5 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Braun presenta NEVO, il rasoio con 250 lame e tecnologia AeroTouch

La notizia in sintesi Braun ha presentato NEVO, un rasoio elettrico con tecnologia AeroTouch e corpo unico in acciaio inossidabile.

La testina comprende 250 lame; un processore regola la potenza in base alla barba e ai contorni del viso.

Il display a colori fornisce indicazioni sulla manutenzione senza richiedere il collegamento a un’app.

La batteria offre fino a 60 minuti di autonomia; BraunCare+ prevede una garanzia estesa fino a cinque anni.

Braun ha presentato il 2 luglio 2026 NEVO, un nuovo rasoio elettrico che introduce la tecnologia di taglio AeroTouch, un manico ricavato da un unico pezzo di acciaio inossidabile e un display a colori per le indicazioni di manutenzione. Il prodotto punta a combinare una rasatura profonda con un minore attrito sulla pelle, secondo quanto dichiarato dall’azienda. La dotazione comprende anche un sistema automatico di pulizia e una custodia con funzione di ricarica.

Le novità riguardano sia la testina sia la gestione quotidiana del dispositivo: il rasoio adatta la potenza alla barba, segnala quando intervenire per la cura degli elementi di taglio e può essere utilizzato a secco o sotto la doccia. Al prodotto si affianca il servizio BraunCare+, che include assistenza dedicata e la possibilità di estendere la garanzia.

La testina AeroTouch e la regolazione della potenza

Il sistema AeroTouch utilizza una testina con 250 lame e una lamina progettata per ridurre l’attrito durante il passaggio sul viso. Braun descrive lo scorrimento come “leggero come l’aria” e sostiene che questa configurazione consenta di limitare le irritazioni senza rinunciare alla profondità del taglio. Si tratta degli obiettivi dichiarati dal produttore per la nuova tecnologia.

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Alla componente meccanica si aggiunge il Processore Intelligente NEVO. Attraverso il sensore del sistema di rasatura, il processore modifica la potenza in funzione della densità della barba e dei contorni del viso. L’adattamento avviene quindi durante l’utilizzo, per adeguare il funzionamento degli elementi di taglio alle diverse zone da radere.

Oliver Grabes, Head of Design di Braun, ha dichiarato:

“In Braun, ci siamo prefissati di reinventare l’esperienza di rasatura, il che ha portato allo sviluppo della tecnologia di rasatura AeroTouch™ – un sistema di taglio progettato per un attrito ultra-basso sulla pelle e un’elevata efficienza – e un nuovo design ergonomico e durevole del prodotto, realizzato in acciaio inossidabile. Questa combinazione unica nel suo genere rende Braun NEVO il nostro miglior rasoio di sempre, stabilendo un nuovo standard per una pelle liscia.”

Display e manutenzione automatica

Il display LED a colori mostra informazioni in tempo reale e suggerimenti personalizzati per la manutenzione. Tra le indicazioni previste c’è il momento in cui effettuare la pulizia attraverso lo Smart Care Centre NEVO 7in1. Per ricevere questi avvisi non è necessario collegare il rasoio a un’app: le informazioni vengono visualizzate direttamente sul dispositivo.

Il sistema Smart Care NEVO 7in1 svolge automaticamente le operazioni di pulizia, lubrificazione e ricarica. Braun indica per la nuova unità un formato più piccolo del 15% rispetto ai modelli precedenti. Il caricatore frontale è inoltre concepito per facilitarne la sostituzione. La manutenzione viene così suddivisa tra le segnalazioni sul rasoio e le operazioni eseguite dalla base.

Materiali, autonomia e utilizzo sotto la doccia

Il manico è ottenuto da un solo pezzo di acciaio inossidabile, con tecniche di lavorazione derivate dall’industria automobilistica di fascia alta. La scelta del materiale e della costruzione è legata, nelle intenzioni del produttore, alla resistenza del dispositivo nel tempo e all’ergonomia durante la rasatura.

Una ricarica completa permette fino a 60 minuti di funzionamento. Quando la batteria è scarica, la ricarica rapida di cinque minuti fornisce energia sufficiente per una rasatura completa, secondo i dati diffusi da Braun. Il rasoio è dichiarato completamente impermeabile e può essere impiegato sia per la rasatura a secco sia durante la doccia.

La PowerCase aggiunge una riserva di energia per l’utilizzo lontano dalla presa elettrica. L’azienda dichiara che la custodia estende l’autonomia della batteria del 50% e consente fino a sei settimane di rasatura senza ricaricare.

Assistenza e garanzia con BraunCare+

Per i proprietari di NEVO è previsto l’accesso alla piattaforma BraunCare+, con assistenza personalizzata, consigli e tutorial dedicati all’uso del dispositivo. Il servizio comprende anche una garanzia estesa fino a cinque anni. Accanto alle modifiche alla testina e ai materiali, la proposta introduce quindi strumenti per accompagnare la manutenzione e l’utilizzo del rasoio nel tempo.