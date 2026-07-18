18 Luglio 2026

Home / MOTORI / Denza Z9S e BYD Tang, due nuove elettriche premium fino a 1.210 CV

La notizia in sintesi

Denza Z9S amplia la gamma premium con dimensioni da berlina e potenze elevate.

amplia la gamma premium con dimensioni da berlina e potenze elevate. Le versioni elettriche dichiarano fino a 920 chilometri di autonomia.

Il vertice della gamma adotta tre motori per 1.210 CV complessivi.

BYD prepara anche la SUV elettrica 8 Series Tang, disponibile fino a sette posti.

(Riassunto generato con AI)

Denza Z9S, elettrica premium dalle prestazioni estreme

Denza Z9S è la nuova sportiva premium del marchio collegato a BYD, progettata per unire proporzioni da berlina, abitabilità e valori prestazionali da supercar. Il modello si colloca nella fascia alta della gamma Denza, mentre a Goodwood il brand ha presentato anche la sportivissima Denza Z a quattro posti.

La Z9S misura 5.090 millimetri in lunghezza e ha un passo di 3.025 millimetri: dimensioni che la rendono più compatta dell’ammiraglia Z9. La strategia punta quindi a differenziare l’offerta premium attraverso una berlina elettrica dalle caratteristiche tecniche molto articolate.

Le prime informazioni ufficiali indicano più configurazioni elettriche, con potenze e autonomie diverse. L’obiettivo è proporre un modello capace di coprire sia le esigenze di percorrenza sia quelle di chi cerca prestazioni particolarmente elevate.

Motori, batterie e autonomia dichiarata

Alla base della gamma della Denza Z9S sono previste varianti a motore singolo da 320 kW, equivalenti a 435 CV, oppure da 370 kW, pari a 503 CV. Entrambe le configurazioni sono abbinate a batterie da 102 kWh e possono raggiungere, secondo i dati diffusi, fino a 920 chilometri di autonomia.

Al vertice è attesa una versione con tre motori elettrici e una potenza complessiva di 890 kW, cioè 1.210 CV. Per questa variante la percorrenza dichiarata è di 780 chilometri: un valore inferiore rispetto alle versioni meno potenti, ma associato a un livello di potenza nettamente superiore.

Il confronto interno alla gamma evidenzia il compromesso tipico delle elettriche ad alte prestazioni: più potenza disponibile può incidere sull’autonomia dichiarata. Le informazioni disponibili non riportano però tempi di ricarica, prestazioni di accelerazione, velocità massima o capacità del bagagliaio della berlina.

Nel portafoglio elettrico di BYD si inserisce anche la 8 Series Tang, SUV della gamma Dynasty proposta con cinque o sette posti. Lunga 5.045 millimetri, larga 1.980 e alta 1.760 millimetri, ha un passo di 2.950 millimetri.

Il debutto della 8 Series Tang è previsto con un’unica versione a motore singolo da 300 kW, pari a 408 CV. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, mentre l’autonomia annunciata raggiunge gli 800 chilometri.

Anche per la SUV non sono stati comunicati dati tecnici sulla batteria né indicazioni sui tempi di ricarica. L’assenza di questi elementi lascia aperta la valutazione completa dell’efficienza e dell’utilizzo nei viaggi più lunghi.

Una gamma elettrica più ampia nel segmento alto

La Denza Z9S rappresenta un tassello rilevante nel posizionamento premium del marchio, perché combina una carrozzeria da berlina di oltre cinque metri con motorizzazioni che arrivano a 1.210 CV. La differenza tra le versioni suggerisce un’offerta costruita su priorità distinte, dall’autonomia dichiarata fino alla massima potenza.

Parallelamente, la BYD 8 Series Tang estende la proposta elettrica verso la SUV di grandi dimensioni e fino a sette posti. Per entrambi i modelli, i futuri dettagli su batterie e ricarica saranno decisivi per definire il quadro tecnico completo.

FAQ

Quanto è lunga la Denza Z9S?

Sì, la Denza Z9S misura 5.090 millimetri in lunghezza e dispone di un passo di 3.025 millimetri. Risulta quindi più compatta dell’ammiraglia Denza Z9.

Qual è la potenza massima della Denza Z9S?

Sì, la versione di vertice sviluppa 890 kW complessivi, equivalenti a 1.210 CV. Utilizza tre motori elettrici e dichiara un’autonomia di 780 chilometri.

Quale autonomia dichiara la Denza Z9S?

Sì, le varianti a motore singolo con batteria da 102 kWh dichiarano fino a 920 chilometri di autonomia. La configurazione tri-motore dichiara invece 780 chilometri.

La BYD 8 Series Tang avrà sette posti?

Sì, la BYD 8 Series Tang sarà proposta nelle varianti a cinque e sette posti. Al debutto è prevista con un motore singolo da 300 kW, pari a 408 CV.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.