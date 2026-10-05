5 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/MSI annuncia sconti Prime Day su monitor QD-OLED e componenti PC

La notizia in sintesi MSI annuncia offerte Amazon Prime Day su monitor, componenti hardware, schede madri e PC All-in-One.

Il monitor MAG 321UPX QD-OLED costerà 597 euro; altri due modelli saranno proposti a 599 euro.

Due iniziative abbinano Onimusha: Way of the Sword e Control Resonant all’acquisto di prodotti selezionati.

La promozione Autumn Pack offre Steam Code fino a 60 euro e termina il 13 dicembre.

MSI ha annunciato il 5 ottobre le offerte per i prossimi Amazon Prime Day, previsti per l’indomani e mercoledì. I ribassi riguardano monitor da gaming, componenti per assemblare o aggiornare un computer, schede madri e desktop All-in-One. Agli sconti si affiancano due iniziative che abbinano videogiochi all’acquisto di prodotti selezionati e una promozione con Steam Code, destinata a proseguire anche dopo le giornate di offerte Amazon.

La selezione comprende dunque sia dispositivi completi sia singoli elementi della postazione. Per chi cerca un monitor sono indicati prezzi e riduzioni su tre modelli QD-OLED; per chi interviene sul computer, le offerte spaziano dall’alimentazione al raffreddamento, fino alla scheda grafica. Il catalogo dei prodotti coinvolti è consultabile nello store MSI su Amazon.

Monitor QD-OLED da 597 euro

Il MAG 321UPX QD-OLED sarà proposto a 597 euro. MSI indica per questo modello una riduzione di quasi il 35%. Il MAG 272QP QD-OLED X50 e il MPG 271QRX QD-OLED avranno invece lo stesso prezzo di vendita, pari a 599 euro ciascuno: per questi due display il risparmio dichiarato rispetto al listino arriva fino a 300 euro.

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Le cifre annunciate consentono di distinguere le tre proposte senza estendere lo stesso sconto a tutta la gamma. Il prezzo più basso tra i monitor citati è quello del MAG 321UPX, mentre gli altri due modelli condividono il prezzo finale. Percentuali e differenze rispetto al listino sono quelle indicate da MSI per l’iniziativa.

Alimentatori, schede grafiche e computer All-in-One

Tra i componenti, l’alimentatore MPG A1250GS PCIE5 passerà da 239,99 a 139,99 euro. È uno dei prodotti per i quali MSI segnala sconti fino al 41%. Sono inoltre previste offerte sui case delle famiglie MAG PANO e MPG VELOX e sui sistemi di raffreddamento a liquido MAG CORELIQUID, senza prezzi specifici annunciati per questi ultimi.

Le schede madri interessate comprendono B760 GAMING PLUS WIFI, PRO Z790-P WIFI e MAG X870E TOMAHAWK WIFI. Sul fronte della grafica, la NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK sarà disponibile a 1.399 euro. Anche in questo caso, il prezzo riguarda il modello indicato e non l’intera famiglia di schede.

Per l’uso domestico e aziendale rientrano nelle offerte i desktop All-in-One Modern AM242 e AM272P. MSI annuncia per queste serie riduzioni che possono superare i 150 euro, ma non specifica i prezzi finali delle singole configurazioni. Si tratta della parte dell’iniziativa rivolta a chi acquista un computer completo anziché componenti separati.

Videogiochi abbinati agli acquisti e Steam Code

Per i monitor è previsto anche un abbinamento con Onimusha: Way of the Sword. L’acquisto di uno dei modelli QD-OLED selezionati darà accesso al riscatto gratuito di una copia digitale del gioco. L’elenco dei display ammessi e le informazioni sull’iniziativa sono riportati nella pagina dedicata a Onimusha: Way of the Sword: il beneficio riguarda i prodotti selezionati, non indistintamente tutti i monitor del marchio.

Un’altra iniziativa riguarda Control Resonant. Acquistando una scheda grafica MSI GeForce RTX 50, oppure un desktop o un sistema configurato con queste GPU, sarà possibile ottenere un codice per scaricare il videogioco. Le modalità di riscatto sono descritte nella pagina della promozione Control Resonant.

Dal 5 ottobre parte infine Autumn Pack, che prevede Steam Code dal valore massimo di 60 euro per chi acquista una scheda grafica MSI. A differenza degli sconti legati alle giornate Amazon, questa iniziativa resterà attiva fino al 13 dicembre. Il calendario delle opportunità annunciate non si esaurisce quindi con il Prime Day: per le schede grafiche, la promozione Steam proseguirà nelle settimane successive.