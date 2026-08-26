SpaceX annuncia Starbase Louisiana: investimento da 100 miliardi di dollari

26 Agosto 2026

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La notizia in sintesi SpaceX investirà 100 miliardi di dollari in un nuovo spazioporto nella Louisiana .

investirà 100 miliardi di dollari in un nuovo spazioporto nella . Starbase Louisiana sorgerà nella Vermilion Parish e punterà a migliaia di lanci annuali.

sorgerà nella Vermilion Parish e punterà a migliaia di lanci annuali. I lavori sono attesi dal 2027, con il primo lancio indicato per il 2029.

Ambientalisti chiedono valutazioni trasparenti sugli effetti della struttura costiera.





SpaceX annuncia Starbase Louisiana

SpaceX, l’azienda spaziale guidata da Elon Musk, ha annunciato un investimento da 100 miliardi di dollari per realizzare Starbase Louisiana, un nuovo centro industriale e di lancio nella Vermilion Parish, lungo la costa meridionale degli Stati Uniti. Il progetto, presentato con il governatore della Louisiana Jeff Landry, punta a espandere la capacità operativa di Starship e a sostenere un numero di missioni molto superiore agli impianti attuali.

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La costruzione dovrebbe iniziare nel 2027 e il primo lancio è programmato per il 2029. Lo spazioporto, destinato a diventare il quarto sito di lancio dell’azienda dopo le basi in Texas, Florida e California, viene indicato da SpaceX e dalle autorità locali come il più grande del mondo.

La scelta della costa della Louisiana risponde sia alle necessità logistiche dei lanci sia alla disponibilità di gas naturale e di traiettorie di volo diversificate. L’obiettivo dichiarato è rendere più frequente l’accesso allo spazio, ma il piano dovrà superare verifiche ambientali, autorizzative e tecnologiche ancora decisive.

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Dieci rampe e una filiera autonoma

Il piano industriale descritto da SpaceX prevede cinque complessi, ognuno con due torri dedicate a Starship: dieci rampe di lancio complessive, affiancate da serbatoi propri. Il sito dovrebbe produrre autonomamente propellente, generare energia e ricevere carichi attraverso infrastrutture portuali in acque profonde. Tra le ipotesi allo studio figura anche la realizzazione di un aeroporto.

La dimensione dell’investimento è legata alla necessità di trasformare Starship in un sistema riutilizzabile capace di operare con una frequenza industriale. Elon Musk ha prospettato per il 2030 oltre 30 partenze al giorno, cioè più di 10mila voli all’anno, mentre il sito della Louisiana potrebbe sostenere migliaia di lanci annuali. Si tratta di una previsione aziendale, non di una capacità già dimostrata dal veicolo.

Starship resta infatti in fase sperimentale e SpaceX sta preparando il quattordicesimo volo di prova. Il programma ha effettuato 13 lanci, con test che non hanno sempre avuto esito positivo, e deve ancora raggiungere la piena affidabilità richiesta per trasportare con regolarità carichi ed equipaggi. La frequenza effettiva dipenderà dall’affidabilità dei razzi, dai tempi di manutenzione e dalle autorizzazioni delle autorità competenti.

La pressione sullo sviluppo deriva anche dagli impegni con la NASA. SpaceX sta lavorando alla variante lunare di Starship prevista per Artemis: secondo le tempistiche indicate, Artemis III dovrebbe testare nel 2027 le manovre di rendez-vous e attracco, mentre Artemis IV è associata al primo allunaggio nel 2028. Per le missioni oltre l’orbita terrestre bassa potrebbe servire il rifornimento orbitale, con una dozzina di voli tanker prima della partenza verso la Luna.

Alla domanda della NASA si aggiungono i piani per i satelliti Starlink di nuova generazione e le prospettive di infrastrutture informatiche in orbita. Il Corriere della Sera segnala che Starship dovrebbe abbattere il costo di invio del materiale nello spazio, da tremila a cento dollari al chilogrammo, ma lo sviluppo del sistema non è completato. Musk ha dichiarato: «Ci stiamo preparando a costruire uno spazioporto che, fino ad ora, è esistito solo nella fantascienza».

Per la Louisiana, il progetto ha anche una valenza economica: Louisiana Economic Development stima 3mila posti di lavoro diretti nel prossimo decennio, oltre all’occupazione indiretta. Jeff Landry ha definito l’accordo una vittoria per lo Stato e per il Paese, paragonandone l’impatto all’Acquisto della Louisiana del 1803. Alla presentazione è intervenuta anche Gwynne Shotwell, presidente e direttrice operativa di SpaceX.

Ambiente, autorizzazioni e consenso locale

La principale conseguenza futura del progetto riguarda la compatibilità tra l’intensificazione dei lanci e la fragilità della costa della Louisiana. Anne Rolfes, direttrice della Louisiana Bucket Brigade, ha avvertito che l’opera potrebbe «alterare irrevocabilmente» la linea costiera e ha chiesto audizioni pubbliche e un percorso partecipativo trasparente. Le preoccupazioni riguardano rumore, consumo di risorse, erosione, ecosistemi del Golfo e velocità del procedimento.

Il tema ambientale pesa anche alla luce dei precedenti test di Starship in Texas, dove il primo volo del 2023 danneggiò aree di nidificazione vicine a Boca Chica State Park. Nel 2024 SpaceX è stata ritenuta responsabile di violazioni del Clean Water Act nella propria struttura texana. Shotwell ha assicurato che gran parte dell’area resterà non urbanizzata e che l’azienda contribuirà al ripristino e alla protezione del territorio.

La sostenibilità autorizzativa sarà quindi parte integrante della fattibilità del nuovo spazioporto. SpaceX prevede incontri pubblici e iniziative di coinvolgimento della comunità nei mesi successivi all’annuncio, mentre le autorità costiere e faunistiche valuteranno gli impatti del progetto.

FAQ

Dove sorgerà Starbase Louisiana?

Sorgerà nella Vermilion Parish, lungo la costa meridionale della Louisiana, a circa 322 chilometri a ovest di New Orleans.

Quando inizieranno i lavori di SpaceX?

L’avvio della costruzione è previsto nel 2027. Il primo lancio dal nuovo spazioporto è indicato nei piani per il 2029.

Quante rampe avrà il nuovo spazioporto?

Il progetto comprende cinque complessi con due torri Starship ciascuno: sono previste dieci rampe di lancio complessive.

Quanti posti di lavoro sono previsti?

Louisiana Economic Development stima 3mila posti di lavoro diretti nell’arco di dieci anni, oltre all’occupazione indiretta collegata al progetto.

Come sono state verificate queste informazioni?

Il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della Redazione su Corriere della Sera, Forbes Italia, LaPresse e Tom’s Hardware; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione.