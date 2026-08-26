26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/NVIDIA porta l’IA al centro del gaming alla Gamescom 2026

La notizia in sintesi NVIDIA porta alla Gamescom 2026 nuove tecnologie RTX basate sull’intelligenza artificiale.

porta alla Gamescom 2026 nuove tecnologie RTX basate sull’intelligenza artificiale. DLSS 4.5 migliora ray tracing, ricostruzione dell’immagine e frame generation nel cloud.

RTX Spark punta a unire gaming, creazione e agenti AI nei nuovi PC Windows.

ACE estende l’AI agli NPC, mentre RTX Remix aggiorna giochi storici.





NVIDIA accelera sull’AI per il gaming

NVIDIA ha presentato alla Gamescom 2026 di Colonia, in Germania, una serie di novità che collocano l’intelligenza artificiale al centro del gaming su PC, dispositivi compatti e cloud. L’annuncio riguarda DLSS 4.5 Ray Reconstruction, RTX Remix, NVIDIA ACE, RTX Spark e GeForce NOW: tecnologie diverse, ma orientate a migliorare resa grafica, accessibilità e comportamento dei personaggi nei videogiochi.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La strategia si rivolge sia ai giocatori sia agli sviluppatori e ai modder, con strumenti che intervengono sul rendering, sul recupero di titoli del passato e sulle esperienze multiplayer. Il motivo è rendere le tecnologie RTX parte stabile dell’ecosistema Windows e cloud, non soltanto un’opzione per configurazioni di fascia alta.

Al centro dell’aggiornamento c’è DLSS 4.5 Ray Reconstruction, disponibile immediatamente secondo NVIDIA, con un Transformer di seconda generazione e un denoiser AI più ampio ed efficiente. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità del ray tracing con ombre più definite, maggiore dettaglio e un’illuminazione spaziale più accurata.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La tecnologia è attesa da settembre anche in Turok, Prototype e Fallout 4. Il dato rilevante è l’estensione delle novità a giochi già pubblicati: la qualità visiva viene aggiornata senza limitare l’intervento alle nuove produzioni.

Rendering, modding e hardware nello stesso progetto

DLSS 4.5 non punta esclusivamente agli incrementi prestazionali. La Ray Reconstruction agisce sull’immagine prodotta dal ray tracing, un passaggio significativo per il rendering ibrido, dove stabilità e coerenza visiva restano elementi decisivi insieme al numero di fotogrammi.

RTX Remix amplia questa linea con strumenti per il modding, integrazione nella gestione degli asset tramite Blender, supporto a PCSX2 e integrazione ufficiale di DLSS 4.5. Il progetto mostra come l’aggiornamento tecnico dei cataloghi storici possa dipendere anche dalle community, oltre che dagli editori originali.

Il 25 agosto è prevista la disponibilità di Painkiller RTX, mod gratuita per il gioco originale su GOG. Quindici livelli vengono rimasterizzati con path tracing, illuminazione volumetrica e un sistema particellare aggiornato, mentre per Morrowind sono previste ricostruzioni di Seyda Neen, della Mages Guild e di Balmora attraverso path tracing e DLSS 4.5.

La stessa architettura si estende a NVIDIA ACE, piattaforma che consente agli sviluppatori di progettare NPC capaci di comprendere input vocali e reagire alle azioni del giocatore. Krafton sta già impiegando ACE per compagni di squadra basati sull’AI in PUBG; Aniimo, atteso all’inizio del 2027, dovrebbe permettere ai giocatori di parlare con le creature, insegnare abilità e incontrare personalità differenti.

Per il settore, la differenza è sostanziale: l’AI non viene proposta soltanto come supporto grafico, ma come componente del gameplay. La sperimentazione potrà rendere i personaggi meno vincolati a sequenze di comportamenti predeterminati, anche se l’effettivo impatto sul game design dipenderà dall’uso che ne faranno gli studi.

RTX Spark riunisce invece gaming ad alte prestazioni, creazione di contenuti e modelli AI in dispositivi molto compatti. NVIDIA indica fino a 100 FPS a 1440p con ray tracing e DLSS in prodotti spessi 14 millimetri, oltre al supporto per modelli fino a 120 miliardi di parametri e al Windows Agent Framework.

Il lancio è previsto in autunno. Electronic Arts, Embark e Ubisoft affiancano i partner annunciati a maggio, tra cui Krafton, NetEase, Riot Games e XBOX; sono citati EA SPORTS F1 25, Apex Legends, Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders e THE FINALS.

Stéphane Jankowski, executive producer di Ubisoft, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare Anno 117: Pax Romana a una nuova generazione di PC RTX-powered”. NVIDIA lavora inoltre con EA per il supporto nativo di EA Javelin Anticheat su RTX Spark, incluso EA SPORTS F1 25.

GeForce NOW riduce la dipendenza dall’hardware

GeForce NOW integra subito DLSS 4.5, Ray Reconstruction e Frame Generation dinamica in centinaia di giochi. La libreria dovrebbe includere anche Control Resonant, Metro 2039 e Gears of War: E-Day, rafforzando il ruolo del cloud come alternativa a un PC aggiornato localmente.

Il servizio introduce il collegamento degli account GOG tramite Single Sign-On, lo streaming nativo sulle Steam Machine e il supporto ufficiale per il browser Firefox. Entro l’autunno 2026 sono previsti acquisti diretti degli abbonamenti e l’integrazione nei nuovi Amazon Fire TV Stick 4K.

Anche l’app NVIDIA riceve ad agosto controlli per DLSS 4.5, gestione del Resizable BAR per singola applicazione e impostazioni per display G-SYNC Pulsar. La conseguenza pratica è un’offerta più connessa: qualità RTX, anti-cheat, hardware compatto e cloud vengono sviluppati come parti della stessa infrastruttura.

FAQ

Che cos’è DLSS 4.5 Ray Reconstruction?

È un aggiornamento DLSS con Transformer di seconda generazione e denoiser AI, pensato per ombre, dettagli e illuminazione ray tracing più accurati.

Quando arriva RTX Spark?

RTX Spark è previsto in autunno e riunisce tecnologie RTX, gaming Windows, creazione di contenuti e agenti AI in dispositivi compatti.

Quali giochi supporteranno RTX Spark?

Tra i titoli indicati figurano EA SPORTS F1 25, Apex Legends, Anno 117: Pax Romana, ARC Raiders e THE FINALS.

Come cambia GeForce NOW?

GeForce NOW aggiunge DLSS 4.5, collegamento GOG Single Sign-On, streaming nativo sulle Steam Machine e supporto ufficiale per Firefox.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su NVIDIA Blog e Tom’s Hardware; ogni articolo è supervisionato umanamente prima della pubblicazione.