OMODA X debutta all’International User Summit con un nuovo crossover

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🍃 Aspiratore e Soffiatore portatile 2in1 Aspiral DuoAir. Pulizia senza fili e senza sforzo, leggero e compatto è l’ideale per auto, casa e ufficio. Ricaricabile tramite cavo USB incluso · 🌬 A differenza dei comuni aspiratori che faticano a raggiungere gli angoli più stretti e nascosti, questo aspiratore rimuove facilmente peli, polvere e briciole da sedili auto, cruscotti, tastiere, binari degli infissi e tappetini. Per una pulizia più precisa anche nei punti più difficili da raggiungere · 💯 Dotato di 4 accessori pensati per ogni esigenza, un kit completo di tutto il necessario in un’unica confezione: becuccio lungo e sottile per spazi angusti, spazzola per tessuti delicati, bocchetta e prolunga per modalità soffiatore. L’unione di aspirazione e soffiaggio permette di pulire a fondo qualsiasi superficie con un solo strumento versatile