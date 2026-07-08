Google vieta su Chrome le estensioni per prediction market con denaro reale

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Google vieta su Chrome Web Store le estensioni per prediction market con denaro reale.

vieta su le estensioni per prediction market con denaro reale. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° agosto 2026.

Aumentano anche gli obblighi su trasparenza e raccolta dei dati degli utenti.

La stretta arriva mentre i prediction market affrontano pressioni legali negli Stati Uniti.

(Riassunto generato con AI)

Google aggiorna le regole di Chrome

Google ha annunciato un aggiornamento delle policy del Developer Program del Chrome Web Store che vieterà le estensioni capaci di facilitare transazioni in denaro reale legate ai prediction market. La misura, riportata nelle ultime ore da più fonti, si applicherà dal 1° agosto 2026 e punta a rafforzare fiducia, trasparenza e sicurezza nell’ecosistema delle estensioni.

Il nuovo quadro normativo riguarda chi sviluppa strumenti browser che consentono operazioni su esiti futuri, senza citare singole piattaforme. Oltre al divieto sui mercati previsionali con soldi reali, Google impone che i dati raccolti siano strettamente necessari allo scopo dichiarato dell’estensione e che ogni pratica di raccolta dati, inclusi eventuali cambiamenti successivi, venga comunicata in modo evidente agli utenti. La revisione blocca anche le estensioni che tentano di aggirare misure di sicurezza dell’AI o restrizioni di piattaforma.

Stretta tecnica e pressione regolatoria

Nel dettaglio, la nuova formulazione proibisce le estensioni che “facilitano o abilitano transazioni in denaro reale su esiti predittivi”, con possibili azioni di enforcement fino alla rimozione dallo store per chi non si adeguerà entro la scadenza. Il messaggio di Google è soprattutto di governance del marketplace: meno tolleranza verso prodotti percepiti come opachi o potenzialmente rischiosi per utenti e piattaforma.

La decisione arriva mentre gli operatori dei prediction market affrontano una crescente pressione legale negli Stati Uniti, in particolare sui contratti collegati allo sport. Tra i nomi finiti al centro del dibattito figurano Kalshi e Polymarket, richiamati dalle fonti come esempi di un settore sempre più osservato per possibili sovrapposizioni con le leggi sul gioco d’azzardo e con la qualificazione dei contratti basati su eventi.

Secondo quanto riferito, in New York il contenzioso su Kalshi ha registrato sviluppi sfavorevoli all’operatore. Il giudice Analisa Torres ha respinto la richiesta di ingiunzione preliminare, consentendo al procedimento di andare avanti. Dopo la decisione, la governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Gamble with our laws and you’re going to lose. Just ask Kalshi.” Le autorità statali sostengono che i contratti sportivi basati su eventi possano ricadere nelle norme esistenti sul gambling se offerti senza autorizzazione statale.

Che cosa cambia per sviluppatori e piattaforme

Per gli sviluppatori il cambiamento è immediato sul piano operativo: resta meno di un mese, secondo le fonti, per adeguare prodotti e informative prima dell’avvio dei controlli. Per il settore, invece, il segnale è più ampio: le piattaforme browser stanno alzando la soglia di conformità su strumenti che uniscono finanza, scommessa e dati utente.

La mossa di Google non viene collegata formalmente a singoli casi, ma si inserisce in un contesto in cui i prediction market sono osservati non solo dai regolatori finanziari, bensì anche da autorità statali e soggetti terzi coinvolti indirettamente. Questo rende più difficile la distribuzione di estensioni dedicate a contratti su eventi reali, soprattutto se prevedono denaro reale e funzioni transazionali integrate nel browser.

FAQ

Quando entrano in vigore le nuove regole?

Sì, dal 1° agosto 2026 inizierà l’enforcement indicato da Google per le estensioni non conformi del Chrome Web Store.

Quali estensioni vengono vietate?

Sì, sono vietate le estensioni che facilitano o abilitano transazioni in denaro reale su esiti predittivi o prediction market.

Ci sono nuove regole anche sui dati utenti?

Sì, i dati raccolti devono essere strettamente necessari allo scopo dichiarato dell’estensione e vanno comunicati con trasparenza agli utenti.

Google ha citato piattaforme specifiche?

No, Google non ha nominato operatori specifici, anche se il contesto richiamato dalle fonti include Kalshi e Polymarket.

Da quali fonti è stata verificata la notizia?

Sì, questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Crypto Briefing e crypto.news.