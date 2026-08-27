Apple aggiorna direttamente alcune app Apple Watch per watchOS 27

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Apple aggiorna alcune app per Apple Watch senza intervento degli sviluppatori.

aggiorna alcune app per senza intervento degli sviluppatori. La correzione risolve incompatibilità emerse durante le beta di watchOS 27 .

. Gli aggiornamenti non introducono funzioni né modificano l’esperienza d’uso.

Il completamento della procedura è previsto entro il 31 agosto.





Apple corregge le app per watchOS 27

Apple sta aggiornando direttamente alcune applicazioni di terze parti per Apple Watch, intervenendo sull’App Store per assicurarne il funzionamento con watchOS 27. L’operazione riguarda software che, durante il periodo di beta testing del nuovo sistema operativo, non riusciva ad avviarsi correttamente sullo smartwatch. La società ha scelto di riprocessare e ridistribuire le app coinvolte senza richiedere agli sviluppatori di preparare, firmare o pubblicare personalmente un nuovo aggiornamento.

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L’intervento avviene prima della distribuzione pubblica di watchOS 27, attesa intorno alla metà di settembre insieme agli altri principali aggiornamenti software di Apple. Secondo le informazioni rese disponibili agli sviluppatori, la procedura tecnica dovrà essere completata entro il 31 agosto. L’obiettivo è ridurre il rischio che app già presenti sullo store diventino inutilizzabili nel passaggio al nuovo sistema operativo.

Gli utenti possono identificare questi pacchetti attraverso la nota pubblicata nell’App Store: “Questa app è stata aggiornata da Apple per prepararla alla compatibilità con watchOS 27. Non sono incluse nuove funzionalità”. Il messaggio chiarisce il perimetro dell’azione: non è un aggiornamento di prodotto, ma una correzione mirata alla continuità operativa delle applicazioni esistenti.

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Il problema arm64 e l’intervento sull’App Store

La causa individuata da Apple riguarda la slice arm64 di alcune app watchOS. In un pacchetto software possono essere presenti componenti compilati per specifiche architetture hardware; un’incompatibilità in questa parte del file binario può impedire al sistema operativo di eseguire l’app in modo corretto. È questo il difetto tecnico che ha portato alcune applicazioni a non aprirsi nelle versioni preliminari di watchOS 27.

La soluzione adottata consiste nel riprocessamento e nel riconfezionamento automatico delle app interessate. In base alle informazioni disponibili, Apple interviene sulla preparazione del binario e sulla distribuzione, così da rendere compatibile l’app senza alterarne interfaccia, strumenti o funzioni. L’utente riceve quindi una versione corretta direttamente dall’App Store, senza dover comprendere l’origine dell’errore e senza dipendere necessariamente dai tempi di risposta del singolo autore del software.

Il caso è insolito perché, nell’ordinario funzionamento della piattaforma, sono gli sviluppatori a compilare, firmare e inviare le nuove release. Qui Apple opera invece come soggetto tecnico che conserva la compatibilità di app di terze parti già distribuite. Benjamin Mayo di 9to5Mac ha riferito che l’azienda sta agendo proprio per permettere alle applicazioni esistenti di continuare a funzionare senza alcuna azione richiesta agli sviluppatori.

La scelta ha un rilievo pratico soprattutto per le app aggiornate raramente o per progetti che non ricevono più manutenzione costante. Attendere una nuova release del produttore avrebbe potuto lasciare tali servizi inutilizzabili per giorni, settimane o più a lungo. Anticipando l’intervento prima del rilascio generale, Apple limita anche possibili segnalazioni di malfunzionamento e richieste di assistenza quando watchOS 27 arriverà a un numero molto più ampio di dispositivi.

L’operazione evidenzia inoltre quanto l’App Store consenta ad Apple di intervenire sulla catena di distribuzione quando emerge un problema circoscritto ma potenzialmente diffuso. Il controllo non si traduce, in questo caso, nell’aggiunta di caratteristiche alle app: la società dichiara esplicitamente che gli aggiornamenti non contengono nuove funzioni. La finalità è mantenere disponibile software già installabile e già conosciuto dagli utenti di Apple Watch.

Compatibilità preventiva prima del rilascio pubblico

La conseguenza più concreta sarà visibile al debutto pubblico di watchOS 27: chi aggiornerà il proprio Apple Watch dovrebbe trovare nell’App Store versioni già corrette delle applicazioni coinvolte. La compatibilità viene quindi gestita prima che il problema raggiunga la platea generale, anziché dopo l’emersione di errori sui dispositivi degli utenti.

Per gli sviluppatori l’episodio costituisce un’eccezione procedurale, non un nuovo modello di aggiornamento delle app. Le fonti descrivono infatti un intervento collegato a una specifica incompatibilità arm64 e non una modifica delle responsabilità ordinarie di chi pubblica software sulla piattaforma Apple.

Il vantaggio è maggiore per le applicazioni meno seguite: il passaggio di sistema non dovrebbe trasformarsi automaticamente nella fine del loro utilizzo. Apple punta così a evitare che il ciclo di aggiornamento di watchOS 27 lasci indietro una parte del catalogo già disponibile per il suo smartwatch.

FAQ

Perché alcune app Apple Watch non si avviavano?

Il problema riguardava una incompatibilità nella slice arm64 di alcune applicazioni, emersa durante il beta testing di watchOS 27.

Apple aggiunge nuove funzioni alle app aggiornate?

No: Apple indica nell’App Store che questi aggiornamenti preparano la compatibilità con watchOS 27 e non includono nuove funzionalità.

Gli sviluppatori devono pubblicare un nuovo aggiornamento?

No: Apple riprocessa, riconfeziona e distribuisce direttamente le versioni compatibili delle app coinvolte attraverso l’App Store.

Quando sarà completata la procedura di Apple?

Apple ha comunicato agli sviluppatori che il processo di aggiornamento automatico delle applicazioni interessate sarà completato entro il 31 agosto.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce da analisi e verifica incrociata della Redazione su 9to5Mac e telefonino.net; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione prima della pubblicazione.