Andrea Modena senior advisor nel comitato investimenti AHE di Azimut

17 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Andrea Modena entra nel comitato di investimento del fondo AHE come senior advisor.

Il fondo Azimut dedicato alle auto da collezione è stato lanciato a maggio 2023.

A fine giugno 2026 AHE dichiarava 300 milioni di euro di masse gestite.

Il portafoglio comprende 43 automobili, con 63 investimenti e 20 disinvestimenti conclusi.

Andrea Modena entra nel comitato di investimento di Automobile Heritage Enhancement 1 (AHE), fondo di Azimut dedicato alle auto storiche e alle hypercar da collezione. L’incarico sarà quello di senior advisor e si affianca al suo ruolo di amministratore delegato di T2P Collection, società che svolge attività di advisory per il fondo.

L’annuncio è stato diffuso da Azimut il 17 settembre 2026. Il fondo AHE, lanciato nel maggio 2023, investe in vetture da collezione seguendone le fasi di acquisizione, gestione, restauro, conservazione e vendita. La gestione finanziaria delle auto da collezione è svolta attraverso la licenza di Azimut Investments S.A.

Modena ha maturato una precedente esperienza in Ferrari, dove ha ricoperto incarichi tecnici e commerciali fino alla posizione di Head of Ferrari Classiche and Special Sales. Secondo quanto comunicato dal gruppo, il nuovo senior advisor contribuirà alle attività del fondo anche nel percorso di espansione internazionale, iniziato dagli Stati Uniti, mercato nel quale AHE ha recentemente avviato la commercializzazione.

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Le dimensioni del fondo e il portafoglio

Alla fine di giugno 2026, AHE dichiarava masse in gestione pari a 300 milioni di euro e un rendimento superiore al 28% dalla costituzione. Il portafoglio comprendeva 43 automobili; il fondo indicava inoltre 63 investimenti e 20 disinvestimenti già conclusi.

Le vetture acquistate rientrano nel segmento delle auto sportive di lusso, delle storiche e delle hypercar. Per questo tipo di asset, la valutazione considera elementi quali provenienza, autenticità, condizioni di conservazione e caratteristiche tecniche, aspetti che incidono sulla selezione dei modelli e sulla loro gestione nel tempo.

Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut, commenta: “AHE si è affermato come un unicum nel panorama degli investimenti alternativi, dimostrando come un asset class non tradizionale possa essere gestita con rigore finanziario, disciplina e una governance strutturata, offrendo agli investitori un’esposizione a beni reali solitamente riservati a pochi. L’ingresso di un professionista del calibro di Andrea Modena nel team di advisory rafforza ulteriormente il posizionamento distintivo di AHE, aggiungendo al progetto competenze tecniche, relazionali e strategiche e una conoscenza profonda di un mercato in cui rarità, autenticità e storia rappresentano elementi fondamentali per la creazione di valore”.

Nel comunicato, Azimut collega l’ingresso di Modena alla necessità di affiancare alle competenze finanziarie conoscenze specialistiche sul mercato delle vetture da collezione. Il fondo opera infatti attraverso T2P Collection per le attività di consulenza relative agli esemplari in portafoglio.

Il ruolo di Andrea Modena

Modena entra nel comitato di investimento con competenze maturate nel comparto delle auto classiche e delle supercar. Il suo contributo riguarderà la valutazione tecnica e strategica delle vetture, oltre alle relazioni con il mercato internazionale, in una fase nella quale il fondo punta a sviluppare la propria presenza negli Stati Uniti.

Andrea Modena, Amministratore Delegato di T2P Collection e Senior Advisor di AHE , dichiara: “Il mercato delle auto sportive di lusso da collezione esprime un equilibrio particolare tra passione e disciplina in cui dietro ogni automobile ci sono una storia, una provenienza e caratteristiche tecniche che devono essere analizzate con estrema attenzio ne e valorizzate con cura. AHE ha costruito una struttura che permette di affrontare questo mercato con un approccio innovativo, il mio contributo sarà quello di mettere a disposizione le mie competenze tecniche e relazionali per massimizzarne il potenziale nel lungo periodo”.

L’operazione non modifica i dati comunicati sul portafoglio, ma amplia il comitato di investimento con una figura proveniente dal settore automobilistico. Il prossimo passaggio indicato da Azimut riguarda la crescita internazionale del fondo, a partire dal mercato statunitense dove la distribuzione è stata avviata di recente.

Il comparto delle auto da collezione richiede valutazioni che vanno oltre il valore commerciale immediato delle vetture. Nel modello descritto da Azimut, la gestione comprende anche restauro e conservazione, attività rilevanti per mantenere documentazione, originalità e condizioni dei veicoli destinati al portafoglio.

FAQ

Chi è Andrea Modena?

Andrea Modena è amministratore delegato di T2P Collection e entra nel comitato di investimento di AHE come senior advisor.

Quando è stato lanciato il fondo AHE?

Il fondo Automobile Heritage Enhancement 1 è stato lanciato nel maggio 2023.

Quante auto possiede il portafoglio AHE?

Il portafoglio del fondo contava 43 automobili al momento dei dati comunicati da Azimut.

Quali risultati ha dichiarato il fondo?

A fine giugno 2026 AHE dichiarava 300 milioni di euro di masse gestite e un rendimento superiore al 28% dalla costituzione.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.