26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/I cofondatori di Fitbit lanciano Luffu Link, il braccialetto per la sicurezza familiare

La notizia in sintesi James Park e Eric Friedman lanciano il braccialetto senza schermo Luffu Link .

e lanciano il braccialetto senza schermo . Il dispositivo unisce monitoraggio della salute, posizione GPS, LTE e contatti fidati.

Il preordine negli Stati Uniti costa 249,99 dollari, con consegne previste all’inizio del 2027.

Luffu punta a coordinare informazioni sanitarie e assistenza tra familiari.

Luffu Link, il wearable per la cura familiare

Luffu Link è il nuovo braccialetto connesso progettato da James Park e Eric Friedman, co-fondatori di Fitbit, per aiutare le famiglie a seguire salute, sicurezza e bisogni quotidiani delle persone care. Presentato il 26 agosto 2026, il dispositivo è destinato al mercato statunitense e nasce dalla nuova società Luffu, fondata dai due imprenditori dopo l’esperienza che portò alla vendita di Fitbit a Google nel 2019.

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Il prodotto non è concepito come un tradizionale fitness tracker per sportivi: rinuncia allo schermo e concentra le sue funzioni su assistenza, comunicazione e condivisione controllata di informazioni. Il motivo indicato dall’azienda è pratico: la salute non riguarda soltanto il singolo utente, ma spesso coinvolge figli, genitori anziani, caregiver e più nuclei familiari.

Il braccialetto integra connettività LTE e GPS, così da poter inviare posizione, richieste di aiuto e messaggi a persone selezionate anche senza uno smartphone nelle vicinanze. Luffu propone quindi un dispositivo che prova a riunire controllo dei parametri fisici e collegamento diretto tra chi indossa il prodotto e la propria rete di fiducia.

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Funzioni, prezzo e strategia della nuova azienda

Luffu Link rileva attività fisica, sonno e frequenza cardiaca, ma amplia la raccolta delle informazioni attraverso note vocali. Chi lo indossa può registrare sintomi, farmaci assunti, pasti, stato d’animo e promemoria, trasformando il braccialetto in uno strumento di annotazione per la vita quotidiana. Questa impostazione distingue il progetto dal classico contapassi: il dato viene associato alle esigenze di assistenza, non soltanto alle prestazioni personali.

Un doppio tocco permette di inviare un segnale di controllo ai familiari scelti, mentre dal dispositivo è possibile chiedere aiuto. La connessione LTE è inclusa senza la necessità di sottoscrivere un piano separato con un operatore telefonico, secondo quanto comunicato da Luffu. L’autonomia dichiarata arriva fino a cinque giorni con una ricarica, un elemento rilevante per un prodotto pensato anche per persone che potrebbero non gestire quotidianamente telefono e cavi.

Il braccialetto è in preordine negli Stati Uniti a 249,99 dollari e dovrebbe costare 299,99 dollari al momento della vendita ordinaria. Le spedizioni sono previste all’inizio del 2027. Le colorazioni annunciate sono Halo Gold, Onyx Black e Sterling Blue, tre varianti che accompagnano un design presentato come diverso dai dispositivi medicali più convenzionali.

Il primo hardware di Luffu è collegato a un’app per smartphone, già in beta pubblica, che la società intende rendere ampiamente disponibile negli Stati Uniti entro il 2026. L’app dovrebbe riunire in un solo spazio le informazioni di salute e sicurezza della famiglia, con strumenti di intelligenza artificiale incaricati di ordinare i dati, individuare schemi e segnalare cambiamenti ritenuti importanti.

La promessa aziendale riguarda anche il controllo dei dati: le famiglie dovrebbero decidere quali elementi condividere e con chi. Sul fronte audio, Luffu afferma che Luffu Link registra la voce soltanto quando l’utente tiene premuto il pulsante principale. È una precisazione centrale perché il dispositivo combina funzioni di sicurezza, localizzazione e annotazioni vocali, ambiti nei quali trasparenza e consenso incidono direttamente sulla fiducia degli utenti.

La scelta di partire dalla cura familiare riflette l’esperienza personale di caregiver citata dai fondatori. Il progetto non propone soltanto una misurazione individuale dei parametri: prova a rendere più semplice la circolazione delle informazioni tra persone che già condividono responsabilità assistenziali.

Dalla fascia al coordinamento domestico

Luffu Link è soltanto il primo tassello della piattaforma delineata da James Park e Eric Friedman. La società sta sviluppando anche un dispositivo domestico per aiutare le famiglie a coordinare l’assistenza tra più abitazioni, pur senza averne ancora diffuso caratteristiche tecniche o data di arrivo.

Questa estensione chiarisce la direzione del progetto: il braccialetto non viene presentato come un prodotto isolato, ma come un punto di accesso a una rete di informazioni condivise. Il suo utilizzo concreto dipenderà dalla capacità dell’app di rendere comprensibili i dati raccolti e dalla possibilità per ogni famiglia di definire limiti chiari alla condivisione.

Per il mercato dei wearable, il posizionamento è specifico: meno enfasi sull’allenamento e maggiore attenzione alla continuità di assistenza. La disponibilità iniziale limitata agli Stati Uniti rende però necessario attendere eventuali annunci su altri Paesi.

FAQ

Quanto costa Luffu Link?

Il preordine negli Stati Uniti costa 249,99 dollari. Luffu prevede un prezzo di listino di 299,99 dollari quando inizieranno le spedizioni all’inizio del 2027.

Luffu Link richiede uno smartphone vicino?

No, il braccialetto usa LTE e GPS per condividere la posizione o contattare persone fidate anche quando lo smartphone non è nelle vicinanze.

Quali parametri monitora il braccialetto?

Registra attività fisica, sonno e frequenza cardiaca. Consente inoltre note vocali su sintomi, farmaci, pasti, umore e promemoria.

Come funziona la registrazione vocale?

Secondo Luffu la registrazione vocale parte esclusivamente quando chi indossa il dispositivo tiene premuto il pulsante principale del braccialetto.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su Android Authority e TuttoAndroid; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.