5 Ottobre 2026/Home/INTERNET/MSI annuncia sconti Prime Day su monitor QD-OLED e componenti PC
La notizia in sintesi
- MSI annuncia offerte Amazon Prime Day su monitor, componenti hardware, schede madri e PC All-in-One.
- Il monitor MAG 321UPX QD-OLED costerà 597 euro; altri due modelli saranno proposti a 599 euro.
- Due iniziative abbinano Onimusha: Way of the Sword e Control Resonant all’acquisto di prodotti selezionati.
- La promozione Autumn Pack offre Steam Code fino a 60 euro e termina il 13 dicembre.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
MSI MAG 321UPX QD-OLED, monitor da gioco Quantum Dot OLED da 32 pollici, 4K UHD, 3840 x 2160, 0,03 ms, 240 Hz, True Black HDR 400, 90 W USB tipo C, HDMI, porta DP
OLED True Black con High HDR · Schermo ultra ampio 16:9 · MSI OSD da gioco
msi MPG 271QRX QD-OLED Gaming Monitor 27", 2560 x 1440, 360Hz / 0,03ms
🔲QUANTUM DOT OLED – MPG 271QRX QD-OLED combina la conversione del colore Quantum Dot a 10bit con pixel OLED auto-emissivi = oscurità senza pari. Tempo di risposta d’élite. Ottima struttura dei subpixel migliora la nitidezza dell’immagine · 🔲26,5" WQHD, 10-BIT COLOUR – Un pannello Quantum Dot OLED offre 1,07 mrd di colori (10-bit, 99% DCI-P3) con precisione cromatica Delta E ≤2. VESA DisplayHDR True Black 400 certificato (rapporto di contrasto nativo 1500000:1) e luminosità fino a 1000 nits. · 🔲360 HZ REFRESH RATE, 0,03MS RESPONSE TIME – refresh rate di 360 Hz e tempo di risposta bassissimo di 0,03 ms (GtG). Incredibile classificazione VESA ClearMR 13000. Un dissipatore di grafene (senza ventola) migliora la durata del pannello.
MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 – Scheda madre ATX, supporta processori Intel Core 14a, 13a e 12a gen (LGA 1700), DDR4 fino a 5333MHz OC, 1x PCIe 4.0 x16, 2 x M.2 Gen4, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E
14ª, 13ª e 12ª GENERAZIONE – La B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 (ATX) utilizza un sistema di alimentazione a 12 Duet Rail (75A, P-PAK) VRM per il chipset Intel B760 (LGA 1700, processori Core di 14ª, 13ª e 12ª generazione); · RAFFREDDAMENTO INTEGRATO – Il raffreddamento VRM include pad termici MOSFET da 7 W/mK e un dissipatore esteso; comprende dissipatore chipset, M.2 Shield Frozr, un connettore dedicato per pompe e ventole, e PCB a 6 strati con rame ispessito da 2 oz · MEMORIA DDR4, SLOT PCIe 4.0 x16 – 4 slot DDR4 DIMM con circuito isolato Memory Boost per overclocking (1DPC 1R, 5333+ MHz); 1 slot PCIe 4.0 x16 (128GB/s) supporta schede grafiche e include Steel Armor
MSI PRO Z790-P WIFI Scheda madre ATX – Supporta processori Intel di 14a, 13a e 12a generazione, LGA 1700 DrMOS 55A, DDR5 Memory Boost 7000+MHz/OC, PCIe 5.0 e 4.0 x16, 4 x M.2 Gen4, Wi-Fi 6E, 2.5G LAN
14°, 13° e 12° GEN CORE, ALTE PRESTAZIONI – PRO Z790-P WIFI dispone di un VRM a 14 Rail Duet Power System (55A, DrMOS) per il chipset Intel Z790 (LGA 1700, 14°, 13° e 12° Gen Core) con architettura Core Boost per soddisfare le elevate esigenze di potenza del numero di core della CPU · RAFFREDDAMENTO INTEGRATO – Il raffreddamento del VRM è garantito da pad termici MOSFET da 7W/mK e da un dissipatore esteso; include un dissipatore per il chipset, M.2 Shield Frozr, un header dedicato per il raffreddamento delle ventole a pompa e un PCB a 6 strati per server con rame ispessito da 2 oz · MEMORIA DDR5, SLOT PCIe 5.0 e 4.0 x16 – 4 slot DIMM DDR5 con circuito Memory Boost isolato per l’overclocking (1DPC 1R, 7000+ MHz); uno slot PCIe 5.0 x16 Steel Armor supporta la scheda grafica primaria (slot PCIe 4.0 x16 secondario)
MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI, Scheda madre ATX – Compatibile con Processori AMD Ryzen 9000/8000 / 7000, AM5 – VRM 80A SPS, Memory Boost DDR5 8400+ MT/s (OC), PCIe 5.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, LAN 5G
POTENZA ESTREMA – SUPPORTA I PROCESSORI RYZEN 9000 AD ALTE PRESTAZIONI – La MAG X870E TOMAHAWK WIFI utilizza un sistema di alimentazione a 14 Duet Rail (80A, SPS) VRM per il chipset AMD X870E (AM5, Ryzen 9000 / 8000 / 7000) con Core Boost · FROZR GUARD – Funzionalità di raffreddamento premium come pad termici MOSFET da 7W/mK, pad termici aggiuntivi per choke e dissipatore esteso; Include dissipatore chipset, EZ M.2 Shield Frozr II doppio lato, header Combo-fan (per pump e sistema) (3A). · MEMORIA DDR5, SLOT PCIe 5.0 x16 – 4 x slot DDR5 DIMM SMT consentono velocità estreme di overclocking della memoria (1DPC 1R, 8400+ MT/s); 1 x slot PCIe 5.0 x16 SMT (128GB/s) con Steel Armor II supporta le schede grafiche più avanzate
msi NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Inspire 3X OC Black Scheda grafica 16GB GDDR7 (30 Gbps / 256 bit), raffreddamento a tripla ventola (3 x STORMFORCE Fan) – HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b, SFF Ready
GPU NVIDIA GEFORCE RTX 5080 – Architettura Blackwell all’avanguardia con funzionalità estreme di ray tracing RTX di 4a generazione (4K/UHD) e memoria GDDR7 da 16 GB (30 Gb/s); Supporta prestazioni di frame rate migliorate DLSS 4.0. · LO STILE MSI INSPIRE – RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK è una variante GPU overcloccata in fabbrica della RTX 5080 16G INSPIRE 3X BLACK. È la scelta ideale per giocatori e creatori che cercano una scheda grafica con un rapporto qualità-prezzo ottimale. · RAFFREDDAMENTO TRIPLE VENTILATORE STORMFORCE: 7 pale testurizzate, cuscinetti a sfera durevoli, ZERO FROZR (0 RPM), piastra in rame nichelato, tubi di calore, dissipatore di calore Airflow Control e cuscinetti termici massimizzando la dissipazione del calore.
MSI ha annunciato il 5 ottobre le offerte per i prossimi Amazon Prime Day, previsti per l’indomani e mercoledì. I ribassi riguardano monitor da gaming, componenti per assemblare o aggiornare un computer, schede madri e desktop All-in-One. Agli sconti si affiancano due iniziative che abbinano videogiochi all’acquisto di prodotti selezionati e una promozione con Steam Code, destinata a proseguire anche dopo le giornate di offerte Amazon.
La selezione comprende dunque sia dispositivi completi sia singoli elementi della postazione. Per chi cerca un monitor sono indicati prezzi e riduzioni su tre modelli QD-OLED; per chi interviene sul computer, le offerte spaziano dall’alimentazione al raffreddamento, fino alla scheda grafica. Il catalogo dei prodotti coinvolti è consultabile nello store MSI su Amazon.
Monitor QD-OLED da 597 euro
Il MAG 321UPX QD-OLED sarà proposto a 597 euro. MSI indica per questo modello una riduzione di quasi il 35%. Il MAG 272QP QD-OLED X50 e il MPG 271QRX QD-OLED avranno invece lo stesso prezzo di vendita, pari a 599 euro ciascuno: per questi due display il risparmio dichiarato rispetto al listino arriva fino a 300 euro.
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Le cifre annunciate consentono di distinguere le tre proposte senza estendere lo stesso sconto a tutta la gamma. Il prezzo più basso tra i monitor citati è quello del MAG 321UPX, mentre gli altri due modelli condividono il prezzo finale. Percentuali e differenze rispetto al listino sono quelle indicate da MSI per l’iniziativa.
Alimentatori, schede grafiche e computer All-in-One
Tra i componenti, l’alimentatore MPG A1250GS PCIE5 passerà da 239,99 a 139,99 euro. È uno dei prodotti per i quali MSI segnala sconti fino al 41%. Sono inoltre previste offerte sui case delle famiglie MAG PANO e MPG VELOX e sui sistemi di raffreddamento a liquido MAG CORELIQUID, senza prezzi specifici annunciati per questi ultimi.
Le schede madri interessate comprendono B760 GAMING PLUS WIFI, PRO Z790-P WIFI e MAG X870E TOMAHAWK WIFI. Sul fronte della grafica, la NVIDIA GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK sarà disponibile a 1.399 euro. Anche in questo caso, il prezzo riguarda il modello indicato e non l’intera famiglia di schede.
Per l’uso domestico e aziendale rientrano nelle offerte i desktop All-in-One Modern AM242 e AM272P. MSI annuncia per queste serie riduzioni che possono superare i 150 euro, ma non specifica i prezzi finali delle singole configurazioni. Si tratta della parte dell’iniziativa rivolta a chi acquista un computer completo anziché componenti separati.
Videogiochi abbinati agli acquisti e Steam Code
Per i monitor è previsto anche un abbinamento con Onimusha: Way of the Sword. L’acquisto di uno dei modelli QD-OLED selezionati darà accesso al riscatto gratuito di una copia digitale del gioco. L’elenco dei display ammessi e le informazioni sull’iniziativa sono riportati nella pagina dedicata a Onimusha: Way of the Sword: il beneficio riguarda i prodotti selezionati, non indistintamente tutti i monitor del marchio.
Un’altra iniziativa riguarda Control Resonant. Acquistando una scheda grafica MSI GeForce RTX 50, oppure un desktop o un sistema configurato con queste GPU, sarà possibile ottenere un codice per scaricare il videogioco. Le modalità di riscatto sono descritte nella pagina della promozione Control Resonant.
Dal 5 ottobre parte infine Autumn Pack, che prevede Steam Code dal valore massimo di 60 euro per chi acquista una scheda grafica MSI. A differenza degli sconti legati alle giornate Amazon, questa iniziativa resterà attiva fino al 13 dicembre. Il calendario delle opportunità annunciate non si esaurisce quindi con il Prime Day: per le schede grafiche, la promozione Steam proseguirà nelle settimane successive.
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