WhatsApp Web introduce chiamate e videochiamate senza app

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

WhatsApp Web introduce chiamate audio e video direttamente dal browser.

introduce chiamate audio e video direttamente dal browser. Il rilascio graduale riguarda conversazioni individuali e di gruppo.

Arrivano trasferimento chiamate, sala d’attesa, QuickHD e riduzione del rumore.

Servono browser aggiornato e autorizzazioni per microfono e videocamera.

(Riassunto generato con AI)

WhatsApp Web diventa un client completo

WhatsApp Web ha avviato il rollout delle chiamate audio e video via browser, una novità annunciata da Meta il 28 luglio 2026. Gli utenti di computer desktop e portatili possono ora avviare o ricevere chiamate individuali e di gruppo da web.whatsapp.com, senza installare il client desktop.

La funzione interessa i principali browser, tra cui Chrome, Edge, Safari e Firefox, e punta a colmare uno storico divario della versione Web rispetto alle app mobili. Per utilizzarla occorre associare il browser al proprio account e autorizzare microfono, videocamera e, se necessario, notifiche.

La distribuzione procede a scaglioni: i pulsanti per chiamare potrebbero dunque non comparire subito a tutti gli account. L’estensione delle comunicazioni in tempo reale al browser è particolarmente rilevante per chi usa postazioni condivise, computer aziendali gestiti centralmente, Chromebook o sistemi Linux, dove manca un’app desktop ufficiale di Meta.

La scelta trasforma la pagina Web da complemento della chat a strumento operativo più completo, mantenendo la cifratura end-to-end predefinita per messaggi e chiamate, attivata da WhatsApp nel 2016.

Le funzioni introdotte e i limiti pratici

Oltre alle chiamate, WhatsApp Web integra condivisione dello schermo, reazioni durante la conversazione, cronologia delle chiamate e contatti preferiti. L’interfaccia consente inoltre di scegliere la periferica corretta quando al computer sono collegate webcam, microfoni o cuffie differenti.

La funzione Trasferimento di chiamata permette di spostare una conversazione di gruppo attiva tra smartphone, tablet, browser e app desktop senza chiuderla. Il passaggio riguarda esclusivamente dispositivi già associati allo stesso account: non è quindi un inoltro verso un altro numero telefonico.

Per le chiamate di gruppo arriva anche la Sala d’attesa. Attivando l’opzione “Richiedi approvazione per partecipare” su un link d’invito, l’organizzatore deve autorizzare l’ingresso dei partecipanti prima che accedano alla conversazione.

Sul piano tecnico, QuickHD mira a mostrare il video in alta definizione fin dai primi secondi, mentre la soppressione del rumore filtra i suoni di fondo e può essere gestita dalle impostazioni. Meta non ha però indicato risoluzioni, bitrate o codec: qualità e stabilità restano legate alla rete, ai dispositivi e alle condizioni dei partecipanti.

Il confronto con Google Meet e Microsoft Teams evidenzia che molte di queste capacità erano già diffuse altrove. Il vantaggio competitivo di WhatsApp è la disponibilità nel browser per una base utenti già abituata alla piattaforma.

Un vantaggio concreto per lavoro e mobilità

La continuità tra dispositivi può semplificare il passaggio dal telefono al computer, ad esempio per usare uno schermo più grande, una webcam migliore o cuffie dedicate. Resta da verificare il comportamento durante il cambio tra reti molto diverse, come da connessione mobile a rete aziendale filtrata.

Se la funzione non è ancora visibile, le indicazioni riportate suggeriscono di ricaricare la pagina, aggiornare il browser, controllare i dispositivi collegati e verificare che estensioni di blocco degli script non interferiscano. La gradualità del rollout resta il fattore decisivo per l’effettiva disponibilità.

FAQ

Come chiamare da WhatsApp Web?

Sì, dopo l’attivazione compaiono nelle conversazioni i comandi per chiamate audio e video. Occorre concedere al browser l’accesso a microfono e videocamera.

Le chiamate Web funzionano anche nei gruppi?

Sì, WhatsApp Web supporta chiamate individuali e di gruppo, includendo condivisione dello schermo, reazioni, cronologia delle chiamate e contatti preferiti.

Cos’è il trasferimento delle chiamate?

Sì, consente di continuare una chiamata attiva passando tra smartphone, tablet, browser e desktop senza riagganciare, purché i dispositivi siano associati allo stesso account.

QuickHD garantisce sempre il video in alta definizione?

No, QuickHD punta ad accelerare l’avvio del video ad alta definizione, ma Meta non ha comunicato parametri tecnici precisi e la qualità dipende dalla connessione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, ilsoftware.it e punto-informatico.it, includendo il contesto storico riportato su Moxie Marlinspike e Signal.