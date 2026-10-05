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Hyundai IONIQ 6 N è ordinabile in Italia a 78.000 euro

Hyundai IONIQ 6 N è ordinabile in Italia a 78.000 euro

5 Ottobre 2026

5 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 6 N è ordinabile in Italia a 78.000 euro

La notizia in sintesi

  • Hyundai IONIQ 6 N è ordinabile in Italia da agosto, in un unico allestimento da 78.000 euro.
  • La berlina elettrica a due motori raggiunge 650 CV con N Grin Boost e 770 Nm di coppia.
  • Il software include cambio simulato, cronometraggio dei giri e regolazioni della dinamica per l’impiego in pista.
  • L’autonomia dichiarata è di 487 km WLTP; la ricarica dal 10 all’80% richiede circa 18 minuti.

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La Hyundai IONIQ 6 N, berlina elettrica sportiva ordinabile in Italia dallo scorso agosto, costa 78.000 euro ed è proposta in un solo allestimento. Il modello abbina due motori e trazione integrale a un software sviluppato internamente, con funzioni dedicate alla guida in circuito: dalla simulazione delle cambiate al confronto dei tempi sul giro. La potenza raggiunge i 650 CV quando viene attivato il sistema N Grin Boost.

Features IONIQ 6 N 02

Il progetto nasce dall’attività della divisione N, che trasferisce sui modelli stradali l’esperienza Hyundai nelle competizioni. Per questa berlina il lavoro riguarda sia la parte meccanica sia i controlli elettronici, con regolazioni pensate per modificare il comportamento della vettura in base alla guida e alle condizioni del fondo.

Le prestazioni dichiarate comprendono una coppia massima di 770 Nm, una velocità di punta di 257 km/h e un’accelerazione da fermo a 100 km/h in 3,2 secondi utilizzando N Launch Control. I 650 CV, equivalenti a 478 kW, sono disponibili attraverso un incremento temporaneo: la potenza normalmente erogata è di 609 CV e N Grin Boost permette di salire al valore massimo per non più di 10 secondi.

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Cambio simulato e strumenti per misurare i giri

Una parte delle funzioni software serve a fornire al conducente riferimenti simili a quelli di un’auto sportiva con motore termico. N e-Shift riproduce il funzionamento di un cambio a doppia frizione, mentre N Active Sound+ aggiunge un accompagnamento sonoro selezionabile fra Ignition, Evolution e Lightspeed. I due sistemi associano così risposte tattili e acustiche all’uso dell’acceleratore.

Features IONIQ 6 N 03

Per l’impiego in circuito, N Track Manager consente di creare tracciati personalizzati e registrare i tempi sul giro. Il guidatore può inoltre confrontare in tempo reale la propria prestazione con una ghost car, utilizzando il riferimento virtuale per seguire l’andamento della sessione.

Un’altra funzione, N Ambient Shift Light, collega l’illuminazione interna alle cambiate simulate e segnala quando eseguirle. Il sistema affianca quindi un’indicazione visiva ai segnali sonori e alle risposte di N e-Shift, mentre il cronometraggio permette di verificare i risultati della guida.

Aerodinamica e controlli del telaio

La carrozzeria presenta passaruota allargati, cerchi forgiati da 20 pollici con profilo aerodinamico e un alettone posteriore con supporti a collo di cigno. Per la vettura Hyundai indica un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27, abbinato alla ricerca di carico verticale per l’utilizzo alle alte velocità.

Features IONIQ 6 N 04

Il telaio impiega ammortizzatori a controllo elettronico ECS con rilevamento della corsa e un differenziale elettronico a slittamento limitato, e-LSD. Quest’ultimo interviene sulla distribuzione della coppia per gestire la trazione e la risposta dinamica della vettura.

Manfred Harrer, Presidente e Head of Hyundai Motor Group R&D Division, ha dichiarato: “Bisogna guidarla: trasmette la stessa fiducia in circuito e su strada “.

Le regolazioni elettroniche comprendono N Drift Optimizer, che interviene sull’avvio della derapata, sul suo angolo e sullo slittamento tenendo conto dell’abilità del conducente e del fondo. N Torque Distribution permette di scegliere diversi livelli di ripartizione della coppia fra gli assi. N Pedal, invece, agisce sui trasferimenti di carico all’ingresso in curva per favorire l’agilità.

Temperatura della batteria, frenata e ricarica

La gestione termica N Battery è pensata per limitare le variazioni delle prestazioni durante le sessioni in pista. Utilizza circuiti di raffreddamento indipendenti e tre modalità, Drag, Sprint ed Endurance, che preparano la batteria alla temperatura prevista per il tipo di utilizzo. Il sistema include anche un riscaldatore potenziato del liquido di raffreddamento per abbreviare il precondizionamento.

Features IONIQ 6 N 05

In frenata, N Brake Regen può generare una decelerazione rigenerativa fino a 0,6 G, contribuendo a contenere il carico sui freni nell’impiego più intenso. La funzione TPMS Custom consente invece di impostare pressioni degli pneumatici specifiche per il circuito, mantenendo attivo il monitoraggio di sicurezza.

Per l’uso fuori dalla pista, Hyundai dichiara un’autonomia di 487 km nel ciclo combinato WLTP. La piattaforma E-GMP, con architettura a 800 Volt, permette secondo i dati del costruttore di ricaricare dal 10 all’80% in circa 18 minuti. Il modello ha ottenuto il riconoscimento World Performance Car 2026 ai World Car Awards: l’offerta italiana concentra dotazioni e funzioni descritte nell’unico allestimento a listino.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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