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Alpine annuncia il concept PS1 tra quattro anteprime al Salone di Parigi

Alpine annuncia il concept PS1 tra quattro anteprime al Salone di Parigi

6 Ottobre 2026

6 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Alpine annuncia il concept PS1 tra quattro anteprime al Salone di Parigi

La notizia in sintesi

  • Alpine presenterà la concept car PS1 al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2026.
  • La presentazione è fissata per il 12 ottobre alle ore 9.20.
  • Le quattro anteprime comprendono PS1, A110 Sculpture, A290 Collection e nuovi colori e finiture per A390.
  • La conferenza stampa sarà trasmessa anche in diretta streaming.

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Alpine porterà al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2026 la concept car PS1, il cui debutto è previsto per il 12 ottobre alle ore 9.20. Sarà una delle quattro anteprime mondiali annunciate dal marchio per la manifestazione: accanto al progetto compariranno A110 Sculpture, A290 Collection e nuove proposte di colori e finiture dedicate ad A390.

La notizia principale riguarda dunque un nuovo concept, ma il programma parigino non si esaurisce nella sua presentazione. Alpine riunirà nello stesso appuntamento novità dai nomi e dai contenuti differenti. Per chi seguirà il Salone, la distinzione è rilevante: l’elenco delle quattro anteprime non equivale all’annuncio di quattro nuovi modelli destinati alla vendita.

PS1, il concept atteso il 12 ottobre

La sigla PS1 deriva da « Projet Special 1 ». È questo il nome scelto da Alpine per la concept car che sarà svelata a Parigi. L’appuntamento ha già una data e un orario precisi, mentre non sono stati annunciati dettagli sulla motorizzazione, sulle dimensioni o sulle prestazioni. La presentazione consentirà quindi di conoscere il progetto oltre la sua denominazione.

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Alpine

La qualifica di concept car è, al momento, l’informazione che ne definisce la natura. Non è stata indicata una data di commercializzazione, né è stato annunciato un prezzo. Il debutto al Salone va pertanto distinto da un lancio sul mercato: quanto annunciato riguarda la presentazione di PS1, senza un calendario di vendita associato al progetto.

Anche il rapporto tra PS1 e le altre novità resta circoscritto alla partecipazione alla stessa manifestazione. I nomi anticipano i protagonisti dell’esposizione, non permettono ancora di confrontarne caratteristiche e contenuti.

Le altre tre anteprime della vetrina Alpine

A110 Sculpture e A290 Collection completano, insieme alle novità per A390, il gruppo di presentazioni previsto a Parigi. Per le prime due, l’annuncio si limita alle denominazioni: non specifica dotazioni, modifiche tecniche o disponibilità commerciale. Non ci sono quindi elementi per attribuire alla parola Sculpture o alla parola Collection un significato più preciso rispetto al nome delle anteprime.

Per A390, invece, il contenuto dichiarato riguarda nuovi colori e finiture. Si tratta di una novità diversa dalla presentazione di una concept car e va letta come tale. Non sono state precisate le tinte o le combinazioni previste, ma è già definito l’ambito dell’intervento: l’offerta di colori e finiture, senza ulteriori modifiche tecniche annunciate in questa occasione.

La presentazione sarà visibile anche in streaming

La conferenza stampa potrà essere seguita attraverso la diretta streaming dell’evento Alpine al Salone di Parigi 2026. La trasmissione permetterà di assistere alla presentazione anche senza essere sul posto. Il riferimento temporale annunciato per lo svelamento di PS1 rimane il 12 ottobre alle ore 9.20, appuntamento attorno al quale si concentra l’attesa per il nuovo concept.

Il prossimo passaggio sarà dunque la presentazione parigina. Il programma è definito nei suoi quattro capitoli, ma il livello di dettaglio disponibile è ancora limitato. Per PS1 sarà l’occasione di passare dal nome alla vettura; per A110 Sculpture e A290 Collection, di conoscere il contenuto delle proposte; per A390, di vedere i nuovi colori e le finiture annunciati.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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