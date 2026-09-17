 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

Consiglio dei Ministri abolisce il bollo per auto e motocicli selezionati

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/MOTORI/Consiglio dei Ministri abolisce il bollo per auto e motocicli selezionati

La notizia in sintesi

  • Il Consiglio dei Ministri ha deciso l’abolizione del bollo per alcune categorie di veicoli.
  • Il provvedimento riguarda vetture di piccola e media potenza e motocicli.
  • Il presidente ACI Geronimo La Russa accoglie positivamente la decisione del Governo.
  • Il comunicato non indica tempi, criteri di potenza o modalità applicative della misura.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

pubblimania Portadocumenti Auto Moto, chiusura a due ante Made in Italy. Per libretto, card, assicurazione, bollo o documenti da viaggio (Nero)

✔ DESCRIZIONE: Portadocumenti per automobile e motocicletta con chiusura a due ante, multitasche interne e 3 portacard · ✔ DIMENSIONI: Cm 27 x 19,5 (aperto) – Cm 13,5 x 19,5 (Chiuso) · ✔ UTILIZZO: Pochette per documenti Auto, Moto, Scooter, Quad, Camper, Camion

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Il Consiglio dei Ministri ha varato l’abolizione del bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. La misura viene resa nota dall’Automobile Club d’Italia, che attraverso il suo presidente Geronimo La Russa esprime apprezzamento per un intervento destinato a incidere su una delle imposte legate al possesso dei veicoli.

Nel comunicato diffuso il 16 settembre 2026, l’ACI non fornisce ulteriori dettagli sui tempi di entrata in vigore dell’abolizione, sulle soglie di potenza previste né sulle procedure con cui il provvedimento sarà applicato. Il testo indica tuttavia che la decisione riguarda sia le automobili collocate nelle fasce di piccola e media potenza sia i motocicli.

La posizione dell’Automobile Club d’Italia

La Russa ha definito la decisione del Governo una risposta alle richieste avanzate dall’associazione sul peso fiscale che grava sugli automobilisti. Il presidente dell’ACI ha collegato il provvedimento al tema della mobilità e alle imposte pagate dai proprietari di veicoli.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

“Una notizia epocale”.

La dichiarazione è attribuita a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, che ha commentato la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri.

“Un intervento, quello posto in essere dal Governo – aggiunge Geronimo La Russa – che incide in maniera forte e decisa su una tassa impopolare. Questo provvedimento va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, garantendo una mobilità che non penalizzi sempre e comunque l’automobilista, troppo spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico”.

Secondo l’ACI, dunque, l’eliminazione del bollo per le categorie indicate alleggerisce il carico tributario sui proprietari dei veicoli interessati. Il comunicato concentra la valutazione dell’associazione sull’impatto della tassa, senza quantificare il numero dei mezzi coinvolti o le risorse finanziarie interessate dalla misura.

Le informazioni ancora da definire

La comunicazione dell’ACI dà conto della decisione del Governo ma non contiene informazioni operative per automobilisti e motociclisti. Non vengono specificati, ad esempio, i criteri che distinguono le vetture di piccola e media potenza da quelle escluse dall’abolizione, né viene indicata una data dalla quale la tassa non sarà più dovuta.

Non sono riportati neppure eventuali passaggi successivi all’approvazione in Consiglio dei Ministri. Per i proprietari dei veicoli, i dettagli applicativi saranno quindi determinanti per capire quali mezzi rientreranno nell’intervento e con quali modalità cambierà il pagamento del bollo.

Nel suo commento, La Russa ha ringraziato l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, definendo la misura attesa da tempo dagli automobilisti.

“Ringraziamo il presidente Meloni e il Governo – conclude il presidente dell’ACI – per aver posto in essere un atto che gli automobilisti attendevano da moltissimo tempo”.

L’Automobile Club d’Italia presenta quindi il provvedimento come un intervento sulla tassazione dei veicoli. Al momento, sulla base delle informazioni contenute nel comunicato, restano da conoscere le disposizioni che disciplineranno concretamente l’abolizione per auto e motocicli.

FAQ

Quali veicoli sono coinvolti dall’abolizione del bollo?

La misura riguarda le vetture di piccola e media potenza e i motocicli, secondo quanto comunicato dall’ACI.

Quando entrerà in vigore l’abolizione del bollo?

Il comunicato dell’ACI non indica una data di entrata in vigore del provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri.

Quali soglie di potenza sono previste?

Le soglie che definiscono auto di piccola e media potenza non sono riportate nel comunicato diffuso dall’Automobile Club d’Italia.

Chi ha commentato la decisione del Governo?

Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha espresso apprezzamento per l’abolizione annunciata.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Tech e casaLe migliori Smart TV Android e Google TV di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori sedie ergonomiche da ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Perfetti Van Melle, Lainate dedica un largo ai fondatori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 set
#2
EVENTI
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
INTERNET
Mama Insurance supera 2 milioni con Fastweb+Vodafone առաջնորդ
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#4
INTERNET
Cloudflare separa ricerca e addestramento AI nei controlli crawler
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#5
INTERNET
Dyson Airsmooth debutta come prima spazzola ad aria calda del marchio
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 15 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.