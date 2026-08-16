16 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Ferrari Luce, il primo esemplare venduto all’asta per 40 milioni di dollari

La notizia in sintesi Ferrari Luce , prima elettrica di Maranello , venduta per 40 milioni di dollari.

, prima elettrica di , venduta per 40 milioni di dollari. L’esemplare Tailor Made era il telaio 0, primo prodotto della nuova gamma.

L’intero ricavato dell’asta sarà destinato alla Ferrari Foundation .

. La vendita supera il precedente primato della Daytona SP3 destinata alla beneficenza.

Ferrari Luce, asta record a Monterey

Ferrari ha registrato una vendita senza precedenti per un’auto nuova: il primo esemplare della Ferrari Luce, la prima elettrica della Casa di Maranello, è stato aggiudicato per 40 milioni di dollari da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week, in California. La vettura, realizzata attraverso il programma Tailor Made e identificata come telaio 0, rappresenta il primo esemplare prodotto del modello.

Il risultato assume rilievo non soltanto per la cifra: l’intero incasso sarà devoluto alla Ferrari Foundation, organizzazione impegnata in programmi educativi e progetti comunitari nel mondo. L’asta lega così il debutto della mobilità elettrica del Cavallino a una finalità benefica, trasformando un pezzo unico in una raccolta fondi di eccezionale portata.

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La vendita è arrivata dopo mesi di discussione attorno alla nuova elettrica del marchio. Il valore raggiunto in sala non definisce il prezzo commerciale della Luce, ma misura l’interesse generato dall’unicità del telaio inaugurale, dalla personalizzazione e dalla destinazione solidale dei proventi.

Un telaio inaugurale oltre le stime

La stima iniziale indicata per l’esemplare Tailor Made era attorno a 1,1 milioni di dollari, già superiore al prezzo base riportato per la Luce. Invece, la gara tra gli offerenti ha rapidamente moltiplicato le cifre: i rilanci sono diventati milionari, fino all’aggiudicazione finale a 40 milioni. La distanza dalla previsione conferma quanto il mercato delle auto da collezione possa cambiare quando convergono rarità, valore simbolico e beneficenza.

Secondo le ricostruzioni, la vettura è stata presentata all’asta da Massimiliano Di Silvestre. I fondi contribuiranno anche al progetto M-Tech Alfredo Ferrari Campus, struttura prevista su 52 mila metri quadrati e destinata ad aprire nel 2029 per lo sviluppo di giovani talenti.

Il nuovo record supera quello stabilito dalla Ferrari Daytona SP3, la cui vendita aveva generato 26 milioni di dollari per la stessa finalità. La Luce tornerà ora a Maranello per le ultime finiture; la consegna al proprietario è prevista nei primi mesi del 2027.

Il segnale per l’elettrica di Maranello

L’asta non equivale a una valutazione ordinaria della Ferrari Luce, né consente di anticiparne la risposta sul mercato. Offre però un indicatore concreto: il primo telaio della prima elettrica di Ferrari ha saputo catalizzare attenzione internazionale in un appuntamento centrale per il collezionismo automobilistico.

La conseguenza più rilevante è reputazionale. La raccolta da 40 milioni associa l’ingresso del Cavallino nell’elettrico a un progetto educativo e comunitario, mentre la vettura definitiva dovrà essere giudicata separatamente per prodotto, tecnologia e domanda reale.

FAQ

Quanto è stata venduta la Ferrari Luce?

Sì, il telaio 0 della Ferrari Luce è stato aggiudicato per 40 milioni di dollari durante la Monterey Car Week.

Che cos’è il telaio 0 della Luce?

Sì, è il primo esemplare mai prodotto della nuova elettrica di Ferrari, realizzato in configurazione esclusiva Tailor Made.

A chi sono destinati i 40 milioni?

Sì, l’intero ricavato sarà devoluto alla Ferrari Foundation, attiva nel sostegno a programmi educativi e progetti comunitari internazionali.

Quando sarà consegnata l’auto aggiudicata?

Sì, dopo le finiture finali a Maranello, la consegna della vettura è indicata per i primi mesi del 2027.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Il Sole 24 ORE, Quattroruote e la Repubblica.