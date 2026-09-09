9 Settembre 2026

/ Home/FINTECH/Azimut raccoglie 938 milioni ad agosto, masse a 159,4 miliardi

La notizia in sintesi Azimut ha registrato 938 milioni di euro di raccolta netta ad agosto.

La raccolta netta da inizio 2026 raggiunge 10,2 miliardi di euro.

Le masse totali salgono a 159,4 miliardi, in aumento del 13,1%.

Ad agosto crescono soprattutto EMEA, gestioni patrimoniali e affiliate strategiche.

Azimut ha chiuso agosto 2026 con una raccolta netta di 938 milioni di euro, portando il totale dei primi otto mesi dell’anno a 10,178 miliardi. Le masse complessive del gruppo hanno raggiunto 159,402 miliardi di euro al 31 agosto, con un incremento del 13,1% rispetto alla fine del 2025.

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I dati sono stati diffusi dalla società l’8 settembre. Nel solo mese di agosto, il contributo maggiore alla raccolta è arrivato dalle attività di gestione discrezionale e consulenza, con 696 milioni di euro. Le affiliate strategiche hanno aggiunto 237 milioni, mentre i fondi alternativi hanno registrato 117 milioni di raccolta netta.

I fondi tradizionali hanno invece segnato deflussi per 150 milioni di euro nel mese. Life e fondi pensione hanno raccolto 38 milioni. Considerando le masse gestite, il valore al 31 agosto è pari a 112,830 miliardi di euro, in crescita dell’11,7% dall’inizio dell’anno; le masse amministrate ammontano invece a 46,572 miliardi, con un aumento del 16,7%.

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Il contributo delle aree geografiche

Per area geografica, l’EMEA ha registrato ad agosto 665 milioni di euro di raccolta netta, raggiungendo 14,040 miliardi di masse e una crescita del 32% dall’inizio dell’anno. L’Italia ha contribuito con 189 milioni di raccolta mensile: le masse nel Paese sono salite a 73,937 miliardi, l’8,7% in più rispetto al 31 dicembre 2025.

Le Americhe hanno evidenziato deflussi netti per 141 milioni nel mese, pur mantenendo una raccolta positiva di 693 milioni nei primi otto mesi dell’anno. Le masse dell’area sono pari a 30,060 miliardi, in aumento del 7,2%. In Asia e Pacifico il dato di agosto è negativo per 12 milioni, mentre le masse sono cresciute del 14,5% a 4,527 miliardi.

Le affiliate strategiche del gruppo, considerate separatamente nella rendicontazione, hanno raggiunto masse per 36,839 miliardi di euro. Da inizio anno la raccolta netta attribuita a queste società è stata pari a 3,077 miliardi, con una crescita delle masse del 21,6%.

Mandati istituzionali e mercati alternativi

Secondo l’amministratore delegato e direttore finanziario del gruppo, Alessandro Zambotti, i risultati di agosto includono operazioni nei mercati alternativi e istituzionali. Tra queste, Azimut segnala l’acquisizione in Arabia Saudita di un mandato sukuk superiore a 400 milioni di dollari da parte di un investitore istituzionale e il closing, attraverso AZ Quest, di un fondo brasiliano dedicato ai data center per quasi 100 milioni di dollari.

“Abbiamo mantenuto un eccellente slancio commerciale anche ad agosto, con 938 milioni di euro di nuova raccolta netta . Questo risultato ci consente di superare la soglia dei 10 miliardi di euro in soli otto mesi, confermando la nostra forza distributiva e la capacità di esecuzione in diverse aree geografiche e asset class. Nel corso del mese abbiamo raggiunto traguardi significativi. Tra questi, l’acquisizione di un mandato sukuk di oltre 400 milioni di dollari da parte di un primario investitore istituzionale in Arabia Saudita e il closing di un fondo dedicato al settore dei data center in Brasile da quasi 100 milioni di dollari da parte di AZ Quest. Questi risultati nei mercati alternativi e istituzionali continuano a rappresentare un importante motore della nostra crescita e hanno più che compensato i deflussi registrati sui mercati pubblici brasiliani, a causa delle dinamiche locali, nonché un riscatto annuale programmato da parte di un fondo pensione messicano. Come negli anni precedenti, il fondo reinvestirà i contributi dei partecipanti nel corso dei prossimi mesi. Parallelamente, le nostre affiliate strategiche negli Stati Uniti e in Australia hanno proseguito il proprio percorso di espansione organica. Con masse totali pari a 159,4 miliardi di euro, in aumento del 13 percento dall’ inizio dell’anno, ci avviamo con fiducia verso l’ultima parte dell’anno”.

Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo Azimut

Il gruppo attribuisce parte dei deflussi nelle Americhe alle dinamiche dei mercati pubblici brasiliani e a un riscatto annuale programmato da un fondo pensione messicano. Nel comunicato, Azimut precisa che il fondo reinvestirà i contributi dei partecipanti nei mesi successivi.

La raccolta dei primi otto mesi supera quindi i 10 miliardi di euro, mentre l’andamento dell’ultima parte dell’anno dipenderà anche dall’evoluzione delle attività nei mercati pubblici, alternativi e istituzionali citate dalla società.

FAQ

Qual è stata la raccolta netta di Azimut ad agosto?

La raccolta netta è stata di 938 milioni di euro nel mese di agosto 2026.

Quanto ha raccolto Azimut dall’inizio del 2026?

La raccolta netta cumulata nei primi otto mesi del 2026 ammonta a 10,178 miliardi di euro.

A quanto ammontano le masse totali di Azimut?

Le masse totali al 31 agosto 2026 sono pari a 159,402 miliardi di euro, in aumento del 13,1% dall’inizio dell’anno.

Quale area ha registrato la maggiore raccolta ad agosto?

L’EMEA ha registrato 665 milioni di euro di raccolta netta ad agosto, il dato più elevato tra le aree geografiche riportate.

Qual è la fonte dei dati riportati?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Azimut, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.