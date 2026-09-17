17 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Consiglio dei Ministri abolisce il bollo per auto e motocicli selezionati

La notizia in sintesi Il Consiglio dei Ministri ha deciso l’abolizione del bollo per alcune categorie di veicoli.

Il provvedimento riguarda vetture di piccola e media potenza e motocicli.

Il presidente ACI Geronimo La Russa accoglie positivamente la decisione del Governo.

Il comunicato non indica tempi, criteri di potenza o modalità applicative della misura.

Il Consiglio dei Ministri ha varato l’abolizione del bollo per le vetture di piccola e media potenza e per i motocicli. La misura viene resa nota dall’Automobile Club d’Italia, che attraverso il suo presidente Geronimo La Russa esprime apprezzamento per un intervento destinato a incidere su una delle imposte legate al possesso dei veicoli.

Nel comunicato diffuso il 16 settembre 2026, l’ACI non fornisce ulteriori dettagli sui tempi di entrata in vigore dell’abolizione, sulle soglie di potenza previste né sulle procedure con cui il provvedimento sarà applicato. Il testo indica tuttavia che la decisione riguarda sia le automobili collocate nelle fasce di piccola e media potenza sia i motocicli.

La posizione dell’Automobile Club d’Italia

La Russa ha definito la decisione del Governo una risposta alle richieste avanzate dall’associazione sul peso fiscale che grava sugli automobilisti. Il presidente dell’ACI ha collegato il provvedimento al tema della mobilità e alle imposte pagate dai proprietari di veicoli.

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“Una notizia epocale”.

La dichiarazione è attribuita a Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, che ha commentato la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri.

“Un intervento, quello posto in essere dal Governo – aggiunge Geronimo La Russa – che incide in maniera forte e decisa su una tassa impopolare. Questo provvedimento va nella direzione che abbiamo sempre auspicato, garantendo una mobilità che non penalizzi sempre e comunque l’automobilista, troppo spesso spremuto come un bancomat da imposte e decisioni a senso unico”.

Secondo l’ACI, dunque, l’eliminazione del bollo per le categorie indicate alleggerisce il carico tributario sui proprietari dei veicoli interessati. Il comunicato concentra la valutazione dell’associazione sull’impatto della tassa, senza quantificare il numero dei mezzi coinvolti o le risorse finanziarie interessate dalla misura.

Le informazioni ancora da definire

La comunicazione dell’ACI dà conto della decisione del Governo ma non contiene informazioni operative per automobilisti e motociclisti. Non vengono specificati, ad esempio, i criteri che distinguono le vetture di piccola e media potenza da quelle escluse dall’abolizione, né viene indicata una data dalla quale la tassa non sarà più dovuta.

Non sono riportati neppure eventuali passaggi successivi all’approvazione in Consiglio dei Ministri. Per i proprietari dei veicoli, i dettagli applicativi saranno quindi determinanti per capire quali mezzi rientreranno nell’intervento e con quali modalità cambierà il pagamento del bollo.

Nel suo commento, La Russa ha ringraziato l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, definendo la misura attesa da tempo dagli automobilisti.

“Ringraziamo il presidente Meloni e il Governo – conclude il presidente dell’ACI – per aver posto in essere un atto che gli automobilisti attendevano da moltissimo tempo”.

L’Automobile Club d’Italia presenta quindi il provvedimento come un intervento sulla tassazione dei veicoli. Al momento, sulla base delle informazioni contenute nel comunicato, restano da conoscere le disposizioni che disciplineranno concretamente l’abolizione per auto e motocicli.

FAQ

Quali veicoli sono coinvolti dall’abolizione del bollo?

La misura riguarda le vetture di piccola e media potenza e i motocicli, secondo quanto comunicato dall’ACI.

Quando entrerà in vigore l’abolizione del bollo?

Il comunicato dell’ACI non indica una data di entrata in vigore del provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri.

Quali soglie di potenza sono previste?

Le soglie che definiscono auto di piccola e media potenza non sono riportate nel comunicato diffuso dall’Automobile Club d’Italia.

Chi ha commentato la decisione del Governo?

Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha espresso apprezzamento per l’abolizione annunciata.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.