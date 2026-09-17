17 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ASUS apre i preordini di Zenbook 14 in Italia da 999 euro

La notizia in sintesi ASUS apre i preordini del nuovo Zenbook 14 in Italia.

Il notebook sarà disponibile con piattaforme AMD, Intel o Snapdragon.

Il prezzo consigliato parte da 999 euro.

La vendita presso retailer inizierà dall’8 ottobre 2026.

ASUS ha aperto in Italia i preordini per il nuovo Zenbook 14, notebook ultraportatile proposto in tre versioni basate su processori AMD, Intel e Snapdragon. Il dispositivo può essere ordinato sullo store dell’azienda e presso gli ASUS Gold Store, con un prezzo consigliato a partire da 999 euro. La disponibilità presso Amazon e gli altri principali rivenditori è indicata per l’8 ottobre 2026.

La nuova gamma comprende i modelli UX3480KA, con processore fino ad AMD Ryzen AI 7 345, UX3480AA, con processori fino a Intel Core Ultra 9 Series 3, e UX3480QA, dotato di processore Snapdragon X. Tutte e tre le configurazioni rientrano nella categoria Copilot+ PC e includono unità di elaborazione neurale dedicate alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Tre piattaforme e funzioni AI

Il modello con chip AMD integra una NPU da 50 TOPS, così come la versione Intel nella configurazione massima. La variante Snapdragon dispone invece di una NPU da 45 TOPS. ASUS indica queste piattaforme per attività come gestione di più applicazioni contemporaneamente, creazione di contenuti, ricerca e collaborazione con strumenti assistiti dall’AI.

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Il notebook adotta inoltre un sistema di raffreddamento aggiornato, con ventola più grande e flusso d’aria rivisto. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il supporto arriva fino a un TDP di 35 W, con un incremento del 25% rispetto alla generazione precedente. È prevista anche una protezione contro la polvere, pensata per contribuire alla stabilità delle prestazioni nel tempo.

Tra le funzioni software e di sicurezza indicate figurano Windows Studio Effects, il riconoscimento facciale tramite Windows Hello e Microsoft Pluton. Le fotocamere ricevono strumenti basati sull’intelligenza artificiale, mentre le esperienze Copilot+ PC dipendono dalle configurazioni supportate.

Scocca in Ceraluminum e peso da 1,1 chilogrammi

Zenbook 14 pesa a partire da 1,1 chilogrammi e utilizza uno chassis in metallo. Il coperchio è realizzato in Ceraluminum, materiale già impiegato nella linea Zenbook che, secondo ASUS, è progettato per resistere a graffi, macchie e usura quotidiana. Il computer sarà proposto nelle colorazioni Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige.

Lo schermo è un pannello OLED in formato 16:10, con un rapporto screen-to-body fino all’89%. Alcune configurazioni potranno montare un display ASUS Lumina OLED con risoluzione fino a 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La dotazione comprende inoltre due altoparlanti con Dolby Atmos.

Per l’interazione quotidiana, ASUS cita un touchpad più ampio con smart gesture e una tastiera retroilluminata. Sul fronte delle connessioni sono presenti porte USB-C, USB Type-A, HDMI e jack audio combinato, con l’obiettivo di collegare periferiche senza ricorrere necessariamente ad adattatori esterni.

Google AI Pro incluso per tre mesi

In occasione del lancio, gli acquirenti idonei di Zenbook 14 riceveranno tre mesi di Google AI Pro senza costi aggiuntivi. Il riscatto dovrà avvenire attraverso l’app MyASUS nei mercati supportati dall’iniziativa.

Il piano Google AI Pro offre un accesso più esteso ai modelli Gemini di Google e limiti di utilizzo più elevati per strumenti dedicati a flussi di lavoro creativi, di ricerca e professionali. L’offerta include anche 5 TB di spazio di archiviazione cloud per documenti, fotografie, video e progetti.

I preordini sono disponibili attraverso la pagina delle Zenbook Weeks su ASUS eShop e nella rete ASUS Gold Store. Dal prossimo 8 ottobre, ASUS prevede di distribuire Zenbook 14 anche su Amazon e presso i principali retailer. La proposta punta a coprire diverse piattaforme hardware mantenendo un unico formato da 14 pollici orientato alla mobilità.

La disponibilità di varianti AMD, Intel e Snapdragon consente agli acquirenti di scegliere il processore in base alle proprie esigenze, mentre le caratteristiche comuni della famiglia comprendono la scocca leggera, il display OLED e le funzioni AI. Prezzi e configurazioni dettagliate possono variare in base al modello selezionato.

FAQ

Quanto costa ASUS Zenbook 14?

Il prezzo consigliato al pubblico parte da 999 euro per il nuovo ASUS Zenbook 14.

Quando sarà disponibile Zenbook 14 nei negozi?

La disponibilità su ASUS eShop, ASUS Gold Store, Amazon e principali retailer è prevista dall’8 ottobre 2026.

Quali processori sono disponibili?

Le versioni previste utilizzano processori AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra oppure Snapdragon X.

Quali colori avrà il nuovo Zenbook 14?

Le colorazioni annunciate sono Arctic Blue, Komodo Coral e Zabriskie Beige, tutte associate al coperchio in Ceraluminum.

Qual è la fonte delle informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.