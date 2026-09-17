 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra

DENZA porta la Z9GT alla Rolex Swan Cup di Porto Cervo

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/DENZA porta la Z9GT alla Rolex Swan Cup di Porto Cervo

La notizia in sintesi

  • DENZA partecipa alla Rolex Swan Cup 2026 a Porto Cervo
  • L’evento si svolge dal 13 al 19 settembre
  • In esposizione la DENZA Z9GT basata sulla piattaforma e3
  • La regata celebra 60 anni dalla fondazione di Nautor Swan

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

AMHVMU braccioli Centrale portaoggetti,per Denza Z9GT

【Modelli compatibili:】: Per Denza Z9GT. · 【Struttura in ABS di alta qualità, facile da pulire】: Realizzato in ABS di alta qualità, il vano portaoggetti centrale resiste all’usura e alla deformazione per prestazioni di lunga durata. Basta pulirlo con un panno umido per una pulizia e una manutenzione senza sforzo. · 【Riduzione del rumore, maggiore comfort】: Il vano portaoggetti è dotato di un tappetino in gomma antiscivolo e antigraffio. Occhiali da sole e oggetti personali rimangono saldamente al loro posto durante la guida, senza scivolamenti o fastidiosi rumori su strade sconnesse. Riduce le vibrazioni e migliora il comfort di guida.

Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

DENZA, marchio premium del Gruppo BYD, partecipa alla Rolex Swan Cup 2026 in programma a Porto Cervo dal 13 al 19 settembre. La presenza del costruttore automobilistico alla 23ª edizione della manifestazione velica ruota attorno alla DENZA Z9GT, modello che sarà presentato nella cornice della Costa Smeralda.

L’iniziativa mette insieme un evento dedicato agli yacht Swan e l’ingresso di DENZA nel mercato europeo, previsto nel 2026 secondo quanto comunicato dall’azienda. Per il marchio, la tappa sarda è un’occasione di visibilità presso il pubblico internazionale riunito per la regata.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La Rolex Swan Cup coincide quest’anno con il 60° anniversario della fondazione di Nautor Swan, cantiere finlandese specializzato nella produzione di yacht. L’organizzazione prevede la partecipazione di 170 imbarcazioni Swan, appartenenti a oltre 90 modelli che coprono sei decenni di storia del cantiere.

foto nel testo 2

La Z9GT al centro della presenza DENZA

Il veicolo indicato da DENZA per l’evento è la Z9GT. Secondo le informazioni diffuse nel comunicato, l’auto utilizza la piattaforma proprietaria e3 e una configurazione con tre motori. Fra le dotazioni tecniche citate figurano inoltre il sistema Vehicle Motion Control e l’architettura Cell-to-Body.

L’azienda collega queste soluzioni alla rigidità della struttura, all’efficienza e alla precisione dinamica del modello. Non vengono invece comunicati dati relativi a potenza, autonomia, prezzi o tempi di commercializzazione della Z9GT in Europa.

DENZA è stata fondata nel 2010 come partnership tra BYD e Daimler e ha lanciato il primo veicolo nel 2014. Nel piano annunciato per l’Europa, il marchio dovrebbe arrivare nel 2026 con una gamma iniziale composta da tre modelli, guidata dalla Z9GT.

La flotta e l’anniversario di Nautor Swan

Accanto alle imbarcazioni più recenti, la Rolex Swan Cup 2026 ospita Tarantella, identificata come Swan 36-001. Si tratta del primo Swan costruito dal cantiere nel 1966 e restaurato recentemente, secondo quanto riportato nel comunicato. La sua presenza collega l’anniversario del marchio alla storia della produzione nautica di Nautor Swan.

La manifestazione riunisce quindi modelli storici e yacht ad alte prestazioni della gamma contemporanea. Porto Cervo ospita l’evento per una settimana, con una flotta che rappresenta generazioni diverse di progettazione e costruzione navale.

foto nel testo 3

Per DENZA, l’appuntamento in Sardegna si inserisce nella fase che precede il debutto commerciale europeo. La partecipazione non comporta annunci su nuovi modelli o accordi legati alla Rolex Swan Cup, ma concentra l’attenzione sul posizionamento della Z9GT e sulle tecnologie che il marchio intende portare nel nuovo mercato.

L’evento si chiuderà il 19 settembre. Il comunicato non fornisce ulteriori indicazioni sulle attività previste dal brand durante le giornate di regata né sulle modalità con cui il pubblico potrà vedere la vettura.

FAQ

Quando si svolge la Rolex Swan Cup 2026?

La manifestazione è in programma a Porto Cervo dal 13 al 19 settembre 2026.

Quale auto porta DENZA a Porto Cervo?

DENZA presenta la Z9GT, modello basato sulla piattaforma proprietaria e3 e dotato di una configurazione a tre motori.

Quanti yacht partecipano alla Rolex Swan Cup?

La flotta annunciata comprende 170 yacht Swan, rappresentativi di oltre 90 modelli e sei decenni di storia del cantiere.

Quale anniversario celebra Nautor Swan?

La Rolex Swan Cup 2026 celebra il 60° anniversario dalla fondazione di Nautor Swan.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori cuffie wireless di agosto 2026AudioLe migliori cuffie wireless per TV di agosto 2026Macchine da caffèLe migliori macchine da caffè a cialde E.S.E. di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
INTERNET
Cloudflare separa ricerca e addestramento AI nei controlli crawler
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#2
EVENTI
Milano Digital Week esplora la Città Generativa allo Smart City Lab
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 14 set
#3
INTERNET
Secsolutionforum torna a BolognaFiere con oltre 100 eventi sulla sicurezza
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#4
INTERNET
Lidl lancia l’aspirapolvere Silvercrest ricaricabile a 89 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
#5
MOTORI
Hyundai lancia myHyundaiTestDrive per prenotare test drive online
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 16 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.