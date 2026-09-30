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OMODA X debutta all’International User Summit con un nuovo crossover

OMODA X debutta all’International User Summit con un nuovo crossover

30 Settembre 2026

30 Settembre 2026/Home/MOTORI/OMODA X debutta all’International User Summit con un nuovo crossover

La notizia in sintesi

  • OMODA presenterà il crossover OMODA X il 20 ottobre durante OMODA X NIGHT.
  • Il debutto avverrà nell’ambito dell’International User Summit, in programma dal 18 al 24 ottobre.
  • Il modello combina elementi stilistici delle sportive e dei fuoristrada, secondo il marchio.
  • OMODA X si aggiungerà alla gamma italiana già composta da quattro modelli.

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OMODA presenterà il nuovo crossover OMODA X il 20 ottobre, in occasione dell’evento OMODA X NIGHT. Il debutto mondiale del modello è inserito nel calendario dell’International User Summit, previsto dal 18 al 24 ottobre.

Il nuovo veicolo è destinato ad ampliare la famiglia OMODA, marchio di Chery presente in Italia dal luglio 2024. L’azienda colloca il modello nel segmento dei crossover, con una carrozzeria che punta a combinare alcuni richiami delle auto sportive con caratteristiche estetiche associate ai veicoli fuoristrada.

Un crossover tra impostazione sportiva e rialzata

Le prime indicazioni diffuse dal costruttore riguardano soprattutto il linguaggio stilistico. OMODA X avrà linee geometriche marcate, una silhouette dal profilo deciso e un’impostazione rialzata. Il marchio parla di estetica “Mecha”, definizione utilizzata per identificare il linguaggio di design già adottato dalla famiglia OMODA.

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Secondo quanto comunicato dall’azienda, la carrozzeria cercherà di unire proporzioni e tensione dinamica tipiche delle sportive a volumi più robusti, riferiti al mondo off-road. Non sono stati invece diffusi dettagli sulle motorizzazioni, sulle dimensioni, sugli interni, sulle dotazioni tecnologiche o sulla data di arrivo del modello sul mercato italiano.

Per il lancio è stata scelta la campagna “CROSSVOLUTION”, con cui il costruttore intende presentare il crossover come una categoria capace di raccogliere influenze stilistiche diverse. Il materiale di comunicazione associa il progetto a una clientela giovane adulta e utilizza anche il messaggio “Own My Edge”.

Il nome OMODA X si affianca così a una strategia di prodotto concentrata sui SUV e sui crossover. Il modello sarà svelato davanti al pubblico dell’International User Summit, appuntamento organizzato dal marchio e programmato nella stessa settimana del lancio.

La gamma già disponibile in Italia

In Italia, OMODA ha progressivamente ampliato l’offerta nel corso del 2026. La gamma comprende OMODA 5, proposta con motore benzina, full hybrid SHS-H ed elettrico, oltre ai SUV Super Hybrid SHS-P OMODA 7 e OMODA 9.

Fa parte dell’offerta anche OMODA 4, crossover compatto di segmento B presentato in anteprima nazionale al Salone Auto Torino. Con l’arrivo di OMODA X, il marchio aggiungerà quindi un ulteriore modello alla propria proposta italiana, pur senza indicare nel comunicato quando inizierà la commercializzazione nel Paese.

OMODA & JAECOO riferisce di avere superato, a livello globale, il milione di vetture vendute in tre anni e di essere presente in 77 mercati, 22 dei quali europei. Il marchio opera sotto il gruppo Chery, che gestisce in Italia la distribuzione attraverso Chery Italy.

La presentazione del 20 ottobre dovrà chiarire le specifiche tecniche e il posizionamento commerciale di OMODA X. Per ora, le informazioni disponibili definiscono il nuovo crossover principalmente attraverso il design e il suo inserimento nella futura gamma del marchio.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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