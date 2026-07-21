21 Luglio 2026

Home / INTERNET / Galaxy Watch Ultra 2, il leak: batteria da 800 mAh e display a 5.000 nit

La notizia in sintesi

Samsung potrebbe presentare il Galaxy Watch Ultra 2 il 22 luglio a Londra.

potrebbe presentare il il 22 luglio a Londra. Un leak indica batteria da 800 mAh, display da 5.000 nit e corpo più sottile.

Il design resterebbe vicino al modello precedente, con cassa squircle e tre pulsanti laterali.

Specifiche, prezzo e nome commerciale attendono ancora la conferma ufficiale di Samsung.

(Riassunto generato con AI)

Galaxy Watch Ultra 2 atteso a Londra

Samsung potrebbe annunciare il nuovo Galaxy Watch Ultra 2 durante il Galaxy Unpacked del 22 luglio 2026 a Londra, in un evento previsto in diretta dalle 15 italiane. Le informazioni, diffuse attraverso materiali promozionali attribuiti all’azienda e pubblicati dal leaker Evan Blass, descrivono un orologio più sottile, più luminoso e con una batteria sensibilmente più capiente rispetto alla generazione precedente.

Il possibile aggiornamento punta soprattutto su autonomia, visibilità dello schermo all’aperto e componenti interni. Samsung ha già confermato che la prossima generazione di Galaxy Watch introdurrà nuove componenti, maggiore durata della batteria e funzioni sanitarie basate sull’intelligenza artificiale, ma non ha ancora associato ufficialmente tali anticipazioni al nome Galaxy Watch Ultra 2.

Per questo, batteria, processore, luminosità e certificazioni restano dati da considerare non confermati fino alla presentazione. Il quadro emerso dai render, tuttavia, suggerisce un’evoluzione mirata più che una revisione radicale del wearable di punta di Samsung.

Le specifiche emerse dai materiali trapelati

Secondo il leak, il Galaxy Watch Ultra 2 avrebbe una batteria da 800 mAh, contro i 590 mAh del predecessore: un incremento di circa il 35%. È il dato potenzialmente più rilevante, perché una maggiore capacità, unita ai nuovi componenti interni anticipati da Samsung, potrebbe incidere concretamente sull’autonomia quotidiana, senza che sia però disponibile una stima ufficiale delle ore di utilizzo.

Il display raggiungerebbe una luminosità di picco di 5.000 nit, rispetto ai 3.000 nit del modello attuale. Un salto di questo tipo renderebbe più agevole la lettura di mappe, notifiche e dati di allenamento in piena luce, uno degli impieghi più importanti per uno smartwatch rivolto anche alle attività all’aperto.

La piattaforma indicata è il Qualcomm Snapdragon Wear Elite, citato nei materiali pubblicati da Evan Blass. Anche questo elemento non è stato confermato pubblicamente da Samsung, ma la stessa piattaforma è stata associata da un altro leak anche al prossimo Galaxy Watch 9.

Sul piano estetico, i render mostrano continuità: cassa squircle, schermo circolare e tre pulsanti fisici sul lato destro, incluso il Quick Button centrale. La struttura resterebbe in titanio, mentre lo spessore sarebbe ridotto del 12%; prendendo come riferimento i 12,1 millimetri dichiarati per il predecessore, si arriverebbe a circa 10,6 millimetri.

Resistenza e autonomia saranno il vero banco di prova

Il leak cita inoltre una certificazione IP69K, superiore alla IP68 indicata per l’attuale Galaxy Watch Ultra. I materiali non chiariscono però se il nuovo modello manterrà anche la resistenza 10 ATM e la conformità MIL-STD-810H del predecessore: un punto importante per chi usa l’orologio in acqua o in condizioni più impegnative.

La strategia che emerge è quindi coerente: conservare un design riconoscibile e intervenire sulle aree dove l’uso reale può evidenziare i maggiori limiti, cioè spessore, autonomia e leggibilità. Prezzo, disponibilità e denominazione definitiva saranno verificabili soltanto con l’annuncio ufficiale di Samsung.

FAQ

Quando sarà presentato il Galaxy Watch Ultra 2?

Sì, la presentazione è attesa il 22 luglio 2026 durante il Galaxy Unpacked di Londra, con diretta indicata dalle 15 italiane.

Quale batteria potrebbe avere il nuovo smartwatch?

Secondo il leak, il Galaxy Watch Ultra 2 avrebbe una batteria da 800 mAh, contro i 590 mAh attribuiti al modello precedente.

Quanto sarà luminoso il display?

Secondo i materiali trapelati, il display potrebbe arrivare a 5.000 nit di picco, rispetto ai 3.000 nit dell’attuale Galaxy Watch Ultra.

Il design cambierà rispetto al primo Ultra?

No, i render indicano una forte continuità: cassa squircle, schermo circolare, titanio e tre pulsanti fisici laterali, incluso il Quick Button centrale.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, questo contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Engadget e Tom’s Hardware.