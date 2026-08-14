Xiaomi presenta REDMI 17 Series con batteria da 7.500 mAh e display da 6,9 pollici

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Xiaomi ha annunciato REDMI 17 e REDMI 17 5G il 7 agosto 2026.

I due smartphone hanno una batteria dichiarata da 7.500 mAh e display da 6,9 pollici.

REDMI 17 parte da 249,90 euro, con offerte di lancio previste.

REDMI 17 5G arriverà da settembre, con prezzi a partire da 269,90 euro.

Riassunto generato con AI

Xiaomi ha presentato il 7 agosto REDMI 17 Series, composta dai modelli REDMI 17 e REDMI 17 5G. I nuovi smartphone puntano su una batteria da 7.500 mAh, un display da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una doppia fotocamera posteriore da 50 megapixel con funzioni di intelligenza artificiale. REDMI 17 sarà disponibile in Italia in due configurazioni, mentre la versione 5G è attesa a partire da settembre.

Secondo i dati dichiarati dall’azienda, REDMI 17 può raggiungere fino a 28 ore di riproduzione video, 91 ore di musica, 46 ore di chiamate e 12 ore di registrazione video. Per REDMI 17 5G, Xiaomi indica fino a 28 ore di video locale in 1080p, 109 ore di musica con auricolari Bluetooth, 53 ore di chiamate e 10 ore di registrazione video in 1080p. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni d’uso.

Display, protezione e comandi touch

Entrambi i dispositivi adottano un pannello da 6,9 pollici con tecnologia AdaptiveSync. La frequenza di aggiornamento può adattarsi tra 60, 90 e 120 Hz nelle applicazioni supportate, con l’obiettivo di bilanciare fluidità e consumi. Lo schermo integra inoltre DC dimming e tre certificazioni TÜV Rheinland indicate dall’azienda per la riduzione dell’affaticamento visivo.

Il display è rivestito con Corning Gorilla Glass 7i. La serie dispone anche della certificazione IP64 contro polvere e schizzi e della funzione Wet Touch, progettata per consentire l’utilizzo del touchscreen con mani o schermo bagnati. Xiaomi precisa che la resistenza ad acqua e polvere può ridursi con l’usura e che i dispositivi non devono essere immersi in liquidi.

REDMI 17 viene proposto nelle colorazioni Black, Blue, Green e Purple. REDMI 17 5G sarà invece disponibile in Black, Blue e Orange; quest’ultima versione è caratterizzata da una finitura in pelle PU. La scocca prevede una cornice opaca, schermo piatto, foro centrale per la fotocamera frontale e un sistema di illuminazione RGB per notifiche, chiamate, ricarica, gaming e fotocamera.

Processori, memoria e fotocamere

Le due versioni differiscono per piattaforma hardware e connettività. REDMI 17 utilizza il processore MediaTek Helio G91-Ultra, mentre REDMI 17 5G monta Snapdragon 4 Gen 5 e supporta la rete 5G. Entrambi integrano Xiaomi HyperOS 3 e supportano fino a 12 GB di RAM tramite Memory Extension, funzione che utilizza una parte dello spazio di archiviazione disponibile.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera AI da 50 megapixel. Tra le funzioni indicate figura lo scatto a doppia visuale, che permette di registrare contemporaneamente attraverso le fotocamere anteriore e posteriore. Completano la dotazione due altoparlanti stereo: Xiaomi dichiara un aumento del volume fino al 300%, calcolato rispetto a 15 livelli di volume.

REDMI 17 arriverà nelle versioni da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, a 249,90 euro, e da 4 GB più 256 GB, a 279,90 euro. Per il lancio sono previste offerte rispettivamente a 199,90 e 249,90 euro. REDMI 17 5G, atteso da settembre, sarà disponibile nei tagli da 4 GB più 128 GB e 4 GB più 256 GB, con prezzi a partire da 269,90 euro.

Le eventuali promozioni di lancio per REDMI 17 5G saranno comunicate in prossimità della disponibilità. Xiaomi segnala inoltre che colori, configurazioni, disponibilità delle funzioni e bande di rete possono variare a seconda del mercato e dell’operatore.

FAQ

Quando arriva REDMI 17 5G?

Arriverà a partire da settembre nelle colorazioni Black, Blue e Orange, secondo quanto comunicato da Xiaomi.

Quanto costa REDMI 17?

Parte da 249,90 euro per la versione 4 GB più 128 GB, proposta al lancio a 199,90 euro.

Qual è la batteria di REDMI 17 Series?

Entrambi i modelli adottano una batteria da 7.500 mAh, secondo le specifiche dichiarate dall’azienda.

REDMI 17 Series è resistente a polvere e schizzi?

Sì, dispone della certificazione IP64 contro polvere e schizzi, ma Xiaomi sconsiglia di immergere gli smartphone in acqua.

Qual è la fonte delle informazioni sull’articolo?

Sì. Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.