Bosch WQB245B0IT Serie 8: cura dei tessuti e manutenzione ridotta, ma prezzo elevato

Asciugatrice con condensatore autopulente

La Bosch WQB245B0IT Serie 8 è un’asciugatrice a pompa di calore da 9 kg pensata per chi cerca automazione e cura dei tessuti. I sensori Auto Dry regolano l’asciugatura per evitare il surriscaldamento, mentre il condensatore autopulente riduce la manutenzione manuale; utili anche il cestello per la lana e il programma Hygiene Plus per germi e batteri. Di contro, il prezzo attuale di 963,68 € è impegnativo e la classe energetica C potrebbe non essere la scelta più adatta a chi punta soprattutto all’efficienza dichiarata.