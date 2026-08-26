26 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/NVIDIA RTX Spark, i primi PC Windows on Arm arriveranno in autunno

La notizia in sintesi Microsoft indica l’autunno per i PC Windows on Arm con NVIDIA RTX Spark .

indica l’autunno per i PC con . Sei produttori, incluso Surface , preparano i primi sistemi della piattaforma.

, preparano i primi sistemi della piattaforma. Il catalogo Works on Windows on Arm supera 7.000 app e giochi verificati.

La sfida centrale è aumentare il software nativo e ottimizzato per architettura Arm.





Windows on Arm, l’autunno di NVIDIA RTX Spark

Microsoft ha indicato l’autunno come finestra di lancio dei nuovi PC Windows on Arm basati sui chipset NVIDIA RTX Spark, presentati congiuntamente dalle due aziende a giugno. La piattaforma arriverà attraverso almeno sei produttori: un sistema Surface e modelli firmati ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI. L’obiettivo è ampliare l’offerta Windows basata su architettura Arm oltre i dispositivi alimentati da soluzioni Qualcomm, proponendo computer orientati ad alte prestazioni ed efficienza energetica.

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Il rilievo dell’annuncio non riguarda soltanto il nuovo hardware. Per Microsoft, l’arrivo di NVIDIA RTX Spark coincide con una fase in cui Windows su Arm deve consolidare la fiducia degli utenti nella compatibilità delle applicazioni e trasformare i progressi tecnici in una ragione concreta d’acquisto. La presenza contemporanea di sei produttori suggerisce una disponibilità più ampia rispetto alle prime fasi della transizione.

La strategia si inserisce inoltre nella competizione con Apple, che ha esteso la propria gamma di chip e di Mac Apple Silicon, anch’essi fondati su Arm. Per il mercato Windows, la differenza sarà determinata dalla qualità dell’ecosistema software, non dalla sola possibilità di eseguire programmi attraverso strumenti di compatibilità.

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Compatibilità software e supporto agli sviluppatori

Il dato più concreto fornito da Microsoft è il catalogo Works on Windows on Arm, che raccoglie oltre 7.000 applicazioni e giochi verificati. La certificazione permette agli utenti di individuare con maggiore immediatezza i programmi già testati sulla piattaforma prima di acquistare un PC Arm. Per gli sviluppatori, il catalogo costituisce invece una vetrina dedicata alle versioni compatibili.

Il tema della compatibilità resta decisivo perché sono trascorsi circa due anni e mezzo dall’arrivo dei primi PC con Windows 11 e Snapdragon X, presentati come Copilot+ PC. In questo periodo il dibattito si è spostato: il nodo non è più esclusivamente se un’applicazione possa funzionare su Arm, ma se l’esperienza offerta sia percepita come affidabile e paragonabile a quella delle tradizionali macchine Windows.

Una parte del pubblico continua ad associare Windows su Arm ai limiti di compatibilità delle generazioni precedenti. È un fattore che pesa sulla scelta, anche quando l’emulazione consente di usare software non nativo. La crescita del catalogo verificato riduce l’incertezza, ma non sostituisce la necessità di programmi progettati e ottimizzati direttamente per l’architettura Arm.

Microsoft riferisce progressi nelle applicazioni STEM e didattiche, negli strumenti per sicurezza e produttività, nei software creativi e nei servizi rivolti a social media e intrattenimento. L’azienda mette inoltre a disposizione degli sviluppatori l’Arm Advisory Service attraverso App Assure, un supporto mirato alla verifica e all’ottimizzazione dei programmi. Il servizio punta a rendere più semplice l’adattamento del software, intervenendo su uno dei principali freni all’espansione della piattaforma.

La scelta di porre ora in primo piano la definizione Windows on Arm, citando Copilot+ PC soprattutto in relazione ai prodotti precedenti, chiarisce il tentativo di costruire un’identità più ampia. La nuova fase non viene descritta solo come una categoria di PC con funzioni di intelligenza artificiale, ma come un ecosistema hardware e software alternativo all’offerta Windows tradizionale.

La prova decisiva sarà il software nativo

I PC con NVIDIA RTX Spark dovranno dimostrare che la maggiore disponibilità di applicazioni può tradursi in un vantaggio riconoscibile per utenti e sviluppatori. Un catalogo di software verificato facilita la scelta iniziale, ma la tenuta della piattaforma dipenderà dalla diffusione di versioni native e realmente ottimizzate. È questo il passaggio che può ridurre la dipendenza dall’emulazione.

Per Microsoft, l’allargamento della filiera a ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e Surface aumenta le occasioni di raggiungere segmenti diversi del mercato. Tuttavia, la pluralità dei dispositivi avrà un effetto duraturo soltanto se accompagnata da software capace di valorizzare prestazioni ed efficienza dichiarate per l’architettura Arm.

La conseguenza attesa è quindi un confronto più diretto tra disponibilità hardware, qualità dell’esperienza applicativa e capacità di attrarre nuovi sviluppatori. L’autunno indicato da Microsoft sarà il primo banco di prova commerciale per questa espansione.

FAQ

Quando arriveranno i PC NVIDIA RTX Spark?

Microsoft ha fissato all’autunno la finestra di arrivo dei PC Windows on Arm basati sui chipset NVIDIA RTX Spark.

Quali aziende produrranno i nuovi PC?

I partner elencati sono Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI: sei produttori coinvolti nella prima distribuzione.

Quante app funzionano su Windows on Arm?

Il catalogo Works on Windows on Arm raccoglie oltre 7.000 app e giochi verificati, identificati come già testati sulla piattaforma.

Microsoft offre aiuto agli sviluppatori Arm?

Microsoft offre l’Arm Advisory Service tramite App Assure, con assistenza dedicata alla verifica e all’ottimizzazione dei programmi per Arm.

Come è stata verificata questa analisi?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware, con supervisione umana prima della pubblicazione.