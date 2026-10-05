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MSI annuncia sconti Prime Day su monitor QD-OLED e componenti PC

MSI annuncia sconti Prime Day su monitor QD-OLED e componenti PC

5 Ottobre 2026

5 Ottobre 2026/Home/INTERNET/MSI annuncia sconti Prime Day su monitor QD-OLED e componenti PC

La notizia in sintesi

  • MSI annuncia offerte Amazon Prime Day su monitor, componenti hardware, schede madri e PC All-in-One.
  • Il monitor MAG 321UPX QD-OLED costerà 597 euro; altri due modelli saranno proposti a 599 euro.
  • Due iniziative abbinano Onimusha: Way of the Sword e Control Resonant all’acquisto di prodotti selezionati.
  • La promozione Autumn Pack offre Steam Code fino a 60 euro e termina il 13 dicembre.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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MSI MAG 321UPX QD-OLED, monitor da gioco Quantum Dot OLED da 32 pollici, 4K UHD, 3840 x 2160, 0,03 ms, 240 Hz, True Black HDR 400, 90 W USB tipo C, HDMI, porta DP

OLED True Black con High HDR · Schermo ultra ampio 16:9 · MSI OSD da gioco

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msi MPG 271QRX QD-OLED Gaming Monitor 27", 2560 x 1440, 360Hz / 0,03ms

🔲QUANTUM DOT OLED – MPG 271QRX QD-OLED combina la conversione del colore Quantum Dot a 10bit con pixel OLED auto-emissivi = oscurità senza pari. Tempo di risposta d’élite. Ottima struttura dei subpixel migliora la nitidezza dell’immagine · 🔲26,5" WQHD, 10-BIT COLOUR – Un pannello Quantum Dot OLED offre 1,07 mrd di colori (10-bit, 99% DCI-P3) con precisione cromatica Delta E ≤2. VESA DisplayHDR True Black 400 certificato (rapporto di contrasto nativo 1500000:1) e luminosità fino a 1000 nits. · 🔲360 HZ REFRESH RATE, 0,03MS RESPONSE TIME – refresh rate di 360 Hz e tempo di risposta bassissimo di 0,03 ms (GtG). Incredibile classificazione VESA ClearMR 13000. Un dissipatore di grafene (senza ventola) migliora la durata del pannello.

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MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 – Scheda madre ATX, supporta processori Intel Core 14a, 13a e 12a gen (LGA 1700), DDR4 fino a 5333MHz OC, 1x PCIe 4.0 x16, 2 x M.2 Gen4, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E

14ª, 13ª e 12ª GENERAZIONE – La B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 (ATX) utilizza un sistema di alimentazione a 12 Duet Rail (75A, P-PAK) VRM per il chipset Intel B760 (LGA 1700, processori Core di 14ª, 13ª e 12ª generazione); · RAFFREDDAMENTO INTEGRATO – Il raffreddamento VRM include pad termici MOSFET da 7 W/mK e un dissipatore esteso; comprende dissipatore chipset, M.2 Shield Frozr, un connettore dedicato per pompe e ventole, e PCB a 6 strati con rame ispessito da 2 oz · MEMORIA DDR4, SLOT PCIe 4.0 x16 – 4 slot DDR4 DIMM con circuito isolato Memory Boost per overclocking (1DPC 1R, 5333+ MHz); 1 slot PCIe 4.0 x16 (128GB/s) supporta schede grafiche e include Steel Armor

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MSI PRO Z790-P WIFI Scheda madre ATX – Supporta processori Intel di 14a, 13a e 12a generazione, LGA 1700 DrMOS 55A, DDR5 Memory Boost 7000+MHz/OC, PCIe 5.0 e 4.0 x16, 4 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E, 2.5G LAN

14°, 13° e 12° GEN CORE, ALTE PRESTAZIONI – PRO Z790-P WIFI dispone di un VRM a 14 Rail Duet Power System (55A, DrMOS) per il chipset Intel Z790 (LGA 1700, 14°, 13° e 12° Gen Core) con architettura Core Boost per soddisfare le elevate esigenze di potenza del numero di core della CPU · RAFFREDDAMENTO INTEGRATO – Il raffreddamento del VRM è garantito da pad termici MOSFET da 7W/mK e da un dissipatore esteso; include un dissipatore per il chipset, M.2 Shield Frozr, un header dedicato per il raffreddamento delle ventole a pompa e un PCB a 6 strati per server con rame ispessito da 2 oz · MEMORIA DDR5, SLOT PCIe 5.0 e 4.0 x16 – 4 slot DIMM DDR5 con circuito Memory Boost isolato per l’overclocking (1DPC 1R, 7000+ MHz); uno slot PCIe 5.0 x16 Steel Armor supporta la scheda grafica primaria (slot PCIe 4.0 x16 secondario)

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MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI, Scheda madre ATX – Compatibile con Processori AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5 – VRM 80A SPS, Memory Boost DDR5 8400+ MT/s (OC), PCIe 5.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, LAN 5G

POTENZA ESTREMA – SUPPORTA I PROCESSORI RYZEN 9000 AD ALTE PRESTAZIONI – La MAG X870E TOMAHAWK WIFI utilizza un sistema di alimentazione a 14 Duet Rail (80A, SPS) VRM per il chipset AMD X870E (AM5, Ryzen 9000 / 8000 / 7000) con Core Boost · FROZR GUARD – Funzionalità di raffreddamento premium come pad termici MOSFET da 7W/mK, pad termici aggiuntivi per choke e dissipatore esteso; Include dissipatore chipset, EZ M.2 Shield Frozr II doppio lato, header Combo-fan (per pump e sistema) (3A). · MEMORIA DDR5, SLOT PCIe 5.0 x16 – 4 x slot DDR5 DIMM SMT consentono velocità estreme di overclocking della memoria (1DPC 1R, 8400+ MT/s); 1 x slot PCIe 5.0 x16 SMT (128GB/s) con Steel Armor II supporta le schede grafiche più avanzate

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msi NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC Black Scheda grafica 16GB GDDR7 (30 Gbps / 256 bit), raffreddamento a tripla ventola (3 x STORMFORCE Fan) – HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready

GPU NVIDIA GEFORCE RTX 5080 – Architettura Blackwell all’avanguardia con funzionalità estreme di ray tracing RTX di 4a generazione (4K/UHD) e memoria GDDR7 da 16 GB (30 Gb/s); Supporta prestazioni di frame rate migliorate DLSS 4.0. · LO STILE MSI INSPIRE – RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK è una variante GPU overcloccata in fabbrica della RTX 5080 16G INSPIRE 3X BLACK. È la scelta ideale per giocatori e creatori che cercano una scheda grafica con un rapporto qualità-prezzo ottimale. · RAFFREDDAMENTO TRIPLE VENTILATORE STORMFORCE: 7 pale testurizzate, cuscinetti a sfera durevoli, ZERO FROZR (0 RPM), piastra in rame nichelato, tubi di calore, dissipatore di calore Airflow Control e cuscinetti termici massimizzando la dissipazione del calore.

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MSI ha annunciato il 5 ottobre le offerte per i prossimi Amazon Prime Day, previsti per l’indomani e mercoledì. I ribassi riguardano monitor da gaming, componenti per assemblare o aggiornare un computer, schede madri e desktop All-in-One. Agli sconti si affiancano due iniziative che abbinano videogiochi all’acquisto di prodotti selezionati e una promozione con Steam Code, destinata a proseguire anche dopo le giornate di offerte Amazon.

La selezione comprende dunque sia dispositivi completi sia singoli elementi della postazione. Per chi cerca un monitor sono indicati prezzi e riduzioni su tre modelli QD-OLED; per chi interviene sul computer, le offerte spaziano dall’alimentazione al raffreddamento, fino alla scheda grafica. Il catalogo dei prodotti coinvolti è consultabile nello store MSI su Amazon.

Monitor QD-OLED da 597 euro

Il MAG 321UPX QD-OLED sarà proposto a 597 euro. MSI indica per questo modello una riduzione di quasi il 35%. Il MAG 272QP QD-OLED X50 e il MPG 271QRX QD-OLED avranno invece lo stesso prezzo di vendita, pari a 599 euro ciascuno: per questi due display il risparmio dichiarato rispetto al listino arriva fino a 300 euro.

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Le cifre annunciate consentono di distinguere le tre proposte senza estendere lo stesso sconto a tutta la gamma. Il prezzo più basso tra i monitor citati è quello del MAG 321UPX, mentre gli altri due modelli condividono il prezzo finale. Percentuali e differenze rispetto al listino sono quelle indicate da MSI per l’iniziativa.

Alimentatori, schede grafiche e computer All-in-One

Tra i componenti, l’alimentatore MPG A1250GS PCIE5 passerà da 239,99 a 139,99 euro. È uno dei prodotti per i quali MSI segnala sconti fino al 41%. Sono inoltre previste offerte sui case delle famiglie MAG PANO e MPG VELOX e sui sistemi di raffreddamento a liquido MAG CORELIQUID, senza prezzi specifici annunciati per questi ultimi.

Le schede madri interessate comprendono B760 GAMING PLUS WIFI, PRO Z790-P WIFI e MAG X870E TOMAHAWK WIFI. Sul fronte della grafica, la NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK sarà disponibile a 1.399 euro. Anche in questo caso, il prezzo riguarda il modello indicato e non l’intera famiglia di schede.

Per l’uso domestico e aziendale rientrano nelle offerte i desktop All-in-One Modern AM242 e AM272P. MSI annuncia per queste serie riduzioni che possono superare i 150 euro, ma non specifica i prezzi finali delle singole configurazioni. Si tratta della parte dell’iniziativa rivolta a chi acquista un computer completo anziché componenti separati.

Videogiochi abbinati agli acquisti e Steam Code

Per i monitor è previsto anche un abbinamento con Onimusha: Way of the Sword. L’acquisto di uno dei modelli QD-OLED selezionati darà accesso al riscatto gratuito di una copia digitale del gioco. L’elenco dei display ammessi e le informazioni sull’iniziativa sono riportati nella pagina dedicata a Onimusha: Way of the Sword: il beneficio riguarda i prodotti selezionati, non indistintamente tutti i monitor del marchio.

Un’altra iniziativa riguarda Control Resonant. Acquistando una scheda grafica MSI GeForce RTX 50, oppure un desktop o un sistema configurato con queste GPU, sarà possibile ottenere un codice per scaricare il videogioco. Le modalità di riscatto sono descritte nella pagina della promozione Control Resonant.

Dal 5 ottobre parte infine Autumn Pack, che prevede Steam Code dal valore massimo di 60 euro per chi acquista una scheda grafica MSI. A differenza degli sconti legati alle giornate Amazon, questa iniziativa resterà attiva fino al 13 dicembre. Il calendario delle opportunità annunciate non si esaurisce quindi con il Prime Day: per le schede grafiche, la promozione Steam proseguirà nelle settimane successive.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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