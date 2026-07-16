Bosch WQB245B0IT Serie 8: cura dei tessuti e manutenzione ridotta, ma prezzo elevato

La Bosch WQB245B0IT Serie 8 è un’asciugatrice a pompa di calore da 9 kg pensata per chi cerca automazione e cura dei tessuti. I sensori Auto Dry regolano l’asciugatura per evitare il surriscaldamento, mentre il condensatore autopulente riduce la manutenzione manuale; utili anche il cestello per la lana e il programma Hygiene Plus per germi e batteri. Di contro, il prezzo attuale di 963,68 € è impegnativo e la classe energetica C potrebbe non essere la scelta più adatta a chi punta soprattutto all’efficienza dichiarata.
Sensori Auto Dry, condensatore autopulente, cestello lana e programma Hygiene Plus in una capienza da 9 kg.
➖Contro
Prezzo elevato e classe energetica C possono limitarne l’attrattiva per chi cerca il massimo risparmio.
Domande frequenti
Quanto costa attualmente la Bosch WQB245B0IT Serie 8 e c’è uno sconto reale?
Il prezzo attuale rilevato per la Bosch WQB245B0IT Serie 8 è di 963,68 €. Lo sconto reale rilevato è dello 0%, quindi non risulta una riduzione di prezzo rispetto al riferimento disponibile. Conviene valutare l’acquisto considerando il prezzo indicato come prezzo pieno rilevato.
Quanta biancheria può asciugare questa asciugatrice Bosch e che tecnologia utilizza?
La Bosch WQB245B0IT Serie 8 ha una capacità di carico di 9 kg, adatta anche a bucati consistenti. Utilizza una pompa di calore, una tecnologia pensata per l’asciugatura. Il modello è bianco e appartiene alla classe energetica C secondo le informazioni fornite.
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