrid 155, motore e prezzi

Dacia Sandero Hybrid 155 amplia la gamma della compatta del marchio con il restyling 2025, introducendo un sistema full hybrid proveniente da Renault. Il modello adotta un motore benzina quattro cilindri da 1.8 litri e 109 CV, affiancato da due unità elettriche e da una batteria da 1,4 kWh. La novità interessa gli allestimenti Expression e Journey, mentre resta esclusa la versione Essential.

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La proposta punta a offrire un’alternativa elettrificata con cambio automatico e consumi dichiarati di 4,2 litri di benzina per 100 chilometri. Il listino colloca la Sandero Hybrid 155 a 19.900 euro nella configurazione Expression e a 20.900 euro per la più completa Journey, con una differenza di 1.000 euro tra le due versioni.

Il powertrain ibrido e le dotazioni disponibili

Il sistema full hybrid della Dacia Sandero impiega un motore termico da 109 CV e due propulsori elettrici. L’unità elettrica da 49 CV contribuisce alla trazione delle ruote, mentre la seconda svolge la funzione di starter-generatore ad alta tensione. L’energia viene accumulata in una batteria da 1,4 kWh, elemento centrale dell’architettura ibrida.

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La trasmissione è un cambio automatico elettrificato multimode privo di frizione, con quattro rapporti destinati al motore a benzina e due dedicati alla parte elettrica. Questa configurazione distingue la Sandero Hybrid 155 dalle varianti convenzionali e integra la tecnologia già utilizzata sul motore della Duster citata dalla fonte.

L’allestimento Expression include cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori a LED, climatizzatore manuale, infotainment da 10 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, freno di stazionamento elettrico e divano posteriore frazionato. Gli Adas corrispondono alla dotazione obbligatoria per legge. La Journey aggiunge telecamera posteriore, sensori anteriori, climatizzatore automatico, accesso senza chiave, fendinebbia, strumentazione digitale da 7 pollici e monitoraggio dell’angolo cieco.

Una scelta ibrida sopra la versione Essential

L’arrivo della Dacia Sandero Hybrid 155 modifica la struttura dell’offerta perché la motorizzazione non è prevista per l’allestimento Essential, tradizionalmente collocato alla base della gamma. L’accesso all’ibrido parte quindi dalla Expression, già dotata di elementi tecnologici e funzionali rilevanti.

La distanza di prezzo limitata tra Expression e Journey concentra la scelta soprattutto sulle dotazioni aggiuntive, fra cui telecamera, climatizzatore automatico e assistenza al monitoraggio dell’angolo cieco. Il dato sui consumi dichiarati resta il riferimento per valutare l’efficienza del nuovo powertrain.

FAQ

Che motore monta Dacia Sandero Hybrid 155?

Il powertrain unisce un quattro cilindri benzina 1.8 da 109 CV, due motori elettrici e una batteria da 1,4 kWh.

Quanto consuma Dacia Sandero Hybrid 155?

Dacia dichiara un consumo di 4,2 litri di benzina ogni 100 chilometri per la Sandero Hybrid 155.

Quanto costa Dacia Sandero Hybrid 155?

L’allestimento Expression parte da 19.900 euro, mentre la versione Journey ha un prezzo di listino pari a 20.900 euro.

Quali dotazioni aggiunge la versione Journey?

Journey include telecamera posteriore, sensori anteriori, climatizzatore automatico, accesso senza chiave, fendinebbia, strumentazione digitale e monitoraggio dell’angolo cieco.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana e confronto con fonti giornalistiche qualificate.

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