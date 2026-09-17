17 Settembre 2026/Home/INTERNET/DENZA porta la Z9GT alla Rolex Swan Cup di Porto Cervo
La notizia in sintesi
- DENZA partecipa alla Rolex Swan Cup 2026 a Porto Cervo
- L’evento si svolge dal 13 al 19 settembre
- In esposizione la DENZA Z9GT basata sulla piattaforma e3
- La regata celebra 60 anni dalla fondazione di Nautor Swan
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
DENZA, marchio premium del Gruppo BYD, partecipa alla Rolex Swan Cup 2026 in programma a Porto Cervo dal 13 al 19 settembre. La presenza del costruttore automobilistico alla 23ª edizione della manifestazione velica ruota attorno alla DENZA Z9GT, modello che sarà presentato nella cornice della Costa Smeralda.
L’iniziativa mette insieme un evento dedicato agli yacht Swan e l’ingresso di DENZA nel mercato europeo, previsto nel 2026 secondo quanto comunicato dall’azienda. Per il marchio, la tappa sarda è un’occasione di visibilità presso il pubblico internazionale riunito per la regata.
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La Rolex Swan Cup coincide quest’anno con il 60° anniversario della fondazione di Nautor Swan, cantiere finlandese specializzato nella produzione di yacht. L’organizzazione prevede la partecipazione di 170 imbarcazioni Swan, appartenenti a oltre 90 modelli che coprono sei decenni di storia del cantiere.
La Z9GT al centro della presenza DENZA
Il veicolo indicato da DENZA per l’evento è la Z9GT. Secondo le informazioni diffuse nel comunicato, l’auto utilizza la piattaforma proprietaria e3 e una configurazione con tre motori. Fra le dotazioni tecniche citate figurano inoltre il sistema Vehicle Motion Control e l’architettura Cell-to-Body.
L’azienda collega queste soluzioni alla rigidità della struttura, all’efficienza e alla precisione dinamica del modello. Non vengono invece comunicati dati relativi a potenza, autonomia, prezzi o tempi di commercializzazione della Z9GT in Europa.
DENZA è stata fondata nel 2010 come partnership tra BYD e Daimler e ha lanciato il primo veicolo nel 2014. Nel piano annunciato per l’Europa, il marchio dovrebbe arrivare nel 2026 con una gamma iniziale composta da tre modelli, guidata dalla Z9GT.
La flotta e l’anniversario di Nautor Swan
Accanto alle imbarcazioni più recenti, la Rolex Swan Cup 2026 ospita Tarantella, identificata come Swan 36-001. Si tratta del primo Swan costruito dal cantiere nel 1966 e restaurato recentemente, secondo quanto riportato nel comunicato. La sua presenza collega l’anniversario del marchio alla storia della produzione nautica di Nautor Swan.
La manifestazione riunisce quindi modelli storici e yacht ad alte prestazioni della gamma contemporanea. Porto Cervo ospita l’evento per una settimana, con una flotta che rappresenta generazioni diverse di progettazione e costruzione navale.
Per DENZA, l’appuntamento in Sardegna si inserisce nella fase che precede il debutto commerciale europeo. La partecipazione non comporta annunci su nuovi modelli o accordi legati alla Rolex Swan Cup, ma concentra l’attenzione sul posizionamento della Z9GT e sulle tecnologie che il marchio intende portare nel nuovo mercato.
L’evento si chiuderà il 19 settembre. Il comunicato non fornisce ulteriori indicazioni sulle attività previste dal brand durante le giornate di regata né sulle modalità con cui il pubblico potrà vedere la vettura.
FAQ
Quando si svolge la Rolex Swan Cup 2026?
La manifestazione è in programma a Porto Cervo dal 13 al 19 settembre 2026.
Quale auto porta DENZA a Porto Cervo?
DENZA presenta la Z9GT, modello basato sulla piattaforma proprietaria e3 e dotato di una configurazione a tre motori.
Quanti yacht partecipano alla Rolex Swan Cup?
La flotta annunciata comprende 170 yacht Swan, rappresentativi di oltre 90 modelli e sei decenni di storia del cantiere.
Quale anniversario celebra Nautor Swan?
La Rolex Swan Cup 2026 celebra il 60° anniversario dalla fondazione di Nautor Swan.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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