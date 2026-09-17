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LG lancia in Italia i frigoriferi InstaView Fit & Max

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/INTERNET/LG lancia in Italia i frigoriferi InstaView Fit & Max

La notizia in sintesi

  • LG presenta la gamma di frigoriferi InstaView Fit & Max.
  • La serie comprende quattro modelli, da 60 a 90 centimetri.
  • InstaView consente di vedere il contenuto bussando due volte sul pannello.
  • I frigoriferi sono disponibili da oggi online e nei negozi di elettronica.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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LG GBBS322CPY Frigorifero Combinato Larghezza 60 cm Fit & Max, Classe C, Raffreddamento Ottimizzato con AI Saving, Total No Frost, Door e Linear Cooling, 375 L, Smart Inverter, Wi-Fi, Prime Silver

DIMENSIONI FIT & MAX: Il frigorifero combinato che si adatta alla tua cucina e alle tue abitudini, offrendoti massima capacità e freschezza in soli 60 cm · APERTURA PORTE A FILO MURO: Con LG hai finalmente un frigorifero di larghezza 60 cm che si installa facilmente anche vicino alla parete, senza urti o ingombri · AI INVERTER: L’Intelligenza Artificiale impara dalle tue abitudini di utilizzo del frigo per garantire freschezza ottimale degli alimenti e consumi intelligenti

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LG Electronics ha annunciato il lancio in Italia della nuova gamma di frigoriferi InstaView Fit & Max, una serie che riunisce modelli combinati, Multidoor e French Door con larghezze comprese tra 60 e 90 centimetri. I prodotti sono disponibili da oggi sul negozio online LG e nei punti vendita di elettronica di consumo.

La novità riguarda l’estensione della tecnologia InstaView alla linea Fit & Max, introdotta dall’azienda all’inizio dell’anno sui frigoriferi combinati e poi sui Multidoor Slim. Il sistema InstaView utilizza un pannello in vetro che consente di visualizzare il contenuto del frigorifero bussando due volte sulla superficie, evitando di aprire subito la porta.

Quattro formati per cucine di dimensioni diverse

La famiglia è composta da quattro configurazioni: il combinato da 60 centimetri GBGS514CEV, il combinato da 70 centimetri GBGW92GCEV, il Multidoor da 83 centimetri GMGS50DEEP e il French Door da 90 centimetri GMVW50DDMB. La proposta punta quindi a coprire diverse esigenze di installazione e di capacità, mantenendo l’impostazione progettuale Fit & Max.

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Secondo quanto indicato da LG, l’approccio Fit & Max è pensato per aumentare lo spazio disponibile all’interno dell’elettrodomestico senza ampliare l’ingombro esterno. La tecnologia InstaView, invece, è presente su tutte le principali configurazioni della nuova linea e viene associata dall’azienda a una minore dispersione di aria fredda durante l’uso quotidiano.

I modelli possono integrare, a seconda della versione, Linear Cooling, Door Cooling+ e Multi Air Flow. Si tratta di sistemi destinati a mantenere più uniforme la temperatura nel vano frigorifero e a distribuire l’aria fredda. Sono previsti anche scomparti per differenti categorie di alimenti, cassetti con temperatura regolabile, zone per frutta e verdura, filtri antiodore, portabottiglie e ripiani adatti a contenitori e bottiglie di grandi dimensioni.

Funzioni AI e gestione tramite smartphone

La nuova serie include funzioni basate sull’intelligenza artificiale. AI Fresh apprende le abitudini d’uso e modifica automaticamente la temperatura interna del frigorifero. AI Saving Mode, invece, interviene sul funzionamento del compressore con tecnologia AI Inverter in relazione alle esigenze di utilizzo.

LG dichiara una riduzione dei consumi fino al 20% con AI Saving Mode rispetto al funzionamento standard. Il dato deriva da test interni condotti dall’azienda in condizioni controllate; il comunicato precisa che i risultati possono cambiare in base alle modalità di utilizzo e all’ambiente di installazione.

Tutti i frigoriferi della gamma sono compatibili con l’app LG ThinQ, attraverso la quale gli utenti possono monitorare e controllare a distanza le principali funzioni, modificare alcune impostazioni e accedere agli strumenti disponibili dallo smartphone.

Il modello GBGW92GCEV

Tra i prodotti presentati figura il GBGW92GCEV, frigorifero combinato da 70 centimetri. Il modello ha una capacità netta dichiarata di 465 litri ed è dotato di finitura Essence Black Steel e interni neri. LG indica per questo apparecchio una classe energetica C e una rumorosità di 33 dB.

Il GBGW92GCEV monta inoltre un compressore Smart Inverter con garanzia di 10 anni. Per caratteristiche dimensionali e livello sonoro dichiarato, il modello si rivolge anche a chi deve collocare il frigorifero in ambienti domestici aperti, dove il rumore dell’elettrodomestico può essere più percepibile.

Con l’arrivo della linea InstaView Fit & Max, LG amplia dunque il catalogo dei frigoriferi dotati di pannello InstaView e di funzioni di gestione intelligente. La disponibilità immediata riguarda sia il canale diretto dell’azienda sia i negozi di elettronica di consumo.

FAQ

Quali modelli include la gamma LG InstaView Fit & Max?

La gamma comprende GBGS514CEV da 60 cm, GBGW92GCEV da 70 cm, GMGS50DEEP da 83 cm e GMVW50DDMB da 90 cm.

Come funziona la tecnologia InstaView?

Il pannello in vetro permette di vedere il contenuto del frigorifero bussando due volte sulla sua superficie.

Quanto può ridurre i consumi AI Saving Mode?

LG dichiara una riduzione fino al 20% rispetto al funzionamento standard, sulla base di test interni in condizioni controllate.

Qual è la capacità del frigorifero GBGW92GCEV?

Il modello combinato da 70 centimetri GBGW92GCEV ha una capacità netta dichiarata di 465 litri.

Qual è la fonte delle informazioni su questi frigoriferi?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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